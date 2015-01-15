  1. استانها
  2. زنجان
۲۵ دی ۱۳۹۳، ۱۶:۱۹

غریوی:

مدیران واحدهای تولیدی -صنعتی به حق وحقوق قانونی کارگران توجه جدی کنند

مدیران واحدهای تولیدی -صنعتی به حق وحقوق قانونی کارگران توجه جدی کنند

زنجان- مدیر کل کار، تعاون ورفاه اجتماعی استان زنجان گفت: مدیران واحدهای تولیدی -صنعتی باید به حق وحقوق قانونی کارگران توجه جدی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیجان میرشکار یکی از یادگاران دفاع مقدس  ظهر پنجشنبه در یادواره ۵۰ شهید بابلسر در عملیات کربلای ۵ که در سینما شقایق بابلسر برگزار شد، اظهار داشت: عملیات کربلای ۵ در شرایطی صورت گرفت که حدود یک سال قبل عملیات والفجر ۸ انجام شده بود و فاو یکی از شهرهای استراتژیک عراق توسط ایران فتح شد.

وی با بیان اینکه فتح فاو برتری جنگ را به نفع ایران تغییر داد، افزود: فرماندهان به این نتیجه رسیدند که برای کسب دستاوردی بزرگ در جنگ باید عملیاتی به بزرگی والفجر ۸ را اجرایی کنند.

این یادگار هشت سال دفاع مقدس با اشاره به برنامه‌ریزی یک ساله فرماندهان برای فتح بصره مهم‌ترین شهر عراق گفت: تنها چند روز قبل از آغاز عملیات کربلای ۴، این عملیات توسط یکی از خائنین لو رفت.

میرشکار ادامه داد: در کربلای ۴ وقتی به محل جنگ رسیدیم، دشمن با تمام توان خود در محل حضور داشت و اگر نیروهای ما تا شب مقاومت نمی‌کردند، عراق به لبه اروند می‌رسید و تمام نیروهای ایران قتل عام می‌شدند.

وی با اشاره به روحیه بالای ازخودگذشتگی رزمندگان ایران در این عملیات، تصریح کرد: خیلی از رزمندگان از کنار جنازه برادر خود گذشتند و جانبازان همان جا پانسمان شدند ولی حاضر نشدند به عقب برگردند و برای عملیات بعدی آماده شدند.

علیجان میرشکار اظهار داشت: زمانی که دشمن، ایران را مورد تحریم‌های شدید قرار داد، جوانان بسیجی، ایران را در تولید بنزین خودکفا کردند.

وی با اشاره به برخی از زد و بندهای سیاسی، افزود: عده‌ای بنزین تولید شده توسط جوانان ایرانی را آلوده عنوان کردند و اقدام به واردات بنزین یورو چهار کردند ولی بعد از مدتی مشخص شد که این بنزین آلودگی بیشتری دارد.

این یادگار هشت سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: احمدی روشن جان داد تا ایران سرفراز بماند ولی تعدادی کوته فکر در دانشگاه تهران حضور می‌یابند و ادعا می‌کنند که به انرژی هسته‌ای نیازی نداریم.

میرشکار در پایان تاکید کرد: لازمه تجلیل از شهدا، درک عظمت کاری است که آنها انجام داده اند.

کد مطلب 2465616

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها