به گزارش خبرگزاری مهر، «ماهی و گربه» محصول ایران نوین فیلم است که تا به حال جوایز متعدد بین‌المللی را به خود اختصاص داده است. این فیلم هم اکنون در گروه «هنر و تجربه» به اکران خود ادامه می‌دهد. شهرام مکری کارگردان فیلم در حال حاضر برای نمایش «ماهی و گربه» در سه شهر آمریکا به این کشور سفر کرده است.

در بخش فیلم‌های مستند جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ، فیلم «اطراق» به کارگردانی کاوه بختیاری جایزه بهترین فیلم را گرفت. همچنین در این دوره از جشنواره از مستند «خاطراتی برای تمام فصول» به کارگردانی مصطفی رزاق‌کریمی و «خانه‌ای در مه» به کارگردانی مختار نامدار تقدیر به عمل آمد.

جشنواره فیلم‌های ایرانی پراگ از 7 تا 12 ژانویه (17 تا 22 دی ماه) در پایتخت جمهوری چک برگزار شد و فیلم‌های ایرانی در این جشنواره به رقابت با یکدیگر پرداختند. علی مصفا داوری این جشنواره را در کنار فریبا شومانسمکا، پیتر کلیها، و نجوم الغانم برعهده داشت. انتخاب فیلم‌های بخش مستند هم توسط محمدرضا فرزاد و سام کلانتری صورت گرفت.