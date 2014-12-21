اجرای طرح بشیر جهت کاهش وقوع طلاق در کشور تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی، پیش از ظهر یکشنبه در دیدار آیت الله مکارم شیرازی با ارائه گزارشی از فعالیت‌های سازمان بهزیستی اظهار داشت: رویکردهای بهزیستی در سالهای اخیز تغییر یافته و ما نگاه توسعه‌ای به مسائل موجود داریم.

وی تامین مسکن برای افراد تحت پوشش بهزیستی را یکی از اقدامات این سازمان برشمرد و افزود: سالانه ۳۶ هزار واحد مسکونی از سوی بهزیستی تکمیل و در اختیار مددجویان این سازمان قرار می‌گیرد که در طول تاریخ این امر بی‌سابقه بوده است.

رئیس سازمان بهزیستی، با بیان اینکه در این سازمان به بخش کودکان توجه ویژه‌ای می‌شود، افزود: ساختار سازمان در خصوص اهتمام ویژه به این بخش؛ تغییر یافته و ادارات کل مستقل تشکیل و ساختار حوزه کودکان تغییر یافته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حضانت ۳۶ هزار کودک بی‌سرپرست و یا بد سرپرست بر عهده سازمان بهزیستی است.

برخی انتقادها از عملکرد مهدکودک‌ها نادرست است

هاشمی، با اشاره به انتقاداتی که در خصوص عملکرد مهدکودک‌ها در کشور وجود دارد، برخی از این موارد را نادرست خواند و افزود: در این راستا واحدی برای مهد کودک‌های کودکان تشکیل و ساختار‌ها در این بخش اصلاح شده است.

وی بهترین نهاد برای تربیت کودکان را کانون خانواده و دامان مادران برشمرد و ابراز داشت: در سازمان بهزیستی برنامه‌ای برای توسعه کمی مهدکودک‌ها نداریم.

رئیس سازمان بهزیستی اضافه کرد: هم اکنون کمتر از ۱۰ درصد کودکان تحت پوشش هستند و بیش از ۹۰ درصد از کودکان در خانواده و زیر نظر والدین تربیت می‌شوند.

آسیب‌های اجتماعی هر روز شکل تازه‌ای به خود می‌گیرند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معضلات اجتماعی جامعه با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی هر روز شکل تازه‌ای به خود می‌گیرند، ابراز داشت: فضاهای مجازی و شبکه‌های ارتباط جمعی امروز به عنوان یکی از آسیب‌ها در جامعه مطرح است.

هاشمی، با اشاره به برنامه‌های سازمان بهزیستی در راستای کاهش آمار طلاق در جامعه گفت: طرح بشیر هم اکنون به صورت پایلوت در یکی از استان‌ها در حال اجرا است که منجر به کاهش ۵۶ درصدی طلاق‌ها شده است که امیدواریم این طرح اواخر امسال رونمایی و در همه استان‌های کشور اجرایی شود.

رئیس سازمان بهزیستی عنوان کرد: برای زوجین جوان جلسات آموزشی و مشاوره‌ای برگزار و برای آن دسته از زوج‌هایی که دچار مشکل شده‌اند و می‌خواهند از یکدیگر جدا شوند نیز برنامه‌های مشاوره‌ای در نظر گرفته شده و تلاش می‌شود تا آنان به زندگی خود بازگردند.