پاسداشت ۹دی درس آموزی از آن برای پایداری نظام است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در نطق پیش از دستور با اشاره به اینکه به حق روز ۹ دی را یوم‌الله نامیده‌اند، گفت: رهبری فرمودند راهپیمایی ۹ دی تجلی قدرت خدا و ماندگار در تاریخ انقلاب است و به حق این گونه بوده است.

وی افزود: بعد از توطئه‌های مختلف خارجی و داخلی در اراده ملت تجلی یافت و در قیام ۹ دی فتنه سال ۸۸ خاتمه پیدا کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در طول تاریخ انقلاب، حرکت انقلابی ملت ایران همیشه سرنوشت‌ساز بوده است، این حرکت جوشان ملت بود که انقلاب اسلامی را به وجود آورد و با پیوستن ملت بزرگ ایران در جنگ بود که سرنوشت جنگ عوض شد، این قیام ملت بود که در ۲۳ تیر قائله ۱۸ تیر را ختم کرد و این بار قیام هنرمندانه ملت ایران در ۹ دی، طراحی دشمن را نقش بر آب نمود.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: قیام ۹ دی درس‌های گرانقدر برای امروز و آینده ایران دربر دارد، رهبری معظم در تحلیل فتنه ۸۸ می‌فرمایند دشمنان ما تصور می‌کردند که با رحلت امام، آغاز فروپاشی این نظام کلید زده خواهد شد. آنها خیال می‌کردند امام که رفت به تدریج این شعله خاموش خواهد شد، بعد مراسم تشییع جنازه امام، آن احساسات مردم و حرکت عظیم مردمی در حمایت از کار عظیمی که خبرنگان کردند، آنها را مایوس کرد؛ یک برنامه‌ریزی ۱۰ ساله کردند. این تحلیل من است و قرائن آن را برای ما اثبات می‌کنند زیرا ۱۰ سال بعد امیدوار بودند نتیجه بدهد.

لاریجانی گفت: سال ۷۸ آن حوادث پیش آمد، آن کسانی که این حوادث را خنثی کردند، مردم بودند، روز ۲۳ تیر ماه ۷۸ مردم به خیابان‌ها آمده و توطئه دشمن را که سال‌ها برایش برنامه‌ریزی کرده بودند، در یک روز باطل کردند، آن روز گذشت؛ موج دوم باز یک برنامه ۱۰ ساله بود. در سال ۸۸ به نظرشان فرصتی به دست می‌آمد که به خواب و خیال خودشان، زمینه را آماده کرده و مردم هم مطالباتی داشتند. مردمی که وابسته به نظام هستند اما فکر می‌کردند که می توانند از این مطالبات مردمی استفاده کنند.

وی ادامه داد: قضایای سال ۸۸ به وجود آمد، تهران را متلاطم کرد. البته فقط تهران را، دو سه ماه توانستند دل‌ها و ذهن‌ها را به خودشان مشغول کنند اما اینجا هم مردم به میدان‌ها آمدند و بعد از آنکه باطن‌ها ظاهر شد، در روز قدس مردم دیدند که اینها حرف دلشان چیست و در روز عاشورا فهمیدند که عمق خواسته‌های اینان تا کجاست.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مردم عزیز ما به میدان آمدند و حماسه ۹ دی را به راه انداختند، نه فقط در تهران بلکه در سراسر کشور میلیون‌ها نفر در روز ۹ دی به خیابان‌ها آمده و بعد هم بلافاصله در ۲۲ بهمن ملت ایران قائله را ختم کردند. این هنر مردم است.

لاریجانی تصریح کرد: بر اساس این تحلیل‌ها امروز با تهدیدهایی مواجه هستیم، این تهدید از چه نوع است که باید از آن مراقبت نماییم؟!

وی افزود: شرایط امروز ایران از نظر امنیتی متفاوت از دهه‌های قبل و حتی پنج سال گذشته است، جمهوری اسلامی نظامی است که ساختار مردم‌سالار داشته، از این رو از پیوندهای قوی مردمی برخوردار است. از این رو ملت در مقابل دسایس گوناگون نظیر ۱۸ تیر و فتنه ۸۸ با حضور میلیونی خود در ۲۳ تیر و دهم دی تعلق خاطر خود را به نظام نشان داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این امر برای برخی رهبران ناقص العقل غربی حاوی پیامی بود که با این ماجراجویی و دغل‌کاری نمی‌توان با نظام مستحکم دست به گریبان شد.

