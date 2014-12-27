ثبت حماسه ۶ بهمن آمل در تقویم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر رسولی شامگاه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان آمل گفت:سی وسومین سالگرد حماسه ششم بهمن شهرستان آمل را امسال برگزار خواهیم كرد.

وی با اشاره به اینكه سال های اخیر نسبت به ادوار گذشته خیلی پررنگ تر حماسه ششم بهمن در شهرستان آمل برگزار می شود، بیان كرد: سال های اخیر حماسه ششم بهمن شهرستان آمل بصورت هفته حماسه مردم آمل در شهرستان برگزار می شود.

رسولی با تاكید براینكه برای نسل های آینده باید كارهای فرهنگی در این هفته انجام شود، ابراز داشت: ساخت فیلم سینمایی با حضور هنرمندان مشهور كشور، تئاتر و رونمایی از كتاب كارهای فرهنگی ماندگاری است كه در این هفته انجام می پذیرد.

این مسئول از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان آمل خواست با تمام ظرفیت همكاری كنند تا روز آغاز هفته ششم بهمن استارت محكمی بخورد تا بازخورد خوبی در استان داشته باشد.

معاون فرماندار ویژه شهرستان آمل در پایان متذكر شد: برای سالگرد ششم بهمن كه در مصلای شهرستان آمل برگزار می شود دكتر لاریجانی را بعنوان سخنران درنظر گرفتیم و در حال رایزنی با ایشان هستیم واگر هم نشد مطمئنا از سخنرانان برجسته كشوری در این مراسم عظیم استفاده خواهیم كرد.

به گزارش مهر، در شش بهمن سال ۶۰ مردم شهر آمل با مقاومت در برابر گروهگ منافقین که قصد تصرف شهر را داشتند به مقابله پرداختند و در یک نیم روز حدود ۴۰ شهید تقدیم نظام اسلامی کردند.