به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره «جوانه» رادیو جوان شب گذشته یکشنبه هفتم دی ماه با حضور بهنام احمدپور مبارکه مدیر رادیو جوان، مسئولان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، برنامه‌سازان و گویندگان رادیو و اصحاب رسانه در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

استقبال از این مراسم از سوی مردم به نحوی مردم بود که جای خالی در تالار همایش‌ها و طبقه بالای آن وجود نداشت.

ایجاد سهم مخاطب در رادیو سیاست اصلی شبکه جوان

اجرای اولین بخش این برنامه را لاله اکبری بر عهده داشت. احمدپور نیز در سخنانی اظهار کرد: یکی از مسائل اصلی در شبکه جوان بحث تعامل با مخاطب، همراه شدن با شنونده‌ها و ایجاد سهم برای آنها در برنامه‌های رادیویی است. اگر بخواهیم به موضوع بسط تماشاگر دقت کنیم باید به شیوه‌های تعامل و تجربیات رسانه‌ها رو بیاوریم.

وی افزود: جشنواره چهارم جوانه در دو بخش شنیداری و غیرشنیداری برگزار شد که شامل بخش‌های موسیقی، آنونس، برنامه‌سازی رادیو، شعر، داستانک، متن رادیویی، وبلاگ و ایده برنامه بود که در آخرین بخش اتفاق بزرگی برای رادیو افتاد.

مدیر رادیو جوان تصریح کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره محیط زیست این بخش را نیز به جشنواره اضافه کردیم که تنها بخشی بود که همکاران رادیویی نیز می‌توانستند در آن شرکت کنند. 1098 آنونس، 142 قطعه موسیقی، 2592 برنامه رادیویی، 1236 شعر، 1425 داستانک، 1263 متن رادیویی و 492 ایده برنامه به دست ما رسید.

وی تاکید کرد: کسانی که در رسانه کار می‌کنند می‌دانند اگر درصدی از این ایده‌ها ظرفیت برنامه‌سازی داشته باشد چقدر فضای رادیو متحول می‌شود. همچنین 779 وبلاگ، 283 اثر در حوزه محیط زیست به دست ما رسید در مجموع 10307 اثر داشتیم که 5305 اثر در بخش شنیداری و 5002 در بخش غیرشنیداری شرکت کرده بودند و اولین‌بار بود که تعداد اثرهای بخش شنیداری بیشتر شده بود.

تولید بسیاری از برنامه‌های فعلی رادیو جوان توسط 11 برگزیده سه دوره جشنواره

احمدپور با بیان اینکه یکی از دستاوردهای دیگر جشنواره حضور 11 نفر از دوستانی است که در سال‌های گذشته جوایز برتر را به دست آورده‌اند و پس از طی کردن مراحل آموزشی به عنوان همکار با رادیو جوان کار می‌کنند یادآور شد: بسیاری از برنامه‌های فعلی شبکه ما کار همین دوستان است. جا دارد از آقای صوفی معاون سابق صدا تشکر کنم که طی 4 دوره گذشته حمایت فراوانی از جشنواره جوانه داشتند و با علاقه ما را همراهی کردند. همچنین خدمت خانم آبروانی که خوشبختانه از داخل رادیو انتخاب شدند به عنوان معاون صدای جدید تبریک می‌گویم.

در ادامه مراسم حسین کلهر نویسنده و مجری طنز به اجرای یک بخش استندآپ کمدی پرداخت و ادامه اجرای این مراسم به مجید عسگری از دیگر گویندگان رادیوجوان سپرده شد.

پس از این با حضور پرند رئیس آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، سرور پاکنشان گوینده پیشکسوت رادیو و احمدپور از برگزیدگان بخش طنز به این شرح تقدیر شد:

گویندگی: «من آشغال هستم» حسین سیدی

نویسندگی: «پیشنهاد شغل» مژگان نیک‌تب و «اخبار 1448» سعید قیاسی‌پیمان

تهیه‌کنندگی: «ثبت برای همیشه» زینب محمودی و «من آشغال هستم» مهدی آذری و محبوبه همتی

بهترین برنامه طنز: «نمایش ننه گوهر» حمیدرضا کاشی

در ادامه بهنام احمدپور و خوشنویس مدیر باشگاه رادیویی جوان، نشان شبکه جوان به چند برگزیده نهایی جشنواره سوم که اکنون به عنوان همکار با رادیوجوان کار می‌کنند اهدا شد که متین‌السادات فیروزی، محمد کیانی، احسان زارع، زهره سربازی و محمدحسین خسروجردی از جمله این افراد بودند.

