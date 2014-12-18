11 درصد برنج کشور در شهرستان رشت تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی مهدوی ظهر پنجشنبه در نشست با مسئولان شهرستان رشت که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، با گرامیداشت شهدای اسلام و انقلاب و تسلیت ایام سوگواری پیامبر گرامی اسلام، امام حسن مجتبی و امام رضا (ع) افزود: با توجه به توانمندی و ظرفیت های بالای این شهرستان، توطئه های دشمنان و شرایط کنونی اقتصاد کشور می توان در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی گام های بلندی برداشت.

وی با بیان اینکه 74 درصد از جمعیت شهرستان رشت شهرنشین هستند، اظهار داشت: باوجود این معیشت 500 هزار نفر یعنی نیمی از اهالی شهرهای شهرستان از طریق کشاورزی تامین می شود که باید به آن توجهی ویژه داشت.

فرماندار شهرستان رشت ادامه داد: امسال از بیش از 70 هزار اراضی کشاورزی 300 هزار برنج تولید شده که بیانگر این مسئله بوده که تنوع و تکثر کشاورزی در سطح شهرستان می توان در راستای شکوفایی اقتصادی نقش آفرینی موثری کرد.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد و گسترش صنایع تبدیلی و بسته بندی به ویژه در منطقه فخرآباد، پیربازار و خمام ضرورت دارد، گفت: براین اساس می توان کشاورزی شهرستان رشت را سنتی به سمت صنعتی سوق داد همچنین با مکانیزه کردن کشت و برداشت نیز محصول بیشتر و در نتیجه درآمد بیشتری نصیب کشاورزان خواهد شد و با توسعه آبزی پروری و فعالیت های چندمنظوره در آب بندان ها رونق اقتصادی به شهرستان باز می گردد.

مهدوی با تاکید بر اینکه امسال 60 درصد از محصول برنج شهرستان رشت مکانیزه برداشت شد، افزود: با گسترش مکانیزاسیون در کشت و برداشت برنج محصول بیشتر با کیفیت بالاتری برداشت خواهد شد که باید تحقق این مهم در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار داشت: باوجود شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناسب در منطقه جلگه ای شهرستان رشت کشاورزی پایه و اساس اقتصاد مقاومتی به شمار می آید و در این راستا جلسه های متعددی برگزار شده تا رهنمود های مقام معظم رهبری هرچه بیشتر عملیاتی شود.

وابستگی کشاورزی شهرستان رشت به آب سد سفیدرود ریاد است

فرماندار شهرستان رشت مدیریت منابع آب کشاورزی را ضروری دانست و ادامه داد: با توجه به اینکه اکثر کانال های آبیاری موجود در سطح شهرستان سنتی است و به آب سد سفید رود وابستگی زیاد بوده باید مسئولان شهرستان تدابیر ویژه ای را برای مقابله با کم ابی و بهره برداری بهینه از آب های موسمی ناشی از بارندگی و آب های جاری بیندیشند.

وی با بیان اینکه برای آبیاری بیش از 70 هزار هکتار اراضی کشاورزی شهرستان رشت به یک و هفت دهم میلیون متر مکعب آب نیاز است، گفت: سد سفید رود تنها می تواند کمتر از نصف آب مورد نیاز شهرستان را می تواند تامین کند و باید برای تامین باقیمانده آن از آب های سطحی و موجود بهره گیری شود تا از بروز بحران در ایام گرم سال و خشکسالی جلوگیری کرد.

مهدوی افزود: در این راستا باید از هم اکنون کشاورزان نسبت به شخم زمستانه و آماده سازی اراضی کشاورزی خود اقدام کنند و در فصل بهار خزانه گیری را در دستور کار خود قرار دهند تا از بروز مشکلات کم آبی ممانعت شود.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه شخم اولیه که بلافاصله بعد از برداشت محصول انجام می گیرد باعث تقویت خاک، از میان رفتن ضایعات ناشی از برداشت محصول و آفت ها به همراه افزایش میزان محصول تولیدی می شود، اظهار داشت: بخشداران شهرستان رشت باید این مسئله و بهره گیری از آب های موجود را در دستور کار خود قرار دهند.

فرماندار شهرستان رشت ادامه داد: لایروبی نهرهای فرعی و اصلی و تعمیر دستگاه های پمپاژ آب از مواردی بوده که باید از هم اکنون مورد توجه قرار گیرد تا در شرایط مورد نیاز با بحران روبرو نشد.