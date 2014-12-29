گارد بسته مشکلات در مقابل ووشوکاران شاهرودی/ضربه فنی ورزش رزمی

به گزارش خبرنگار مهر، ووشو از جمله ورزش های انفرادی مدال آور در مسابقات بین المللی محسوب می شود و مانند سایر ورزش های رزمی در کشور طرفداران بسیاری را به سمت خود جلب کرده است.

عمر ورزش ووشو در استان سمنان به بیش از چهار سال می رسد اما ورزشکاران این رشته پرهیجان رزمی هنوز با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.

در سال های اخیر ۵۰ عنوان قهرمانی کشوری و بین المللی حاصل کار ووشو کاران شهرستان شاهرود در دو بخش بانوان و آقایان است که کسب این عناوین قابل توجه، سبب می شود تا مسئولان امر توجه بیشتری را معطوف به این رشته ورزشی کنند.

شرکت های بیمه گر روی خوشی به ووشوکاران نشان نمی دهند

ووشو کار جوان شاهرودی درباره مشکلات عدیده ورزشکاران این رشته می گوید: ورزش ووشو و به خصوص سبک ساندا بسیار خطرناک است و امکان آسیب دیدن ورزشکاران همیشه وجود دارد اما شرکت های بیمه گر متاسفانه روی خوشی به ما نشان نمی دهند.

محمد عباسی با اشاره به تجربه شخصی خود درباره استفاده از پوشش های بیمه ای اظهار دارد: سال گذشته از ناحیه مچ دست آسیب دیدم و در آن زمان مبلغ دو میلیون تومان برای درمان هزینه کردم اما وقتی به بیمه مراجعه کردم به این حقیقت پی بردم که بیمه های اماکن ورزشی پوشش های کاملی نیستند و پس از طی یک سیکل اداری زمان بر، تنها ۲۰۰هزار تومان به بنده پرداخت شد.

وی دیگر مشکل ووشو کاران را نبود امکانات می داند و ادامه می دهد: متاسفانه در شاهرود مکانی برای تفریح وجود ندارد و تنها امید ما به ورزش است که در آن نیز برای تمرینات با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم. خود بنده شش ماه سابقه تمرین بر روی موزائیک را داشته ام.

این ورزشکار شاهرودی با اشاره به نحوه اعزام ورزشکاران به مسابقات کشوری نیز اظهار دارد: در اعزام ها به مسابقات نخستین مورد قابل توجه، عدم تامین هزینه سفر برای ورزشکاران از سوی اداره ورزش و جوانان یا فدراسیون ورزش های رزمی و نکته بعد انتخاب سلیقه ای مبارزان برای اعزام به مسابقات است و باید گفت که متاسفانه شایستگی آخرین فاکتور برای اعزام است.

امکانات محدود برای استعداد هایی فراوان در شاهرود

دیگر ورزشکار شاهرودی، با تاکید بر امکانات محدود برای تمرین ورزش ووشو، می گوید: برای بنده عجیب است که چگونه نمی توان برای شهری به وسعت شاهرود و با سیل عظیم علاقمندان به ورزش های رزمی، سالنی اختصاصی مهیا کرد.

محمد حسین قنبریان، شاهرود را شهری با استعداد های فراوان رزمی معرفی می کند و می گوید: متاسفانه باید پذیرفت که در شهر ما مکان خاصی برای تفریح جوانان وجود ندارد و اماکنی چون استخر نیز هزینه بر هستند و با وجود تعداد قابل توجه استعداد جوان، باید بیش از پیش به ورزش توجه کرد.

وی می افزاید: هم اکنون در ساعات تمرین ما ورزشکاران تکواندو و روزهای زوج ورزشکاران جودو نیز فعالیت دارند که این امر به واسطه فضای مورد نیاز و تخصصی ووشو برای ما مشکلاتی را مهیا ساخته است.

نادیده گرفتن استعدادهای نهفته رشته های رزمی در روستاهای شاهرود

این ساندا کار با تجربه، مشکلات رفت و آمد برخی ورزشکاران به سالن کوثر یا دیگر اماکن ورزشی را مهمترین علت عدم استقبال جوانان از ووشو می داند و اظهار دارد: بسیاری از علاقمندان به رشته های رزمی در روستاهای حومه شهر زندگی می کنند که مشکلات رفت و آمد برایشان وجود دارد

قنبریان تاکید دارد: اگر امکان تمرین برای همه جوانان ساکن روستا وجود داشت به طور قطع می توان گفت، تعداد فعلی استعداد های جوان رشته های رزمی، دو برابر خواهد شد.