در ادامه با اجرای حسن اسماعیل‌پور نوبت به اهدای جوایز بخش غیرشنیداری رسید و با حضور مرادی نماینده مجلس، قربانی قائم‌مقام صدای آشنا، جعفری مدیرکل طرح و برنامه معاونت صدا و فریبرز گلبن تهیه‌کننده پیشکسوت رادیو از برگزیدگان این بخش به این شرح تقدیر شد:

متن: «قصه‌های پدربزرگ» مصطفی بیان، «یادت هست کوچولو بودی من می‌اومدم اونجا» میثم اکبری‌پور

ایده: «علم بهتر است یا ثروت» زینب خرسند، «دورهمی ایده‌بازی» زهرا اسدوند

شعر: «رباعیات» علیرضا قنبری و آریا معصومی

داستانک: «این خواب واقعی» صباح سلطانی، «چادر نماز مادر» ندا عبدی

وبلاک: «ترانه جوانی» هانیه شالباف، «جوان و جوانه» سعید قزنوی، «موج جوانی» احمد دهقان

اجرای نمایش شرکت‌کننده‌ای که به پارتی اعتراض داشت

پس از اهدای جوایز این بخش در حالی که نور سالن گرفته شده بود نورافکن‌ها جایگاه 2 نفری که در ردیف دوم نشسته بودند را روشن کردند و یک بخش نمایشی اجرا شد، فرد اول معترض بود که اثر برگزیدگان فامیل مدیران رادیو جوان هستند و دیگری می‌گفت اگر صبر کنی سال دیگر می‌توانی برنده شوی، پس از کل‌کل این دو نفر جایگاه مجری برنامه نیز روشن شد و وی از حامد شکیبا خواست برای دریافت جایزه‌اش بیاید و او کسی نبود جز فردی که برگزیدگان را فامیل مدیر رادیو جوان معرفی کرده بود.

پس از این بخش مفرح ابوالفضل اینانلو برای اجرای بخش بعدی برنامه آمد و از احسان دوستی دعوت کرد روی سن بیاید.

او در سخنانی گفت: اهل رادیو که باشی فرقی نمی‌کند این سوی امواج باشی یا آن سوی امواج، مهم این است که ما با صدای قلبمان شنیده می‌شویم.

وی افزود: از بچه‌های رادیو جوان تشکر می‌کنم، ما خانواده بزرگی در رادیو هستیم.

خانواده من اهالی رادیو هستند

دوستی با بیان اینکه «وقتی دچار بیماری شدم...» ناگهان حرف خود را نیمه‌کاره گذاشت و بغضش شکست.

وی ادامه داد: ببخشید، آن موقع دیدم که خانواده بزرگ من رادیو از بچه‌های رادیو تا مهندس احمدپور، دکتر صوفی و همه مردم ایران و دعاهایشان.

بعد از این احمدپور با اهدای تندیس و تابلوی فرش‌بافت از دوستی تقدیر کرد.

در ادامه نسیم رفیعی اجرای برنامه را به عهده گرفت و با حضور شریف‌زاده مجری رادیو فرهنگ، رهام کیایی معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و شهریار الوندی نویسنده و شاعر از برگزیدگان بخش ویژه محیط زیست به این شرح تقدیر شد:

«آبزیست صرفا قضاوت با شما است» مصطفی مصیبی

«نفس‌های عمیق ایران» انسیه عطایی‌روشن

«مهاجران» ساناز صادقیه

«اذان» زینب فلاحی

«هستی و نیستم» علیرضا نقده تهرانخواه

«خدا بزرگتر است» ریحانه بیرامی

این بار علاوه بر گویندگان تهیه‌کنندگان رادیو جوان هم خواننده شدند

در ادامه قطعه موسیقی جدیدی به خوانندگی گویندگان و تهیه‌کنندگان رادیو جوان اجرا شد که شایان بهلولی، مجید عسگری، مجتبی حسنی و حامد مرادیان از جمله این افراد بودند.

اینانلو عسگری را آلن‌دلون شبکه جوان و ورژن چینی خسرو خسروشاهی معرفی کرد و عسگری نیز به شوخی گفت: از چند شبکه پیشنهاد خوانندگی داشتم اما پیشنهاد رادیو جوان را انتخاب کردم.

آهنگساز این قطعه مهرداد حسن‌پور و ترانه سرای آن یدالله گودرزی مدیر گروه جوان و فرهنگ رادیو جوان بود.

