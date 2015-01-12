جزئیات ثبت نام در کنکور ارشد فراگیر پیام نور/ اعلام جدیدترین تغییرات

به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه آزمون ورودي دوره هاي فراگير كارشناسي ارشد پيام نور نوبت پانزدهم منتشر شده است و بر اساس اعلام این دانشگاه محتواي دفترچه فراگير اين نوبت نسبت به سال هاي قبل تفاوت هاي چشمگيري دارد و بر اساس آخرين اصلاحيه آئين نامه فراگير تنظيم شده است.

لازم است داوطلبان اين دفترچه را به دقت مطالعه کرده و به بروشورهاي تبليغاتي و مشاوره هاي آموزشگاه ها كه مبتني بر اطلاعات پيشين، ناقص و بدون توجه به تغييرات ايجاد شده در ضوابط پذيرش، آموزش، رشته ها و غيره صورت مي گيرد، توجه نكنند.

آموزش در دوره هاي فراگير دانشگاه پيام نور، از طريق مراكز و واحدهاي اين دانشگاه نيز انجام مي شود.

اعلام زمان های مهم برای آزمون فراگیر ارشد

استقرار اطلاعات ثبت نامي داوطلبان بر روي پايگاه اينترنتي سازمان سنجش براي مشاهده و ويرايش اطلاعات در روزهای 21 تا 30 دی ماه انجام می گیرد.

آزمون ورودي دوره هاي فراگير كارشناسي ارشد پيام نور نوبت پانزدهم در روز جمعه 4 اردیبهشت ماه 94 برگزار می شود و پیش از آن اطلاعيه دريافت كارت و برگزاري آزمون در نشريه پيك سنجش و پايگاه اينترنتي سازمان سنجش در روزهای 24 و 31 فروردین ماه منتشر می شود.

داوطلبان می توانند در روزهای اول تا سوم اردیبهشت ماه 94 کارت ورود به جلسه و برگ راهنماي آزمون را از طريق پايگاه اينترنتي سازمان سنجش دریافت کنند. نتايج نهايي دوره هاي فراگير كارشناسي ارشد پيام نور ورودي مهر 94 در اواخر مرداد ماه 1394 اعلام می شود.

نحوه گزينش دانشجو در دوره هاي فراگير و تبديل وضعيت:

نمره نهايي لازم براي قبولي بر اساس تأثير 80 درصدي ميانگين دروس حاصل از آزمون و تأثير 20 درصدي ميانگين معدل مدرك كارشناسي است. ميانگين معدل مدرك كارشناسي براي داوطلباني كه دانش آموخته دوره كارشناسي ناپيوسته هستند حاصل ميانگين معدل دو مقطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته است.

دانشجويان سال آخر بايد ميانگين نمرات واحدهاي درسي گذرانده شده خود را تا تاريخ 31 شهریورماه 93 در محل مربوط در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي اعلام کنند.

تغيير وضعيت دانش پذيري به دانشجويي منوط به احراز شرايط اعلام شده در دفترچه است: شركت در آزمون هاي پايان نيمسال دانش پذيري مشتمل بر 8 تا 10 واحد درسي. كسب نمره نهايي لازم با توجه به ظرفيت پذيرش در رشته محل هاي انتخابي متناسب با جدول اعلامی در دفترچه.

هزينه ثبت نام و شهريه در دوره دانش پذيري:

داوطلبان براي ثبت نام در دوره فراگير كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور لازم است 600 هزار ريال (معادل 60 هزار تومان) با استفاده از كارت هاي اعتباري عضو شبكه شتاب هر يك از بانكهاي جمهوري اسلامي ايران در داخل يا خارج از كشور نسبت به ثبت نام اقدام کنند. وجوه واريزي به هيچ عنوان قابل استرداد نیست.

