منطقه ویژه پارس بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی تخصصی نفت و گاز جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی ظهر پنجشنبه در نشست با مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران اظهار داشت: سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این منطقه استقبال می‌کند و پاسخ درخواست‌ها در این زمینه در سریع‌ترین زمان داده می‌شود.

وی به ظرفیت‌های بالای سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اشاره کرد و ادامه داد: از فرصت‌های عمده سرمایه گذاری بخش خصوصی در منطقه می‌توان به سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی اشاره کرد.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اضافه کرد: وجود پالایشگاه های گازی به منظور تامین خوارک مجتمع های پتروشیمی از جذابیت‌های مهم سرمایه‌گذاری در این منطقه است.

وی از مجتمع بندری پارس و فرودگاه بین المللی خلیج فارس به عنوان دیگر جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در این منطقه یاد کرد و افزود: سازمان منطقه ویژه پارس با ارایه مشوق‌های مناسبی از حضور سرمایه گذاران در این منطقه حمایت می‌کند.

یوسفی اضافه کرد: منطقه ویژه پارس به عنوان بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی تخصصی صنایع نفت، گاز و پتروشمی در جهان دارای جاذبه‌های بسیار مهمی برای سرمایه‌گذاری است.

وی با بیان اینکه نزدیکی به خلیج فارس تاثیر زیادی در تسهیل در امر صادرات و واردات کالا به کشورهای خارجی دارد، اذعان داشت: پیش بینی می کنیم در صورت سرمایه گذاری بخش خصوصی در برخی از پروژه‌های خاص بیش از 70 برابر ارزش افزوده داشته باشد.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش هم اکنون شرایط به گونه‌ای است که پس از دریافت درخواست‌های سرمایه‌گذاری، پاسخ آن در زمانی کوتاه ارائه می‌شود.

اسماعیل لله‌‌گانی مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران نیز در این نشست با اشاره به ارائه خدمات این بانک در 540 شعبه در سطح کشور، اذعان داشت: این بانک تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه پارس دارد.