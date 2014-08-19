به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری چهارمین جشنواره جوان و رادیو با عنوان جشنواره «جوانه» صبح امروز سه‌شنبه 28 مرداد با حضور بهنام احمدپورمبارکه، مدیر رادیو جوان در ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

احمدپور در این نشست با بیان اینکه موضوعات جشنواره امسال متاثر از دیدگاه مقام معظم رهبری در شعار سال مبنی بر جوان، فرهنگ و کارآفرینی است، اظهار کرد: این جشنواره طبق معمول در دو بخش شنیداری و غیرشنیداری برگزار می‌شود. در بخش شنیداری، بخش‌های برنامه‌سازی که به تهیه‌ کننده، نویسنده، گزارشگر و گوینده و برنامه برتر جایزه تعلق می‌گیرد، بخش آنونس در سه دقیقه با اهدای جوایز تهیه کننده و گوینده برتر و بخش قطعه موسیقی تا دو دقیقه با اعلام برگزیدگان در بخش های خوانندگی، آهنگسازی و ترانه برتر وجود دارد. جایزه ویژه ای نیز برای دو موضوع محیط زیست و نماز برای بهترین تهیه کننده، گزارشگر، گوینده و برنامه برتر در نظر گرفته‌ایم.

امسال جز مخاطبان رادیو، حرفه‌ای‌ها هم در جوانه شرکت می‌کنند

وی افزود: جوانه تنها جشنواره رادیویی است که مخاطبان برای آن برنامه می‌سازند و افراد حرفه‌ای در آن شرکت ندارند، اما امسال در بخش ویژه حضور برای همه اقشار آزاد است و حرفه ای های رادیو در کنار مخاطبان جوان در این بخش شرکت می‌کنند که موضوع آن طنز است و برنامه هایی با حداکثر 7 دقیقه در بخش های تهیه کنندگی، نویسندگی، گویندگی و برنامه برتر جایزه دریافت می‌کنند.

مدیر رادیو جوان درباره بخش غیرشنیداری جشنواره توضیح داد: متن های رادیویی حداکثر 500 کلمه ای، شعر در قالب آزاد، داستان کوتاه حداکثر هزار کلمه‌ای، ایده برنامه و وبلاگ بخش‌های مختلفی هستند که علاقمندان می‌توانند آثارشان را به آن بفرستند.

مهلت ارسال آثار رادیویی‌ تا انتهای مهر

احمدپور درباره زمانبندی برگزاری جشنواره تصریح کرد: از امروز تا انتهای مهر ماه دریافت آثار را خواهیم داشت، آبان ماه به انتخاب آثار اختصاص دارد و اول تا 25 آذر نیز مرحله داوری برگزار می‌شود تا دی ماه شاهد برگزاری اختتامیه باشیم که سعی می‌کنیم افراد مطرحی در حوزه های فرهنگی و هنری در آن وجود داشته باشند.

وی با اشاره به چهار کمیته جشنواره جز دبیرخانه مرکزی اظهار کرد: مدیریت کمیته اجرایی با حمیدرضا افتخاری، کمیته آموزش با شهاب نادری مقدم، کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی با مهدی شاه رضایی و کمیته آی تی با ممتاز به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

چهار سال پیش فکر نمی‌کردیم جوانه تا امروز باشد

مدیر رادیو جوان ابراز امیدواری کرد که جشنواره امسال کیفی تر از سال های قبل باشد و تصریح کرد: شنوندگان ما آمادگی خوبی دارند. شاید روز اول این احتمال را نمی‌دادیم که بتوانیم جشنواره را چهار سال ادامه دهیم و بخشی از برنامه‌سازی را به مخاطبان بسپاریم، اما اکنون این شنوندگان هستند که سهمی‌ در برنامه سازی رادیو جوان دارند.

امسال هم پنج نفر به رادیو اضافه می‌شوند

احمدپور ادامه داد: در صددیم رادیو اینترنتی جوان را راه اندازی کنیم که سهم مخاطبان در برنامه سازی های این شبکه خیلی بیشتر از حرفه‌ای‌ها است. همچنین با نظر مثبت معاون صدا امسال هم 5 نفر از برگزیدگان جشنواره به عنوان همکار جذب رادیو جوان خواهند شد.

