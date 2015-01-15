«اعترافات ذهن خطرناک» رونمایی شد/ پیام جهانی «دریا و ماهی پرنده»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «اعترافات ذهن خطرناک» به کارگردانی هومن سیدی عصر روز گذشته چهارشنبه 24 دی ماه با جواد نوروزبیگی تهیه کننده، عباس غزالی و چکامه چمن ماه بازیگران این فیلم در گالری پردیس ملت برگزار شد

هومن سیدی کارگردان فیلم «اعترافات ذهن خطرناک» با بیان این مطلب که تازه ترین فیلم سینمایی که کارگردانی کرده ارتباطی به دو فیلم گذشته او «آفریقا» و «سیزده» ندارد، گفت: با توجه به این مطلب که هر سال ذهن و نگاه تغییر می کند فضای فیلم هایی که کارگردانی می کنم ارتباطی با هم ندارند.

جواد نوروزبیگی تهیه کننده فیلم «اعترافات ذهن خطرناک من» در ادامه این جلسه با اشاره به همکاری خود با هومن سیدی گفت: با هومن سیدی قبلا تجربه بازیگری داشته ام و با هم قرار گذاشتیم که با مشارکت هم فیلمی را کارگردانی کنیم. مدتها بود که می خواستم با موضوع مواد مخدر فیلمی را تهیه کنندگی کنم که خوشبختانه این اتفاق افتاد.

عباس غزالی بازیگر این فیلم در ادامه عنوان کرد: خدا را شکر می کنم در این چند سال اخیر صبر کردم تا در نهایت با یک کار آبرومند که ارزش مخاطب را داشته باشد وارد سینما شوم. این فیلم همان اتفاق بود و ممنونم از هومن سیدی که این اعتماد را نسبت به من داشت و این فیلم به من سپرده شد.

وی در ادامه درباره این فیلم توضیح داد: تمام فیلمبرداری این کار برایم دانشگاه و کلاس درس بود و من کاملا از این موضوع استفاده کردم. در راس این هرم هومن سیدی به عنوان کسی که به این اتفاقات اشراف داشت قرار گرفته بود و من ازکسب این تجربه خوشحال هستم.

در ادامه این مراسم چکامه چمن ماه در پاسخ به این سوال که فکر می کنید کدام گروه از مردم باید این فیلم را ببینند؟ توضیح داد: به نظر من این فیلم را بهتر است رده بندی سنی نکنیم و هر کسی که دوست دارد به تماشای فیلم بنشیند چون حرفهای مهمی در دل این فیلم گفته شده است.

نوروزبیگی در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما برای اکران فیلم چیست و فکر می کنید فیلم دچار ممیزی می شود یا خیر گفت: فکر می کنم این فیلم دچار ممیزی نشود و منتظر پروانه نمایش آن هستیم. هر سال با این سوال که آیا فیلم ها در جشنواره مورد استقبال قرار می گیرند یا خیر مواجه هستیم و امیدواریم این فیلم یکی از فیلم های بحث برانگیز باشد.

در ادامه غزالی ادامه داد: فیلم از لحظه اول با سکانس های وحشتناک شروع می شود و کل فیلم داستانی عجیب و غریب دارد و بازی در این فیلم برای من بسیار خوشایند بود.

چکامه چمن ماه درباره اینکه چقدر درگیر این نقش شده است پاسخ داد: من برای پیدا کردن نقشم در این کار با کسانی که درگیر این معضل بودند، مانند معتادان صحبت کردم و طی صحبت هایی که با هومن سیدی داشتم توانستم این نقش را به خوبی درک کنم و به آن برسم و بخش اعظم نقش زیر نظر و راهنمایی هومن سیدی بود.

در پایان عباس غزالی خاطرنشان کرد: فیلم «اعترافات ذهن خطرناک من» فیلم جذابی است که از دیدن آن پشیمان نمی شوید.

