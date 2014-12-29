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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۳۲

یونسی مطرح کرد:

کاهش مرگ و میر بین بانوان مازندران

کاهش مرگ و میر بین بانوان مازندران

ساری - معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، گفت:مرگ و میر بین بانوان استان کاهش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر،  علیرضا یونسی پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه امور بانوان با اشاره به تهیه گزارش سلامت زنان استان توسط اداره كل بانوان و خانواده استانداری، بیان داشت: خوشبختانه این گزارش حاوی آمار مثبت و خوشحال كننده ای است كه افزایش امید به زندگی در بین بانوان، افزایش طول عمر زنان و كاهش مرگ و میر زنان باردار مازندرانی از آن جمله است.

وی گفت: همچنین در این گزارش به كم خونی، فقرآهن، سوء تغذیه، چاقی، افزایش قند و چربی خون بانوان مازندرانی اشاره شده كه نگران كننده است.

یونسی با اشاره به تمهید مقابله بلند مدت با این مسائل در برنامه ششم توسعه استان، اذعان نمود: برای مقابله فوری با این پدیده خطرناك، كارگروه علمی متشكل از نهادهای دانشگاهی و بهداشتی تشكیل خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران اضافه كرد: این كارگروه راه كارهای فوری برای جلوگیری از شتاب گیری این پدیده و كاهش و مقابله با آن را بررسی و تبیین خواهد نمود.

علیرضا یونسی با بیان اینكه اكنون مشكلات عمده و اساسی زنان استان شناسایی شده است، تصریح كرد: راه درمان و مقابله با این پدیده ها، همت بلند، هم افزایی، هم عهدی و هم دلی بین همه دست اندركاران است.

کد مطلب 2451594

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