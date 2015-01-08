به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی لباف‌خانیکی ظهر پنج شنبه در سومین نشست تخصصی منطقه‌ای شورای راهبردی گردشگری سلامت استان‌های شرق و شمال شرق کشور، از تدوین نخستین بسته اجرایی گردشگری سلامت در استان خبر داد.

وی با بیان اینكه خراسان رضوی و مشهد نقطه عطف و مقصد گردشگری سلامت محسوب می‌شوند؛ افزود: پزشکان ماهر، بسترهای مناسب طبیعی و منابع طب سنتی، وجود امنیت و نیز وجود ۵۰ درصد از واحدهای اقامتی ایران در مشهد از امتیازات برای جذب گردشگران سلامت به مشهد است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: این استان با دارا بودن ظرفیت هایی مانند تنوع جغرافیایی و اقلیمی، حمل و نقل هوایی، ریلی، زمینی و نیز هم‌مرز بودن با کشورهای افغانستان و آسیای مرکزی مقصد خوبی برای گردشگران به شمار می رود.

وی اعلام كرد: یک‌هزار و ۷۰۰ موسسه وابسته به گردشگری سلامت در خراسان رضوی فعالند كه از میان یک میلیون و ۵۰۰ هزار گردشگر خارجی، ۱۰ درصد آنها متقاضی استفاده از خدمات گردشگری سلامت هستند.

وی تاكید كرد: از میان گردشگران سلامت اگر هزینه هر کدام ۵۰۰ دلار باشد، سالانه ۷۵۰ میلیون دلار درآمد ارزی برای استان به دست خواهد آمد.