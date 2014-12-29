یادواره ۶۸ دانش آموز شهید بمباران مدرسه ابتدایی بروجرد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر دوشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان بروجرد در محل سالن کنفرانس این اداره با اشاره به ۲۰ دیماه سالگرد بمباران مدرسه ابتدایی بروجرد در دوران دفاع مقدس و شهادت ۶۸ دانش آموز مظلوم و بی گناه اظهار داشت: بروجرد در دوران دفاع مقدس ۳۰۰ دانش آموز شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی با بیان اینکه بمباران مدرسه ابتدایی بروجرد در دوران دفاع مقدس نماد مظلومیت جمهوری اسلامی ایران است، اظهار داشت: این فاجعه تا بدانجا برای دشمنان بد بود که بسیاری از حامیان صدام را در دنیا خجل زده کرد.

امام جمعه بروجرد تصریح کرد: شهر بروجرد یکی از شهرهایی است که در میادین رزم حق علیه باطل در صحنه بوده و امتحان خود را به خوبی پس داده است.

وی افزود: هم اکنون وجود هزاران شهید، جانباز و آزاده در بروجرد سند ایثارگری مردم در دوران دفاع مقدس است.

حجت الاسلام ترابی یادآور شد: مردم بروجرد در دوران دفاع مقدس خوب درخشیدند و در بمباران های دشمن از جمله شهرهایی بودیم که بیشترین لطمات را متحمل شده ایم.

امام جمعه بروجرد در ادامه با بیان اینکه یادواره بزرگداشت ۶۸ شهید دانش آموز در بروجرد برگزار خواهد شد، عنوان کرد: برگزاری اینگونه یادواره ها در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت می تواند موثر بوده و تاثیرات فرهنگی عمیقی بر روی نسل سوم و چهارم انقلاب داشته باشد.

وی در ادامه سخنان خود گفت: ملت ایران از هوشمندی بالایی برخوردار بوده و در دفاع از ارزشهای دینی و تبعیت از ولایت در همه عرصه ها، مقاطع و صحنه های حساس امتحان خود را به خوبی پس داده اند.

وی ادامه داد: در روز ۹ دی سال ۸۸ ملت ایران تمام قد به دفاع از اسلام و ارزشهای دینی به پا خواست و بساط فتنه گران را در هم پیچید و توطئه های دشمنان را خنثی کردند.

حجت الاسلام ترابی با بیان اینکه شکست دشمنان در روز ۹ دی ثمره بصیرت بخشی فرهنگیان فرهیخته نیز بوده است، تصریح کرد: فرهنگیان با بصیرت دادن به جوانان و نسل سوم و چهارم انقلاب آنها را بیدار و هوشیار پرور داده تا در هر زمان بحرانی به صحنه آمده و اهداف شوم دشمنان را نقش بر آب کنند.

وی افزود: امروز نهادینه کردن بصیرت در میان اقشار مختلف مردم به ویژه دانش آموزان در مدارس بر عهده فرهنگیان است و بطور قطع در این فضای موجود برنامه های خوبی در مدارس برای برگزاری هر چه با شکوهتر سالروز حماسه ۹ دی صورت گرفته است.