وی درباره مشکلات بیمه ورزشکاران نیز می گوید: شرکت های بیمه ای باید نگاه ویژه ای به ورزش های رزمی و به خصوص ووشو داشته باشند چراکه در این گونه ورزش ها خطرات جسمی اجتناب ناپذیر هستند.

وقتی مربیان مشکل ساز می شوند

ورزشکار با سابقه شاهرودی که پس از ۱۵سال فعالیت در رشته های مختلف ورزشی، ووشو را برگزیده است، می گوید: در مورد این ورزش نکته قابل توجه، آموزش صحیح به ورزشکاران است که متاسفانه در بسیاری موارد مشاهده نمی شود.

علی حسین پور، با اشاره به اهمیت آموزش های صحیح در ورزش های رزمی مثل ووشو، تاکید دارد: ووشو ورزشی است که در آن، آسیب دیدگی اجتناب ناپذیر است پس باید آموزش های مختلف درباره انجام تکنیک ها لحاظ شود چراکه اگر حرکتی به اشتباه آموزش داده شود، ممکن است تبعاتی سنگین به دنبال داشته باشد.

وی ادامه می دهد: متاسفانه از سوی دولت نظارتی بر روی نحوه کار مربیان نیست، تعدادی از مربیان این رشته، با وجود تجربه بالا، تکنیک ها را به صورت صحیح آموزش ندیده اند و به همان شکل سنتی و اشتباه آموزش می دهند.

این ورزشکار شاهرودی خطاب به مسئولان خواستار نظارت بیشتر بر عملکرد مربیان است و اظهار دارد: متاسفانه با وجود تذکرات مداوم موی سپیدان ورزش های رزمی در شهرستان، بسیاری از اساتید کلاس های آموزشی خود را به جوانان بی تجربه می سپارند و این امر موجب آموزش های اشتباه در بین جوانترها می شود.

حسین پور درباره خطرات آموزش ناصحیح در ورزش های رزمی می گوید: برخی حرکات که تمرکز خاصی بر روی مفاصل یا سر و صورت دارند، در صورت عدم اجرای صحیح، ضررهای جبران ناپذیری به انسان می زنند.

وی می افزاید: در هر حال نظارت بر کار مربیان امری مهم است و از بروز تخلفاتی مانند اخذ وجوه غیر قانونی برای اعزام به مسابقات یا انتخاب های سلیقه ای جلوگیری می کند، نظارت همچنین می تواند باتخلفاتی از قبیل تجویز داروها و مکمل های غذایی، آمپول های هورمونی و نیرو زا، انتخاب های سلیقه ای و ... نیز مبارزه کند.

وجود ورزشگاه اختصاصی رشته های رزمی در شاهرود

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود با بیان اینکه امکانات برای رشته های رزمی در این شهرستان مناسب است، گفت: شاهرود نسبت به برخی استان های کشور در بحث امکانات وضعیت نسبتا مطلوبی دارد.

رحیمیان با اشاره به این موضوع که اکثر استانهای کشور در خصوص محل تمرینات خود با مشکلات عدیده ای رو به رو هستند، تصریح کرد: این درحالی است که شاهرود یک سالن اختصاصی، ویژه رشته های رزمی دارد و ورزشکاران در رشته های مختلف رزمی از آن استفاده می کنند.

وی افزود: با توجه به تقسیم بندی که در سالن ورزشی کوثر شاهرود انجام شده است اکثر رشته های رزمی به صورت همزمان در بخش های مختلف فعالیت می کنند.

رحیمیان، ورزشگاه کوثر را جوابگوی نیازهای شهرستان دانست و خاطرنشان کرد: وجود دو سالن اختصاصی در رشته های تکواندو و جودو در کنار امکانات ویژه سایر رشته های رزمی موجود در این ورزشگاه، جوابگوی نیاز رزمی کاران شهرستان است.

وجود شائبه هایی پیرامون اعزام ورزشکاران به رقابت ها

این مقام مسئول در پاسخ به سوالی با موضوع شائبه نحوه اعزام سلیقه ای رزمی کاران شاهرودی به مسابقات کشوری نیز گفت: متاسفانه سودجویی از ورزشکاران در برخی از سبک های رشته های ورزشی همچنان ادامه دارد.

