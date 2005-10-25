"رفقاي خوب" اسكورسيزي برترين فيلم تاريخ سينما لقب گرفت

پوستر فيلم "رفقاي خوب" - اثر: مارتين اسكورسيزي

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، "رفقاي خوب" مارتين اسكورسيزي در تازه‌ترين نظرسنجي نشريه معتبر توتال فيلم براي انتخاب برترين فيلم‌هاي تاريخ سينما در صدر قرار گرفت و "همشهري كين" اورسن ولز را به رده ششم فرستاد.

اين فيلم محصول سال 1990 با هنرنمايي ستارگاني چون ري ليوتا، رابرت دنيرو و جو پشي بر اساس داستان زندگي خبرچيني به نام هنري هيل ساخته شد و اسكار بهترين بازيگر نقش دوم مرد را براي پشي به ارمغان آورد. ضمن اينكه "رفقاي خوب" نامزد دريافت پنج جايزه اسكار از جمله بهترين فيلم، بهترين فيلمنامه و بهترين كارگردان هم شد.

در فهرست بهترين فيلم‌هاي ماهنامه توتال فيلم، "سرگيجه" هيچكاك هميشه استاد پس از "رفقاي خوب" در رده دوم برترين فيلم‌هاي تاريخ سينما قرار گرفت و "آرواره‌ها"ي استيون اسپيلبرگ سوم شد. جالب اينجاست كه "باشگاه مشتزني" ديويد فينچر با بازي براد پيت و ادوارد نورتن در اين فهرست بالاتر از بسياري از شاهكاري تاريخ سينما در رده چهارم ايستاد و قسمت دوم "پدرخوانده" هم رده‌اي بهتر از پنجمي نصيب نبرد.

به گزارش مهر "داستان توكيو" ياسوجيرو ازو، "امپراتوري دوباره ضربه مي‌زند"، قسمت دوم "جنگ‌هاي ستاره‌اي"، سه‌گانه "ارباب حلقه‌ها" و "دختر جمعه او" با بازي كري گرانت هم در فهرست برترين‌هاي توتال فيلم به ترتيب در رده‌هاي هفتم تا دهم قرار گرفتند.

در متني كه توتال فيلم براي تجليل از "رفقاي خوب" نوشته چنين آمده است: "اين فيلم همه چيز دارد، داستان، ديالوگ، بازي، تكنيك. "رفقاي خوب" هنرمندانه است، احتمالاً‌ هنرمندانه‌ترين فيلمي كه تا به حال در تاريخ سينما ساخته شده. اما در عين حال محترم، چندلايه و داراي معني هم هست."

يكي از نكات جالب در اين نظرسنجي را مي‌توان قرار گرفتن فيلمي همچون "كازابلانكا" در رده 98 صد فيلم برتر تاريخ سينما دانست.