شهريه تحصيل پس از پذيرش (دانشجويي):

جدول شهريه دانشجويان كارشناسي ارشد فراگير در سال تحصيلي 94-95

کلیه رشته ها شهريه ثابت شهريه متغير به ازاي هر واحد درسي 7.140.000 ريال دروس نظري دروس عملي كم هزينه دروس عملي پرهزينه و پايان نامه 7.140.000 ريال 2.116.000 ريال 3.306.000 ريال

شهريه دانشجويان دانشگاه پيام نور مطابق مصوبات هيأت امناي دانشگاه سالانه افزايش مي يابد. مابه التفاوت شهريه دوره دانش پذيري متقاضياني كه موفق به ورود به دانشگاه شوند در اولين نيمسال دانشجويي متناسب با تعداد واحد انتخابي دوره دانش پذيري دريافت خواهد شد.

چنانچه دانش پذيران متقاضي استفاده از خدمات آموزشي دانشگاه پيام نور (كلاس هاي رفع اشكال گروهي) باشند، مي توانند براي اطلاع از نحوه ثبت نام و ميزان شهريه به مراكز استاني دانشگاه مراجعه و پس از ثبت نام و پرداخت شهريه در اين دوره ها شركت کنند.

داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، لازم است پس از تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان نسبت به دريافت كدرهگيري 12 رقمي از واحد مربوطه اقدام و آن را در زمان ثبت نام در محلي كه در تقاضانامه اينترنتي در نظر گرفته شده درج کنند.

داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان (سازمان بسيج مستضعفين) در صورت عدم تاييد سهميه و درج سهميه آزاد بر روي كارت شركت در آزمون، به واحدهاي تابعه شهرستان هاي محل تشكيل پرونده مراجعه کنند.

سهميه ايثارگران: جانبازان، همسر و فرزند جانبازان 25 درصد و بالاتر، آزادگان و فرزندان و همسران آنان و همچنين فرزندان و همسران شهدا براي استفاده از سهميه ايثارگران باید نسبت به تكميل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامي اقدام کنند و نيازي به مراجعه به سايت اينترنتي ايثار ندارند و در اين آزمون در سهميه ايثارگران گزينش مي شوند.

با توجه به تصويب قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، گزينش داوطلبان واجد شرايط براساس اين قانون صورت مي گيرد، براساس اين قانون 20 درصد از ظرفيت پذيرش به ايثارگران انقلاب اسلامي، به شرط كسب حدنصاب علمي (حداقل 70 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد) اختصاص دارد.

ضوابط ادامه تحصيل در دوره دانشجويي:

آن دسته از دانش پذيراني كه در آزمون پايان نيمسال دانش پذيري قبول مي شوند و شرايط تبديل وضعيت را طبق مفاد دفترچه احراز کرده و به دانشجو تبديل وضعيت مي دهند. بر اساس ضوابط ادامه تحصيل داوطلب در صورت موفقيت در آزمون پايان دوره دانش پذيري و احراز شرايط مندرج در دفترچه به دانشجو تبديل وضعيت داده و براي ادامه تحصيل به مركز پذيرفته شده معرفي مي شود.

دانشجويي كه در دوره دانش پذيري نمرات زير 12 كسب کرده و قبول اعلام شده، لازم است دروس مورد نظر را در مدت مجاز تحصيل با رعايت پيش نياز دروس اخذ و با موفقيت (كسب حداقل نمره 12 ) بگذراند. دانشجو مي تواند با توجه به امكانات دانشگاه با پرداخت شهريه هاي ثابت و متغير از كلاس هاي رفع اشكال گروهي و فردي و ساير موارد مرتبط با خدمات آموزشي استفاده كند.

انتقال، تغيير رشته و گرايش در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه ممنوع است.

دانشجو موظف است در هر نيمسال تحصيلي در مهلت اعلام شده از سوي دانشگاه براي ثبت نام و انتخاب واحد درسي اقدام كند . عدم اقدام به موقع در هر نيمسال تحصيلي به منزله محروميت از ادامه تحصيل در آن نيمسال تحصيلي است. تعداد كل واحدهاي درسي در هر رشته تحصيلي براي اخذ مدرك تحصيلي (كارشناسي ارشد) حسب رشته تحصيلي و بر اساس سرفصل مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. (دانشجو حسب مورد به تشخيص گروه آموزشي موظف به اخذ و گذراندن واحدهاي جبراني (حداكثر 12 واحد درسي) و واحدهاي اضافي (حداكثر 8 واحد) است.

