رایزنی تلفنی مرکل و پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "ولادیمیر پوتین " رئیس جمهوری روسیه و "آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان در تماس تلفنی درباره اوضاع مناطق بحرانی در جنوب و شرق اوکراین گفتگو کردند.

دو مقام در این تماس تلفنی درباره مسائل مربوط به رعایت آتش بس در استان های دونتسک و لوهانسک که در روزهای اخیر صحنه درگیری با استفاده از تسلیحات سنگین از جمله توپخانه و خمپاره بوده است، گفتگو و تبادل نظر کردند.

رئیس جمهوری روسیه به وضعیت بسیار دشوار و فاجعه انسانی در شرق اوکراین اشاره و بر ضرورت کمک به ساکنان این مناطق تاکید کرد.

سران روسیه و آلمان همچنین درباره بازسازی اقتصادی و تاسیسات حیاتی منطقه دونباس گفتگو کرده و بر آمادگی خود برای کمک به این امر تاکید کردند.