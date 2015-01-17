سکه یک میلیون و۲۰هزار تومان شد/ التهاب و نوسان شدید بازار سکه

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر در مورد دلایل افزایش قیمت سکه در بازار داخلی گفت: روز پنج شنبه گذشته بانک مرکزی سوئیس نرخ بهره را کاهش داد و وابستگی فرانک به یورو را برداشت که این اقدام باعث شد که قیمت جهانی طلا افزایش یابد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر افزود: همچنین روز پنج شنبه گذشته آمارها و شاخص بیکاری در کشور آمریکا که منفی بود منتشر شد که همین امر باعث شد که ارزش دلار کاهش یابد، بر این اساس از روز پنج شنبه گذشته تاکنون قیمت طلا در بازارهای جهانی ۵۷ دلار افزایش یافته است.

وی افزایش قیمت جهانی طلا را عامل اصلی بالارفتن نرخ سکه در بازار داخلی و صعود آن به بیش از یک میلیون تومان را اعلام کرد و در ادامه تصریح کرد: از صبح امروز (شنبه) قیمت سکه در بازار داخلی رو به صعود گذاشت.

به گفته کشتی آرای، هر زمان که قیمت جهانی طلا افزایش می یابد، بازار سکه و طلای داخلی هم دچار التهاب می شود و نرخ ها را صعودی می کند، اما به جز عامل افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی که بر روی بازار داخلی تاثیر گذاشته است، به صورت مستقیم عاملی در داخل باعث افزایش قیمت نشده است.

وی با اعلام اینکه نرخ سکه ها در حال نوسان شدید است، نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را در حال حاضر یک میلیون و ۲۰ هزار تومان، طرح قدیم را یک میلیون و ۱۰ هزار تومان، نیم سکه را ۵۰۸ هزار تومان، ربع سکه را ۲۷۲ هزار تومان، هر مثقال طلا را ۴۵۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار را ۱۰۳ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر خاطرنشان کرد: قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی هفته گذشته ۱۲۲۴ دلار بود که امروز به ۱۲۸۱ دلار افزایش یافته است.