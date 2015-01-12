به گزارش خبرنگار مهر،‌ واردات کالاهایی که مشابه آنها با کیفیت بالا در کشور تولید می‌شود طی چند سال اخیر به یکی از بزرگ‌ترین معضلات تولید کنندگان داخلی و به ویژه در حوزه مواد غذایی تبدیل شده است و در این راستا این روزها واردات شکر نه تنها مشکلاتی را برای تولید کنندگان این محصول در استان اصفهان بلکه برای کشاورزان چغندرکار استان اصفهان نیز مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

در این میان ناصر مباشری یکی از کشاورزان چغندر کار شهرستان دامنه که تمام محصول برداشت کرده خود را به صورت یکجا به شرکت قند «نقش جهان» اصفهان واگذار کرده است به خبرنگار مهر می‌گوید: در سال جاری ۴۰۰ تن محصول جغندر برداشت کرده و تمام آن را به این شرکت عرضه کرده‌ام و این در حالی است که تاکنون ریالی بابت فروش این محصول دریافت نکرده‌ام.

بدهی کارخانجات قند اصفهان به ۱۰۰ کشاورز دامنه‌ای

او به پیگیری‌های مکرر خود و بیش از ۱۰۰ نفر از کشاورزان شهرستان دامنه در خصوص مطالبه هزینه فروش محصولشان به کارخانجات تولید قند اصفهان اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: علی رغم پیگیری‌های مکرر از سوی ادارات و نهادهای مختلف و به ویژه پیگیری‌های فرماندار فریدن هنوز پاسخ درستی به کشاورزان در خصوص زمان پرداخت بدهی‌شان داده نشده است.

این کشاورز دامنه‌ای با بیان اینکه کشاورزان در سال‌های گذشته ۶۰ الی ۷۰ درصد از پول فروش محصولشان را در زمان واگذاری محصول دریافت می‌کردند، می‌افزاید: این در حالی است که در سال جاری با گذشت چهار ماه از زمان ارایه محصول هنوز هیچ هزینه‌ای پرداخت نشده است.

مباشری از مشکلات کشاورزان دامنه سخن به میان می‌آورد و می‌گوید: کشاورزان دامنه با مشکلات متعددی مواجه هستند که از آن جمله می‌توان پرداخت دیرکردهای زیاد و اقساط متعدد به بانک‌ها اشاره کرد که در صورت پرداخت بدهی‌شان این مشکلات را نخواهند داشت.

۵۰ میلیارد به کشاورزان چغندرکار بدهکاریم

اما محمد حسین اسلمی، مدیرعامل شرکت قند «نقش جهان» نیز در این راستا با تایید بدهکاری شرکتش به خبرنگار مهر می‌گوید: متاسفانه واردات شکر توسط دولت باعث شده است که امروز شرکت ما با بدهی ۵۰ میلیارد تومانی به کشاورزان چغندرکار کشور که ۳۰ میلیارد آن مربوط به کشاورزان استان اصفهان است.

او که از اشباع بازار از شکر وارداتی سخن به میان می‌آورد، ادامه می‌دهد: تا زمانی که شکر وارداتی مصرف نشود امکان ارائه شکر تولید داخل به بازار وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت تولید قند «نقش جهان» با بیان اینکه در حال حاضر خریداران عمده شکر در حال حاضر با توجه به اختلاف ۲۰۰ تومانی قیمت شکر وارداتی و شکر تولید داخل فعلا حاضر به خرید شکر تولید داخل نیستند، می‌گوید: در حال حاضر قیمت شکر تولید داخل با توجه به مصوبه دولت ۲۱۰۰ تومان است و این در حالی است که شکر وارداتی در بازار ۱۹۰۰ تومان عرضه می‌شود.

هیچ قولی به کشاورزان در خصوص پرداخت بدهی نمی‌دهم

وی که می گوید در حال حاضر نمی‌تواند هیچ قولی در خصوص زمان پرداخت بدهی به کشاورزان چغندرکار بدهد،‌ می‌افزاید: از دیگر دلایل عدم پرداخت بدهی کشاورزان علاوه بر عدم فروش اعلام دیر هنگام قیمت شکر و چغندر قند از سوی دولت بوده است.

اسلمی ادامه می‌دهد: دولت در سال‌های گذشته قیمت چغندرقند و شکر را مهر ماه اعلام می‌کرده و این در حالی است که این قیمت‌ها را نیمه آذرماه اعلام کرده و این امر نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر انجمن صنفی کارخانجات تولید قند و شکر در تهران در حال رایزنی با اتاق بازرگانی کشور هستند برای حل مشکل کارخانجات با کشاورزان هستند، می‌افزاید: امیدواریم هر چه زودتر بتوانیم با عرضه محصولات به بازار هزینه چغندرکاران را نیز پرداخت کنیم.

اسفندیار تاجمیری،‌ فرماندار فریدن نیز در رابطه با مطالبه کشاورزان چغندر کار دامنه از کارخانجات قند اصفهان می‌گوید: کشاورزان این شهرستان ۲۴ هزار تن چغندر تولید شده در این شهرستان که ۵۰ درصد از کل تولید این محصول در استان را شامل می‌شود به کارخانه‌های قند «نقش جهان» و «اصفهان» واگذار کرده‌اند و در حال حاضر بر سر دریافت هزینه محصولاتشان دچار مشکل هستند.

قراردادهایی که حقوق کشاورزان را کمرنگ کرده است

وی مطالبه کشاورزان دامنه‌ای از کارخانجات تولید قند اصفهان را هفت میلیارد تومان اعلام می‌کند و ادامه می‌دهد: در این راستا پیشنهاداتی در خصوص واگذاری شکر و با تفاله چغندر قند به کشاورزان ارایه شده است که اجرای این طرح نیز با توجه به تعیین قیمت مناسب برای این اقلام امکان پذیر است.

فرماندار فریدن با بیان اینکه کشاروزان برای واگذاری محصولاتشان به کارخانجات قراردادهایی را منعقد می‌کنند، می‌افزاید: این در حالی است که محتوای بکاربرده در این قرار دادها به لحاظ قانونی برای کشاورزان مناسب نیست و حقوق آنها در این قراردادها به خوبی در نظر گرفته نشده است.

وی با اشاره به بررسی مشکل کشاورزان دامنه در شورای کشاورزی و برنامه‌ریزی استانداری اصفهان می‌افزاید: همچنین در این راستا جلساتی را با جهاد کشاورزی استان برای حل مشکلات کشاورزان دامنه داشته‌ایم که هنوز ثمربخش نبوده است.

گزارش : مریم یاوری