«دریا و ماهی پرنده» پیام جهانی دارد

فیلم سینمایی «دریا و ماهی پرنده» به کارگردانی مهرداد غفارزاده دومین فیلم عصرگاهی بود که در نخستین روز از اجرا شدن طرح «یک فیلم یک سلام» در ستانه سی و سومین جشنواره فیلم فجر با حضور مهرداد غفارزاده کارگردان، همایون ارشادی و نیوشا ضیغمی بازیگرا، امیر پورکیان تهیه کننده و شاهین یارمحمدی تدوینگر در گالری پردیس ملت رونمایی شد.

مهرداد غفارزاده کارگردان فیلم «دریا و ماهی پرنده» در ابتدا درباره این فیلم سینمایی گفت: سوژه این فیلم سینمایی 19 سال پیش به ذهنم رسید و مربوط به اوایل دهه 70 است. در آن سال‌ها برای تهیه گزارش به کانون اصلاح تربیت تهران مراجعه کردم و با این سوژه روبرو شدم. این سوژه حرف و پیام جهان شمولی دارد و در آن بحث آزادی را بیان می کند.

در ادامه همایون ارشادی بازیگر فیلم «دریا و ماهی پرنده» با بیان این مطلب که تاکنون در این ژانر سینمایی کار نکرده است عنوان کرد: تا به حال در این ژانر کار نکرده بودم و نقش من مدیر مرکزی است که بچه‌های کانون در آن حضور دارند. این فیلم موقعیت خاصی ندارد و زبان و بیان آن برای تمام جوامع دنیا است چون در آن روابط انسان‌ها مطرح می‌شود. چراکه نقش اول فیلم مربوط به فردی کر و لال است که توانست به خوبی از عهده نقش خود برآید.

نیوشا ضیغمی دیگر بازیگر این فیلم درباره همکاری با مهرداد غفارزاده، ادامه داد: فضای فیلم متفاوت با کارهای دیگرم است. غفارزاده از جمله کارگردان هایی است که به شدت از روی احساسات کار می‌کند و در میان کار درگیر خلق اثر می‌شود؛ همکاری با آقای ارشادی باعث افتخارم است.

وی تصریح کرد: درس بزرگ این فیلم برای من این بود که این دنیا پر از قضاوت‌های نابه جا است و ای کاش یاد بگیریم قضاوت نکنیم بنابراین این فیلم از این زاویه یک تجربه و نگاه متفاوت است و به نظرم یک موضوع ساده از نگاه یک کارگردان احساسی گذشته است و فیلم متفاوتی ایجاد می‌کند.

در ادامه این نشست امیر پورکیان تهیه کننده فیلم درباره چگونگی همکاری با پروژه، گفت: در دفترم قصه‌ای درباره بچه کر و لالی در زندان صحبت شد که نمی‌توانست حرف بزند و من بدون هر نوع صبری گفتم آن را بنویسید؛ به نظرم این فیلم یک پیام جهانی دارد.

وی افزود: قضاوت درباره این فیلم را به مردم سپردیم و اصلا معتقد نیستم که این فیلم مخاطب خاص دارد چرا که در پردیس سینمایی کوروش که براساس نظرسنجی بین 400 نفر انجام شد، 98 درصد فیلم را عالی می‌دانستند.

در ادامه این مراسم شایان یارمحمدی تدوینگر فیلم، توضیح داد: از روز اول شروع کار به لطف آقای غفارزاده توانستم با پروژه همکاری داشته باشم. این فیلم کار بسیار سختی بود. چون یک سری از سکانس‌ها تنها با تدوین درمی‌آمد. فکر می‌کنم تدوین به خاطر فرم کار خیلی دیده می‌شود. به نظرم مخاطبان می‌توانند یک فیلم مدرن و سرشار از احساسات ببینند.

در پایان این مراسم همایون ارشادی شعار فیلم را «پشت این دیوار دریاست» مطرح کرد و مهرداد غفارزاده نیز از پوستر این فیلم رونمایی کرد.