علی لاریجانی تصریح کرد: در کوران حوادث سال ۸۸ یکی از مسئولین گفته بود به نظرم شرایط فعلی، لحظه بسیار مهمی در ایران است. منازعه‌ای شدید در ایران در جریان است و همچنین اختلاف جدی در داخل رژیم در حال وقوع است که نشان می‌داد آنها بر روی اختلافات داخلی کشور چقدر حساب باز کرده‌اند.

رئیس قوه مقننه گفت: باید این مساله مورد توجه دوستداران انقلاب باشد اما بعد از ۹ دی، تلقی آنها عوض شد که تحریف داخلی آنان، ملت را هوشیارتر و از اقدامات آنها عصبانی کرده است، از این رو سیاست خود را فشار بیشتر اقتصادی قرار دادند.

لاریجانی ادامه داد: گرچه این حوادث آب‌دیدگی روحی برای ملت ایران به وجود آورد، اما نمی‌توان از دسایس بیگانگان با روش‌های دیگر غافل شد. از این رو روشن‌بینی در تحلیل دقیق مسائل داخلی و خارجی ضرورت دارد.

وی با اشاره به اینکه یکی از نقاط قوت انقلاب ما، ماهیت اسلامی بودن آن است، گفت: این در ویژگی برجسته دینی بودن مردم سالاری تجلی یافته است، تا جایی که این چراغ فروزان تفکر دینی نورافشانی کند، توطئه دشمن عقیم بوده و یا با فوریت خنثی شده است. از این رو بر اساس این اصل، تقویت معرفت دینی عامل صیانت‌بخش از دستاوردهای ملت خواهد بود. مخصوصا با فناوری‌های نوین ارتباطاتی که دسترسی به اطلاعات مختلف و زمینه را برای نوع دیگر عملیات روانی دشمن فراهم می‌نماید، هر چه فرهنگ دینی فروزان‌تر باشد، قدرت مقابل ملت فروتر است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: رهبر معظم در همین ایام فرمودند، یکی از خصوصیات دیگری که در حادثه ۹ دی است و باز آن را به حوادث انقلاب نزدیک می‌کند، مساله عاشورا است؛ یعنی در حوادث اوایل انقلاب هم محرم پیش آمد و امام آن نکته عظیم تاریخی را بیان کردند، «ماهی که خون بر شمشیر پیروز است». این حرف کوچکی نیست، پیروزی خون بر شمشیر، ما عادت کرده‌ایم این حر‌ف‌ها را تکرار کنیم و گاهی عمق آن را فراموش می‌کنیم.

لاریجانی ادامه داد: خون بر شمشیر پیروز می‌شود، مظلوم بر ظالم فائق می‌آید، کشته بر کشنده فائق می‌آید و این همان چیزی است که در عاشورا پیش آمد؛ امام این را در محرم سال ۵۷ مطرح نمود.

وی افزود: در قضیه ۹ دی هم پای امام حسین و عاشورا در میان بود. اگر آن حرکات سخیف از سوی این گروه‌های ایزن سخیف پیش نمی‌آمد، این حرکت عظیم و تحرک عمومی مردم معلوم نبود به این شکل به وجود آید، این بیان رهبری تعبیری از این شعر است که «مدعی خواست که از بیخ کمر ریشه ما غافل از آنکه خدا هست در اندیشه ما».

رئیس قوه مقننه با اشاره به بلوغ سیاسی در یک کشور چه در سطح رجال دینی و چه در سطح احزاب، گروه‌ها و مردم. در این است که برای ادامه امور کشور مدلی برای حل و فصل مسائل اختلافی و یا فرآیندی برای حل موضوعات تعریف و به آن پایبند باشند، است گفت: کشورهایی که در طراحی این مدل ضعف داشته‌اند، غالبا دچار بحران‌های سیاسی و هیجانی شده و یا دچار توقف در پیشرفت گردیدند و در نتیجه راه برای ورود قدرت‌های بیرونی باز شده است.

