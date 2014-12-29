کاهش مرگ و میر بین بانوان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه امور بانوان با اشاره به تهیه گزارش سلامت زنان استان توسط اداره كل بانوان و خانواده استانداری، بیان داشت: خوشبختانه این گزارش حاوی آمار مثبت و خوشحال كننده ای است كه افزایش امید به زندگی در بین بانوان، افزایش طول عمر زنان و كاهش مرگ و میر زنان باردار مازندرانی از آن جمله است.

وی گفت: همچنین در این گزارش به كم خونی، فقرآهن، سوء تغذیه، چاقی، افزایش قند و چربی خون بانوان مازندرانی اشاره شده كه نگران كننده است.

یونسی با اشاره به تمهید مقابله بلند مدت با این مسائل در برنامه ششم توسعه استان، اذعان نمود: برای مقابله فوری با این پدیده خطرناك، كارگروه علمی متشكل از نهادهای دانشگاهی و بهداشتی تشكیل خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران اضافه كرد: این كارگروه راه كارهای فوری برای جلوگیری از شتاب گیری این پدیده و كاهش و مقابله با آن را بررسی و تبیین خواهد نمود.

علیرضا یونسی با بیان اینكه اكنون مشكلات عمده و اساسی زنان استان شناسایی شده است، تصریح كرد: راه درمان و مقابله با این پدیده ها، همت بلند، هم افزایی، هم عهدی و هم دلی بین همه دست اندركاران است.