رحیمیان با اشاره به عدم شایستگی برخی ورزشکاران اعزامی به مسابقات بین المللی، اظهار داشت: برخی ورزشکاران شوربختانه با رایزنی کشورهای مختلف و بدون نظر فدراسیون و وزارت ورزش در مسابقات غیر رسمی شرکت می کنند.

وی ادامه داد: باید ریشه یابی کرد که چگونه افرادی که از کسب مقام قابل توجه در کشور عاجز هستند، با حضور در این گونه مسابقات بین المللی بعضا از حکم و مقام قهرمانی نیز برخوردار می شوند.

رئیس اداره ورزش و امور جوانان شهرستان شاهرود در خصوص مراحل قانونی اعزام رزمی کاران به مسابقات، ابراز داشت: برای حضور در مسابقات بین المللی رای و نظر شورای برون مرزی و فدراسیون مربوطه الزامی است.

رحیمیان تاکید کرد: مربیان و اعضای هیئت های ورزشی باید نسبت به سودجویی برخی از افراد و داشتن وجاهت قانونی مسابقات توجه کنند.

آینده ووشو شاهرود روشن است

رئیس اداره ورزش و امور جوانان شهرستان شاهرود درباره وضعیت رشته ورزشی ووشو گفت: ووشو یک ورزش المپیکی است و در کنار سایر رشته های رزمی و به دلیل حضور در مسابقات المپیک آسیایی و المپیک جهانی به صورت آزمایشی، از اعتبار بالایی برخوردار است.

رحیمیان آینده رشته ووشو را روشن توصیف کرد و اظهار داشت: با توجه به سابقه و استقبال مردم از ورزش ووشو که در کشور وجود دارد قطعا در آینده ای نزدیک این ورزش وارد المپیک خواهد شد.

وی درباره وضعیت رشته ورزشی ووشو در شاهرود تصریح کرد: با وجود استعدادهای ناب ورزش ووشو در شهرستان قطعا می توانیم نماینده های زیادی در تیم ملی کشور داشته باشیم که این مهم با برنامه ریزی مدون و مناسب از سوی هیئت ووشو امکانپذیر خواهد بود.

لزوم شناسایی استعدادهای ورزش رزمی

این مقام مسئول درباره طرح استعدادیابی موجود در شهرستان، اظهار داشت: از سال گذشته در زمینه استعدادیابی ورزشکاران در رشته های مختلف ورزشی همکاری گسترده ای با دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود انجام شده است.

رحیمیان، اقدامات مرکز استعداد یابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود را مناسب توصیف کرد و ابراز داشت: متاسفانه با وجود تلاش ها و اقدامات خوب در سالجاری، بسیاری از اهداف مطلوب ما در سالجاری توسط این دانشگاه محقق نشده است.

وی ادامه داد: با راه اندازی دو مرکز دیگر توسط اداره آموزش و پرورش و دانشگاه شاهرود مشکلات موجود برطرف خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و امور جوانان شهرستان با اشاره به تعاملات این اداره با آموزش و پرورش شهرستان شاهرود، اظهار داشت: خوشبختانه در سالجاری و در زمینه امضاء تفاهم نامه مشترک، در بخش استعدادیابی با اداره آموزش و پرورش شهرستان به موفقیت هایی دست یافته ایم.

رحیمیان با تاکید بر لزوم ارتقاء سطح ورزشکاران شاهرودی در رشته های رزمی، ابراز داشت: همچنین در بخش آسیب ها و طراحی تمرینات به صورت تخصصی اداره ورزش و جوانان شهرستان با دانشگاه شاهرود به توافق رسیده است.

وی تعامل اداره ورزش و تربیت بدنی شهرستان شاهرود با قهرمانان ورزشی را سازنده و صمیمانه دانست و افزود: در بخش برنامه تمرینات نیز همکاری خوبی با نیروهای متخصص برقرار شده است.

هیچ بیمه ای همه هزینه های ورزشکاران را پرداخت نمی کند

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود، عدم آگاهی از مسائل پیرامون بیمه را یکی از مشکلات ورزشکاران دانست و تصریح کرد: برخی از ورزشکاران به دلیل عدم اطلاعات و آکاهی کافی از بیمه و خدمات درمانی با مشکل مواجه می شوند.

