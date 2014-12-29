نشان عالی عملكرد حوزه عمران و سازه به شركت مسكن جنوب اعطا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلیل حجازی در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مقوله بهره وری انديشمندان و بزرگان و تئورسين های زيادی مفاهيم و اصول بهره وری را مطرح کرده اند ليكن براي اجرايي کردن افزايش بهره وری بايد تفكر و نگرش بهره وري را حاكم کرد.

مدیر عامل شركت سرمايه گذاري مسكن جنوب ابراز داشت: باید به این سمت حرکت کنیم كه اين مفاهيم و اصول را در عملكرد زير مجموعه های تحت مديريت مان به كار بگيريم.

وی گفت: بايد باور و دغدغه افزايش بهره وری را در مجموعه های اقتصادي کشور ايجاد كرد.

حجازي افزود: در نگاه فردی و سازمانی و ملي در خيلی از موارد ، عملكرد يك مجموعه با اصول بديهی افزايش بهره وری در تقابل است.

وی تصریح کرد: در نگاه ملی و كشوری افتتاح پروژه های نيمه تمام در تقابل كامل با موضوع بهره وری است.

حجازی خاطرنشان کرد: انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی را كه مرجع طرح آمايش و چشم انداز كشور است ، اقدامی در تقابل با اهدافی مانند بالا بردن راندمان بهره وری بود.

و ی بیان کرد: بايد عواقب عدم توجه به اين موضوعات كه كاهش بهره وری را در پي دارد، مورد توجه قرار دهيم.

مدیر عامل شركت سرمايه گذاري مسكن جنوب ادامه داد: در بخش بهره وری به موضوع آموزش و مديريت آموزش به خوبی پرداخته نشده است.

وی گفت: در بنگاه های مهم اقتصادی، ضعف بزرگ نبود نيروهای آموزش ديده و كارآمد است تا جايی كه مشاهده می كنيم نيروهای دانشگاهی پس از پايان تحصيلات آموزشی مجبور به گذراندن دوران فني و حرفه ای هستند.

حجازی در ادامه با تاكيد بر نبود فضای رقابتی سالم در بخش كسب و كار ابراز داشت: بين بخش های خصوصی و دولتی بايد فضای رقابتی سالمي شكل بگيرد كه اين فضای رقابتی نقش كليدی در بهبود شاخص های بهره وری در فضای كسب و كار دارد.

مدير عامل سرمايه گذاری مسكن جنوب تصریح کرد: در برخی موارد مسايلی مانند اقتصاد اجتماعی و اقتصاد سياسی بر كارايی بنگاه های اقتصادی اثرگذار است.

وی بیان کرد: بايد براي مديريت اين فرآيندها ، برنامه ريزی های علمي و مدبرانه صورت بگيرد وآنچه اهميت دارد شناخت عوامل منفی در كاهش بهره وري است و بايد پس از شناخت اين عوامل به كمرنگ كردن آن پرداخت.

این همایش در راستای تلاش برای فرهنگ سازی بهره‌وری و ایجاد فضای رقابتی و معرفی و قدردانی از چهره‌های شاخص ملی با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و رییس مجمع عالی توسعه بهره وری، سید حمید کلانتری معاون امور وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی، داود محمدی نایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، حسین حاجیان رییس انجمن رییس انجمن ملی بهره وری ایران،سيد جليل حجازي مدير عامل سرمايه گذاری مسكن جنوب و جمعی دیگر از نمایندگان مجلس و مسئولان کشور برگزار شد و شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب موفق به اخذ تندیس نشان عالي عملكرد در حوزه عمران و سازه شد.