لاریجانی افزود: امروز شاهد چنین مشکلاتی در برخی کشورها هستیم، در اکثر کشورها قانون را فصل‌الخطاب دانستند که البته ریسمان محکمی برای حل و فصل مسائل است. ولی گاه در تفسیر و تبیین قانون، آراء مختلف می‌گردد. به همین دلیل غالبا مرجعی برای تشخیص و بیان نظر نهایی در نظر می‌گیرند.

وی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی، رهبری و قانون دو محور حل و فصل اختلافات هستند، رهبری با توجه به جایگاه دینی آن و نقش رهبری در رفع خصومات متناسب با قانون اساسی و همچنین قانون به عنوان بهترین ابزار اداره حکومت عادلانه، نقش مکمل و موید را دارند که این غلو درجه تفکر سیاسی در کشور ماست که علاوه بر قانون، رهبری مرجعی برای صیانت از قانون، تعریف شده است که مانع دیکتاتوری در کشور شود؛ حتی دیکتاتوری اکثریت چرا که اکثریت هم ممکن است برای ارضای روحی تسلط بر دیگران، بر قامت دیکتاتوری لباس شیک بپوشانند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: این نکته را رهبری به خوبی بیان نمود و فرمودند در زمینه روحی همه ما میل به دیکتاتوری وجود دارد. این را باید سرکوب کنیم. همانطور که عرض کردیم این فیل مست درون را با چکش قانون، دین و تعبد، دائما سر به راه نگه داریم، اگر خود علاج نکنیم، علاجش مشکل خواهد شد.

لاریجانی ادامه داد: اگر این عنایت به قانون نبود، روح دیکتاتوری یواش‌یواش بروز خواهد کرد، در جوامع مختلف دیکتاتوری همین جور به وجود می‌آید.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: رهبری در جامعه ما چنین نقشی دارد که خواستار قانون و اجرای آن است و از نفوذ دینی و مشروعیت قانون اساسی خود در این جهت استفاده می‌نماید.

وی گفت: ایشان در زمان دیگری درباره قانون چنین می‌فرمایند که بدترین خاطره‌ها مربوط به جرزنی‌های سیاسی یک عده آدم نادان و بعضا معاند در قضیه انتخابات بود، در هر قضیه‌ای و در هر حادثه‌ای ممکن است یک عده قبول نداشته باشند و معترض باشند. چگونه باید این اعتراض را نشان دهند؟ قانون راه را معین کرده، پس چرا قانون‌شکنی کرده و برای مردم هزینه درست می‌کنند و دشمن را شاد می‌کنند؟

لاریجانی افزود: در جای دیگر می‌فرمایند آنجایی اشکال پیش آمد که تخلف از قانون انجام گرفت، سال ۸۸ اشکالاتی وارد شد، خساراتی را به کشور وارد کردند و نگذاشتند ملت طعم آرای ۴۰ میلیونی را بچشند. این به خاطر تخلف از قانون بود. یک عده یا برای خاطر اغراض نفسانی و هدف‌های خلاف سیاسی یا هر چیز دیگری که نمی‌خواهم در آن باره قضاوت بکنم، از قانون تخطی کردند و از راه غیرقانونی وارد کار شدند که هم به خودشان صدمه زدند و هم به ملت و کشور صدمه زدند، در حالی که راه درست، راه قانون است و همه تابع تصمیم قانون باید باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بسیاری از مشکلاتی که در مجلس هشتم و نهم با دولت قبل به وجود آمد نیز به همین وجه باز می‌گردد، به عدم تمکین آن دولت برمی‌گردد، حوادثی که ضربه زیادی به کشور در سال ۸۸ زد، باز نمونه دیگری از ثمرات بی‌توجهی به قانون بود که برخی از سیاستمداران از آن غفلت کردند. لذا امروز باید توجه داشت که رعایت قانون برای همه لازم است اما برای سیاستمردان و دولتمردان ضروری است.