رحیمیان در توضیح روال قانونی استفاده از پوشش های بیمه ای برای ورزشکاران، اظهار داشت: اگر ورزشکار حادثه دیده در اولین روز حادثه گزارش حادثه خود را کامل کند و پس از آن توسط هیئت های ورزشی در زمینه انتخاب پزشک خود مشاوره داشته باشند به هیچ وجه متضرر نخواهند شد.

وی افزود: در حال حاضر هیچ بیمه ای در کشور تمام هزینه های درمان را متقبل نمی شود و یک ورزشکار با پرداخت مبلغ ۱۰ هزار تومان در سال ضمن اینکه خود را در برابر آسیب های احتمالی بیمه می کند از حضور در مسابقات مختلف اطمینان کامل دارد.

امکانات ورزشی جوابگوی رزمی کاران نیست

مسئول روابط عمومي هيئت ورزش هاي رزمي استان سمنان نیز در این گفتگو، با بیان این مطلب که امکانات ورزشی استان، جوابگوی نیاز رزمی کاران نیست، گفت: امروزه ساختار و امکانات ورزش های رزمی تغییر کرده اما متاسفانه به علت کمبود منابع مالی، ورزشکاران این رشته جذاب ورزشی، از امکانات مدرن و به روز این رشته محروم هستند.

جواد عجم با اشاره به این مطلب که ۸۰ درصد ورزشکاران اعزامی به مسابقات کشور از شهرستان شاهرود هستند اظهار داشت: در حال حاضر ورزشکاران شاهرودی در فضای محدود و با حداقل امکانات تمرینات خود را انجام می دهند که با صرف هزینه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان می توان یک باشگاه مدرن با امکانات مناسب فراهم کرد.

وی افزود: نگاه ویژه مسئولان به ورزش های پرمدال رزمی، قطعا می تواند زمینه ساز قهرمانی های بیشتر ورزشکاران هم استانی در آینده باشد.

وجود استعداد های مناسب رشته های رزمی در استان سمنان

مسئول هیئت ورزش های رزمی بسطام، با تاکید بر موفقیت های رزمی کاران استان در رقابت های کشوری تصریح کرد: با وجود نبود امکانات مناسب بازهم پنج مدال طلا، سه نقره و سه برنز در بخش آقایان و پنج مدال طلا، یک نقره و یک برنز در بخش بانوان حاصل کار این ورزشکاران در مسابقات کشوری است.

عجم یکی از دلایل این موفقیت ها را وجود استعدادهای رزمی در استان دانست و ابراز داشت: خوشبختانه امروز آکادمی های وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، نسبت به استعداد یابی علمی ورزشکاران در رشته های مختلف اقدام می کنند و ورزشکاران مستعد تحت نظر پزشکان متخصص و کارشناسان امر، فعالیت خواهد کرد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال رشته رزمی ووشو در مدت چهار سال فعالیت خود در استان، شاهد حضور استعداد های فراوان و همچنین کسب موفقیت هایی از جمله ۵۰ عنوان قهرمانی در کشور و دنیا بوده است.

سازمان های بیمه گر در انجام وظایف خود کوتاهی می کنند

مسئول روابط عمومي هيئت ورزش هاي رزمي استان سمنان، مشکلات بیمه پوششی رزمی کاران را یکی دیگر از دغدغه های فعالان این زمینه دانست و تصریح کرد: متاسفانه سازمان های بیمه گر در انجام وظایف خود در قبال رزمی کاران کوتاهی می کنند.

عجم، با اشاره به خطرات ورزش های رزمی و تهدید سلامتی جسمانی ورزشکاران این رشته ورزشی گفت: در رشته های رزمی، هر لحظه امکان مصدومیت برای ورزشکاران وجود خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: این امر سبب می شود تا مشکلات عدیده ای برای رزمی کاران به وجود آید، لذا از سازمان های بیمه گر تقاضا داریم تا توجه بیشتری به بیمه و پوشش های ورزشکاران داشته باشند.

هم اکنون و بر اساس آمار غیر رسمی اعلام شده توسط هیئت ورزش های رزمی استان سمنان، بیش از یک هزار و دویست ووشو کار شاهرودی در بخش های آقایان و بانوان به فعالیت می پردازند.

گزارش از مجید قرائی