تعداد واحدهايي كه دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي (به جز آخرين نيمسال تحصيلي) انتخاب كند با توجه به ميانگين نمرات قبلي دانشجو حداقل 6 و حداكثر 14 واحد درسي است. نمره قبولي در هر درس كه آزمون آن به صورت متمركز برگزار مي شود، حداقل 12 از 20 است و براي اخذ مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد حداقل ميانگين مورد نياز 14 از 20 است.

واحدهاي ارائه شده درهر نيمسال تحصيلي با توجه به امكانات دانشگاه و برنامه آموزشي رشته تحصيلي تعيين می شود. برنامه هاي آزمايشگاهي بعضي دروس در آزمايشگاه استاني دانشگاه و خارج از مركز محل تحصيل دانشجو اجرا مي شود.

دانشجو مي تواند در صورت تمايل از ادامه تحصيل انصراف دهد. اين درخواست بايد به صورت كتبي به مركز مربوط ارائه شود. ارائه مدرك تحصيلي و ريز نمرات به دانش آموختگان در هر زمان منوط به تسويه حساب مالي با دانشگاه است.

هيچگونه كمك هزينه تحصيلي، بيمه، خوابگاه به دانشجو تعلق نمي گيرد

هيچگونه مزايا از قبيل كمك هزينه تحصيلي، بيمه، خوابگاه و.... به دانشجو تعلق نمي گيرد. طول دوره تحصيلي كارشناسي ارشد 3 سال است و در صورت لزوم افزايش سنوات تابع مقررات آموزشي دانشگاه است.

شرايط دانشجويان در شيوه پذيرش دانشجو بصورت الكترونيكي:

دانشگاه پيام نور در برخي از رشته هاي خود، امكان پذيرش دانشجو با بهره گيري از شيوه الكترونيكي را فراهم كرده است. دوره هاي آموزش الكترونيكي شامل برگزاري كلاس هاي مجازي، استفاده از ابزارهاي تعاملي سامانه مديريت يادگيري الكترونيكي به همراه ارائه محتواهاي الكترونيكي تحت وب خواهد بود.

امكان پذيرش دانشجويان در اين دوره به شيوه آموزشي پژوهشي است. حداكثر تا 30 درصد دانشجويان هر رشته مركز /واحد كه حداقل دو نيمسال تحصيلي و 12 واحد از دروس غير جبراني را با معدل 15 و بالاتر گذرانده اند، مي توانند به شيوه آموزشي - پژوهشي ادامه تحصيل دهند.

پذيرفته شدگان با روش آموزش الكترونيكي بايد امكان دسترسي به رايانه مجهز به بلندگو و ميكروفون و اينترنت با حداقل سرعت 128 kb/s را داشته باشند. ضمن آنکه بايد از مهارت پايه در استفاده از كامپيوتر و اينترنت برخوردار بوده و براي يادگيري در محيط الكترونيكي آمادگي و علاقه داشته باشند.

به دانش آموختگان مدرك رسمي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء خواهد شد. كليه پذيرفته شدگان مطابق ظرفيت دانشگاه و پس از تأييد صلاحيت عمومي پذيرش مي شوند و نيازي به مصاحبه حضوري نیست.

شرايط و ضوابط عمومي پذيرش و تحصيل دانشجو مطابق مقررات آموزشي دانشگاه است و پذيرش دانشجو در هر يك از كد رشته محل هاي الكترونيكي از ميان خواهران و برادران (بصورت رقابتي) صورت خواهد گرفت. هيچگونه امكانات رفاهي از قبيل: خوابگاه، سلف سرويس و ... در اختيار دانشجويان قرار داده نخواهد شد.