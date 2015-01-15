مدیران واحدهای تولیدی -صنعتی به حق وحقوق قانونی کارگران توجه جدی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علیجان میرشکار یکی از یادگاران دفاع مقدس ظهر پنجشنبه در یادواره ۵۰ شهید بابلسر در عملیات کربلای ۵ که در سینما شقایق بابلسر برگزار شد، اظهار داشت: عملیات کربلای ۵ در شرایطی صورت گرفت که حدود یک سال قبل عملیات والفجر ۸ انجام شده بود و فاو یکی از شهرهای استراتژیک عراق توسط ایران فتح شد.

وی با بیان اینکه فتح فاو برتری جنگ را به نفع ایران تغییر داد، افزود: فرماندهان به این نتیجه رسیدند که برای کسب دستاوردی بزرگ در جنگ باید عملیاتی به بزرگی والفجر ۸ را اجرایی کنند.

این یادگار هشت سال دفاع مقدس با اشاره به برنامه‌ریزی یک ساله فرماندهان برای فتح بصره مهم‌ترین شهر عراق گفت: تنها چند روز قبل از آغاز عملیات کربلای ۴، این عملیات توسط یکی از خائنین لو رفت.

میرشکار ادامه داد: در کربلای ۴ وقتی به محل جنگ رسیدیم، دشمن با تمام توان خود در محل حضور داشت و اگر نیروهای ما تا شب مقاومت نمی‌کردند، عراق به لبه اروند می‌رسید و تمام نیروهای ایران قتل عام می‌شدند.

وی با اشاره به روحیه بالای ازخودگذشتگی رزمندگان ایران در این عملیات، تصریح کرد: خیلی از رزمندگان از کنار جنازه برادر خود گذشتند و جانبازان همان جا پانسمان شدند ولی حاضر نشدند به عقب برگردند و برای عملیات بعدی آماده شدند.

علیجان میرشکار اظهار داشت: زمانی که دشمن، ایران را مورد تحریم‌های شدید قرار داد، جوانان بسیجی، ایران را در تولید بنزین خودکفا کردند.

وی با اشاره به برخی از زد و بندهای سیاسی، افزود: عده‌ای بنزین تولید شده توسط جوانان ایرانی را آلوده عنوان کردند و اقدام به واردات بنزین یورو چهار کردند ولی بعد از مدتی مشخص شد که این بنزین آلودگی بیشتری دارد.

این یادگار هشت سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: احمدی روشن جان داد تا ایران سرفراز بماند ولی تعدادی کوته فکر در دانشگاه تهران حضور می‌یابند و ادعا می‌کنند که به انرژی هسته‌ای نیازی نداریم.

میرشکار در پایان تاکید کرد: لازمه تجلیل از شهدا، درک عظمت کاری است که آنها انجام داده اند.