وی افزود: برگزیدگان دوره سوم اکنون مرحله آموزش فشرده را پشت سر می‌گذارند و اوایل مهر ماه نتایج امتحانات آنها اعلام می‌شود و بین 15- 16 نفری که انتخاب شدند 5 نفر که بیشترین آمادگی را داشته باشند در رادیو جوان در بخش‌های مختلف برنامه سازی فعال خواهند شد. نکته جالب این که در دوره های گذشته دو سوم نفرات برتر را بچه های شهرستان تشکیل می‌دادند و برخی از کارها از استاندارد بالایی برخوردار بود.

مدیر رادیو جوان متذکر شد: بنابراین ما تلاش کرده ایم رسانه را در شناخت افراد مستعد کمک کنیم تا بتوانیم مجموعه‌ای از بهترین‌ها را داشته باشیم.

پر کردن فاصله میان برنامه‌سازان و مخاطبان با آموزش

در ادامه نادری مقدم درباره کمیته آموزش توضیح داد: در یکی از پنل های آموزشی خبرنگار مطرح غیرایرانی درس می‌داد که تاکید کرد «درگیر کردن مخاطب و به کار گرفتن او در تولید برنامه های رادیویی امر بسیار مهمی‌ است» و ما فاصله بین مخاطب و برنامه سازان را با آموزش پر می‌کنیم.

وی یادآور شد: طراحی برنامه رادیویی، آشنایی با موسیقی نویسندگی رادیویی، شیوه‌های نوین برنامه سازی مثل مینی‌ فیچر، پی اس ای و مستندهای رادیویی از جمله آموزش های ما برای مخاطبان است.

در بخش دیگری از این نشست، شاه رضایی با بیان اینکه تبلیغات در سراسر ایران خواهد بود و به شهرهای بزرگ منحصر نمی‌شود، گفت: ما در مرکز آموزشی مراکز صدا و سیمای شهرستان ها، دانشگاه ها، مراکز آموزش موسیقی و.. تبلیغات را انجام خواهیم داد و سعی می‌کنیم اختتامیه را نیز با حضور هنرمندان درجه یک در عرصه های سینما، موسیقی و... در کنار جوانان شرکت کننده برگزار کنیم.

وی افزود: بعد از این جلسه تبلیغات ما آغاز می‌شود، برنامه ویژه جشنواره نیز خواهیم داشت که به صورت تخصصی به موضوعات مرتبط می‌پردازد و در برنامه‌های مختلف دیگر نیز به جشنواره می‌پردازیم. مثلا بحث موسیقی در برنامه «کوک» پیگیری می‌شود یا بخش شعر و داستان به برنامه «کافه رادیو» اختصاص پیدا می‌کند.

در ادامه، ممتاز درباره بخش آی تی گفت: آثار صرفا از طریق سایت به دبیرخانه جشنواره ارسال می‌شود. سرور ما به‌روزرسانی و تقویت شده، اما در صورت بروز مشکل همکاران من در بخش پشتیبانی پاسخگو خواهند بود.

باید اتفاق مهمی در عرصه طنز رادیویی رخ دهد

همچنین مدیر رادیو جوان نیز با بیان اینکه رادیو به ترمیم و رشد بیشتر در حوزه طنز نیاز دارد، اعلام کرد: از همین رو حوزه طنز را در بخش ویژه جشنواره قرار دادیم و زمان آن رسیده که اتفاق مهمی‌در عرصه طنز رادیویی رخ دهد و ما دنبال این اتفاق هستیم، همانطور که اکنون بسیاری از برنامه‌هایی که برنامه سازان ما می‌سازند بر اساس بانک اطلاعاتی است که توسط ایده های رسیده به جشنواره شکل گرفته است و حتی تغییر جدول پخش رادیو جوان در سال گذشته نیز متأثر از همین موضوع بود.

وی درباره جوایز جشنواره نیز توضیح داد: تندیس، لوح تقدیر و هدیه به مخاطبان تعلق می‌گیرد و ما تلاش کرده ایم کالاهای فرهنگی چون تبلت، نوت بوک، ویس ریکوردر یا تلفن همراه را در نظر بگیریم تا به کار کسانی که در جشنواره شرکت کرده اند، بیاید. همچنین بر اساس توافقات با برج میلاد اختتامیه آنجا برگزار خواهد شد که جزئیات این مراسم را در نشست خبری بعدی اعلام خواهیم کرد.

احمدپور در پایان از حضور رادیو جوان با 5 اثر در اجلاس ABU خبر داد و خاطر نشان کرد: از بین 6 اثری که از رادیو به جشنواره ارسال شده، 5 اثر متعلق به شبکه ما است که نشان دهنده توانمندی همکاران ما در شبکه است.