رئیس قوه مقننه گفت: نظام جمهوری اسلامی دارای صلابت و قدرتی است که از موقعیت ژئو استراتژیک برخوردار گردیده است؛ یعنی رابطه قوی ملت با حکومت و ایستادگی ملی و تاثیر نفوذ و الهام‌بخشی انقلاب اسلامی در منطقه و نیز توسعه علمی و فنی و منابع ارزشمند انرژی و قدرت دفاعی کشور عملا ویژگی جدی بازدارندگی را در مقابل دشمنان ایجاد کرده است؛ به طوری که رئیس‌جمهور آمریکا در سخنانش اِقرار نمود که ایران امکان تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای موفق را دارد. لذا تهدید مهم نظامی خارجی امروز در مقابل ایران اسلامی وجود ندارد. گرچه باید بنیه دفاعی خود را همیشه متناسب با شرایط تقویت کنیم و من توصیه می‌کنم امسال در بودجه ۹۴ با اهمیت دادن به بنیه دفاعی، علامت روشنی به دیگران دهیم.

لاریجانی خاطر نشان کرد: لازم است از همت ارتش جمهوری اسلامی ایران در برگزاری رزمایش اخیر نیز سپاسگزاری کنم. شاید به جهت همین موقعیت ایران است که طرح‌هایی نظیر بحران تروریستی و اختلاف‌افکنی را کلید زده‌اند که باید در مقابل این پدیده با درایت مقابله نمود.

وی با اشاره به اهمیت وحدت سیاسی داخلی، ادامه داد: باید توجه داشت که تکثر فکر سیاسی که ضرورتا در نظام‌های مردم‌سالار بروز می‌یابد، باید در تمام اصول و شاکله‌های نظام به سوی وحدت سوق یابد، حداقل در منافع ملی و موضوعات امنیت ملی، وحدت هم امر ضروری و عاقلانه است و هم جایگزینی برای آن وجود ندارد که متاسفانه در تجربه سیاسی فتنه ۸۸ همین مرزها شکسته شد، حتی تدابیر رهبری معظم که فصل‌الخطاب موضوعات و قانون در کشور است، توسط برخی رجال سیاسی رعایت نشد.

لاریجانی با اشاره به اینکه روش کار سیاسیون و قوای مختلف در کشور باید بر هم گرایی هر چه بیشتر باشد نه اینکه دنبال مسائلی بگردند که آنها را بیشتر از هم متفرق کند، گفت: اصل بر همگرایی و صلح داخلی است نه دعوا و مشاجره.

وی افزود: تقویت قدرت ایران، علاج مشکلات اقتصادی کشور است، اگر تهدیدی برای ایران قابل ترسیم باشد در نحوه تدبیر امور اقتصادی کشور است و این همان جایی است که دشمن روی آن تمرکز کرده است.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: پاسداشت ۹ دی در سخنرانی در این باب نیست، در درس گرفتن از آن برای پایداری بیشتر کشور و نظام است.

لاریجانی گفت: حداقل یکی از وجوه ضعف کشور ما در تدبیر اقتصادی است، خواهش بنده این است که در دو ماه آینده وقت خود را صرف کنیم در تنظیم بودجه و سیاست های اقتصاد مقاومتی را در حد میسور، محقق کنیم.

رئیس مجلس ادامه داد: تا آنجا که می توانیم راه را برای ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری عمرانی در کشور باز کنیم، تصور کنید از ۶۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اگر به سمت پروژه های عمرانی برود چه رونقی در کشور ایجاد می کند.

وی افزود: ظرفیت بانک ها را افزایش دهیم تا به کمک تولید بشتابند و آنها را موظف به همکاری با کارآفرینان کنیم، مکانیزم های تشویقی برای صادرات فراهم کنیم و همین طور مکانیزم های تشویقی و تنبیهی برای بالا بردن بهره وری در نظر بگیریم به خصوص در زمینه مصرف انرژی و برای رهایی از اقتصاد تک بعدی و اتکا به نفت، قانون معادن را اجرا کنیم نه اینکه در هر لایحه بودجه ظرفیت های توسعه معدن را ناقص نماییم که در این سالها این گونه عمل شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید انگیزه بیشتر برای بهره برداری بیشتر از معادن را فراهم کنیم و اگر چنین شد در تمام شهرها مردم برای بهره برداری از معادن سرمایه گذاری می کنند.

لاریجانی افزود: برای کشاورزی، آبیاری تحت فشار و سیستم های گلخانه ای و صنایع جانبی کشاورزی را مورد توجه قرار دهیم و از فربه شدن بودجه جاری جدا بپرهیزیم.

وی ابراز امیدواری کرد که نمایندگان در بررسی بودجه در کمیسیون های تخصصی و تلفیق در تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش نمایند.