در این بخش اجرای مراسم با پیمان طالبی بود و با حضور پرند دوستی و احمدپور از برگزیدگان بخش موسیقی تقدیر شد:

«حوای من» امیر پارسای مجد، خواننده

«خاک و ریشه» مهرداد موذی، خواننده

«صلح» شروین بختیاری، آهنگساز

«آزادی» اشکان بختیاری، آهنگساز

«جوون ایرانی» بهترین اثر موسیقی جواد عزیزی

گویندگی آنونس شبکه: سمیرا فروغی، محمد زبرجدی ساجد، انسیه چراغ علی

تهیه‌کننده آنونس جاده: سمیرا زارعی

تهیه‌کننده آنونس رادیو جوان: زهرا جسمانی

گویندگی: «تسبیح» نوید امینی

گویندگی: «فاتحان»علی اعتمادی و میلاد فتوحی

نویسندگی: «دریچه‌ای برای ماندن» الهه سادات امیرشاه کریمی و «فوتبال فرهنگی» علی ششتمدی

گزارشگری: «فرهنگ تبلیغات و کارآفرینی» ریحانه بهمن‌آبادی

تهیه‌کنندگی: «منو ببخش» حسین طاهری و «تب زیبایی» علی محمد انوشی

بهترین برنامه: «رادیو نیمکت» سهیل یوسفی

سرکار گذاشتن مردم درباره حضور محمد علیزاده

در ادامه پیمان طالبی گفت: محمد علیزاده قرار بود امشب به برنامه بیاید و چند قطعه موسیقی اجرا کند از یک هفته پیش این موضوع مشخص شده بود حتی جمعه با او نشست داشتیم حتی تا دیروز هم قرار بود بیاید، گروه ارکستر او نیز به احترام شما به اینجا آمدند.

در حالی که صدای اعتراض مردم از سالن به گوش می‌رسید طالبی گفت: محمد علیزاده هم قرار بود بیاید قرارمان عوض نشده و او اینجاست.

علیزاده که حضور او با ابراز احساسات مردم همراه بود با نام خدا سخنانش را آغاز کرد و گفت: به نام خدایی که ما را از گذشته‌ای که پر از نداشته بودم به زمان حالی که پر از داشته هستم رساند و این قشنگ‌ترین محبت خداست.

وی افزود: خوشحالم در بین اهالی رسانه آن هم رادیو رسانه محبوب من حضور دارم آن هم از نوع جوانش حضور دارم.

وی پس از اجرای قطعه برگرد گفت: پس از اتفاقاتی که برای من و همراهان من در موسیقی با از دست دادن عزیزترین کس‌ام افتاد امشب با تمام انرژی آمدم تا به همه شما خوش بگذرد.

وی پس از این قطعه هواتو کردم را اجرا کرد و گفت: من و رضا صادقی دو سه سال به رادیو می‌آمدیم و برنامه داشتیم.

وی خطاب به گلبن ادامه داد: من به صدای شما حسودی‌ام می‌شود ای کاش صدای حرف زدن من هم زیبا بود اما خدا همه زیبایی‌ها را به یک نفر نمی‌دهد.

من یک رادیو جوانی‌ام

علیزاده تاکید کرد: من همیشه در ماشینم رادیو گوش می‌دهم آن هم از نوع جوانش، اگر بین اهالی یک شبکه رادیویی دیگر هم بودم همین را می‌گفتم.

وی همچنین مهران دوستی را عزیز خطاب کرد و قطعه بی‌حوصله را اجرا کرد پس از این گفت: اواخر سال 87 من یک قطعه خواندم که ترک آشنای من با تمام مردم ایران شد گرچه قبل از آن هم خوانده بودم و رادیو هم می‌آمدم.

او در ادامه قطعه جز تو کی میتونه را اجرا کرد. همچنین به اجرای قطعه فکرشم نکن پرداخت و اعضای ارکستر خود را معرفی کرد.

پس از اجرای موسیقی توسط علیزاده مراسم با گرفتن عکس یادگاری برگزیدگان حوالی ساعت 22 به پایان رسید.

نکته قابل توجه در این مراسم غیبت معاون صدا در آن بود. محمدحسین صوفی در هر سه دوره قبلی جشنواره در اختتامیه آن حاضر شده بود اما نسرین آبروانی که روز گذشته به عنوان معاون جدید صدا معارفه شد، در این مراسم حضور نداشت.