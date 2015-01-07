خوزستان رده پنجم مصرف سوخت کشور را دارد

عبدالصاحب شمخانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مصرف سوخت در استان ما باید کنترل و ساماندهی شود و در کنار آن باید کیفیت خودروها را بالا بیاوریم. یکی از مهمترین عوامل بالا رفتن مصرف سوخت، کیفیت پائین خودروها است که به سوخت ناقص بنزین و گازوئیل ختم می شود.

وی در ادامه به رشد 70 درصدی در ارتقای درجه بندی جایگاه های سوخت اهواز اشاره کرد و گفت: هر شش ماه یک بار از طریق ارزیابی جایگاه های سوخت در سطح اهواز به درجه بندی مکان های عرضه سوخت از درجه 3 تا ممتاز می پردازیم و در نیمه اول امسال حدود 70 درصد از جایگاه های درجه یک ما به رتبه ممتاز ارتقا پیدا کردند.

شمخانی که همزمان سمت رئیس کارگروه سوخت و انرژی در مدیرت بحران استان را عهده دار است، برخورد با جایگاه های CNG بدهکار از طریق قطع گاز را کاری اشتباه عنوان کرد و گفت: در هنگام قطع گاز جایگاه، در درجه اول مردم عادی آسیب می بینند و برای تامین سوخت خودروی خود ناگزیر به جایگاه های دیگر می روند و مطمئنا این امر سبب شلوغی و ایجاد صف های طویل در هنگام سوخت گیری می شود و در ادامه احتمال ایجاد تنش و به طبع آن مشکلات امنیتی شدیدا احساس می شود. در نتیجه نباید به جایگاه به عنوان یک مشتری یا مصرف کننده نگاه کرد و باید این مشکل به گونه ای حل شود که مردم متضرر نشوند.

وی ادامه داد: باید کارگروه فرعی را در خصوص جایگاه های CNG به صورت تخصصی تشکیل داد همانگونه که استان های دیگر طبق گزارش های ما در این خصوص گام برداشته اند.نامه ای از مرکز در خصوص تعامل با جایگاه داران CNG برای ما ارسال شده است که با توجه به اهمیت رفاه مردم ، کاری انجام نشود که مردم عادی متضرر شوند.

وی از احداث مجدد جایگاه شماره پنج توزیع بنزین اهواز تا یک سال دیگر خبر داد و اظهار کرد: جایگاه شماره پنج اهواز یکی از قدیمی ترین محل های عرضه سوخت در اهواز در منطقه خرمکوشک بود که چند سالی است به دلیل تعریض خیابان و در جهت همکاری با شهرداری تخریب شده است و طبق آخرین تصمیمات اتخاذ شده و پس از جذب اعتبارات لازم احداث مجدد آن کمی عقب تر از مکان قبلی آغاز شده و سال آینده به بهره برداری می رسد.