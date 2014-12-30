انتقاد از حضور کمرنگ حوزه فرهنگ در نمایشگاه پژوهش خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود دلپسند دوشنبه شب در جمع اعضای ستاد پژوهش و فناوری خراسان شمالی با اشاره به برگزاری نمایشگاه پژوهش، فناوری، اشتغال و توسعه کارآفرینی استان از شانزدهم الی بیستم آذرماه، با قدردانی از حضور فعال برخی از دستگاه ها در این نمایشگاه، اظهار داشت: با وجود شرایط اقلیمی و کم آبی در خراسان شمالی و لزوم پرداختن به نیازهای حوزه آب در استان، متأسفانه صنعت آب در نمایشگاه پژوهش خراسان شمالی حضوری کمرنگ داشت و مورد غفلت واقع شده بود.

وی همچنین با انتقاد از حضور کمرنگ حوزه فرهنگ در این نمایشگاه، اضافه کرد: در زمینه فرهنگ در نمایشگاه پژوهش و فناوری خراسان شمالی مطالب اندکی ارائه شده بود که این موضوع با توجه به نیاز جامعه به این بخش به هیچ وجه زیبنده استان گنجینه فرهنگ ها و معرفت ها نیست.

دلپسند با تأکید بر این که می بایست پرداختن به این دو بخش در نمایشگاه بعدی به صورت ویژه باشد، افزود: البته بخش صنعت نیز با وجود حضور در این نمایشگاه با توجه به گستردگی این بخش، آن چنان مورد انتظار ظاهر نشد و لازم است در نمایشگاه بعدی حضور پررنگ تری داشته باشد.

وی اظهار کرد: با این وجود با توجه به ارزیابی‌های انجام شده از سوی کمیته ارزیابی و نظارت نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان، این نمایشگاه نشان داد که پژوهش در خراسان شمالی رو به رشد بوده و وضعیت در حال بهبود است.

به گفته این مسئول نمایشگاه هفته پژوهش امسال در خراسان شمالی از نظر کیفیت و کمیت رشد قابل توجهی کرده بود و این موضوع نشان دهنده آن است که خراسان شمالی در این زمینه پتانسیل بالایی دارد و می بایست به آن توجه بیشتری شود.

دلپسند با تأکید بر این که می بایست دستاوردهای نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان احصا شده تا در آینده در برنامه ریزی برای بزرگداشت هفته پژوهش مورد استفاده قرار گیرد، اضافه کرد:

وی تصریح کرد: با توجه به شمار دانشجویان و دانشگاه های استان و نیز تعداد جمعیت دانش آموزی خراسان شمالی لازم است در کنار آموزش به مقوله پژوهش نیز توجه ویژه ای شود.

دلپسند با تأکید بر این که باید توجه به پژوهش در استان افزایش یافته و سرانه پژوهش نسبت به سرانه آموزش به حد تعادل برسد، اظهار داشت: از طرف دیگر دستگاه های اجرایی خراسان شمالی باید به پژوهش ها جهت داده و در مجموع فضا به گونه ای باشد که از پژوهشگران حمایت شده و حلقه اتصالی بین نیازهای بخش بازار و کسب و کار و پژوهشگران ایجاد شود.

وی با بیان این که در زمینه حمایت از نخبگان و پژوهشگران جهاد دانشگاهی، پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان استان وظیفه مضاعفی دارند، تصریح کرد: این دستگاه ها لازم است از اعمال سلیقه های احتمالی اجتناب کنند.

گفتنی است، در این نشست از رؤسای کمیته‌های تبلیغات و اطلاع‌رسانی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان با مسئولیت جهاددانشگاهی، کمیته علمی با مسئولیت دانشگاه بجنورد، کمیته اجرایی با مسئولیت دانشگاه جامع علمی کاربردی و کمیته نظارت و ارزیابی با مسئولیت مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی با اهدای لوح تقدیر قدردانی به عمل آمد.

نمایشگاه پژوهش، فناوری، اشتغال و توسعه کارآفرینی خراسان شمالی، از شانزدهم تا بیستم آذرماه امسال در محل سالن هلال احمر بجنورد برپا شد.