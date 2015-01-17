مرکز نوآوری و فناوری برای حمایت از نخبگان IT راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مرکز با هدف شروع تجاری سازی ایده ها و حمایت از نخبگان فناوری اطلاعات و جلوگیری از خروج استعدادهای برتر راه اندازی شده است تا ایده‎ها و طرح‎های صنعت فناوری اطلاعات شناسایی و در نهایت تبدیل به استارتاپ و کسب و کار شود.

کافه IT در فرهنگ توسعه‌ کسب و کارهای نو را می‌توان مرحله‌ پیش از شتابدهنده دانست که حاضران در این کافه را افراد با استعداد یا صرفا صاحب ایده‌ای تشکیل می دهند که برای عملی کردن آنچه در ذهن دارند، به دنبال مکانی متناسب با نیازهای خود می‌گردند. این افراد صورت تکی و یا گروهی با ثبت نام در کافه، به عضویت آن درآمده و علاوه بر استفاده از فضای فیزیکی، می‌توانند از امکاناتی مانند آموزش، اینترنت، هاست و دیتا سنتر، مشاوره‌های فنی و حقوقی و حتی حمایت‌های مالی نیز استفاده کنند؛ در حقیقت هدف این مرکز، کمک به بارورسازی ایده ها و آماده سازی آنها جهت ورود به فضای کسب و کار است.

تهیه‌ نسخه‌ اولیه‌ طرح کسب و کار و یا اجرای یک محصول اولیه، عملاً پایان حضور طرح‌ها و ایده‌ها در این مرکز است و در چنین شرایطی، تیم‌های کاری نیازهای دیگری دارند که لازم است در مکان دیگری برآورده شوند که با ارزیابی محصولات اولیه، فرصت انجام کار جدی‌تر بر روی آنها فراهم شده و فرآیند تجاری سازی طرح‌ها آغاز می‌شود.

ورود به این مرکز تنها با عضویت امکان‌پذیر است که این کار با مراجعه به سایت www.it-cafe.ir و پر کردن فرم عضویت اینترنتی انجام می‌گیرد. افراد پس از عضویت در کافه فناوری اطلاعات و بسته به بلوغ طرح یا ایده‌ای که در حال کار کردن بر روی آن هستند، در یکی از سطوح پنج‌گانه‌ موجود قرار می‌گیرد و هر سطح از عضویت، می‌تواند از امکانات این مرکز با شرایط متفاوتی استفاده کند.

اپلیکیشن انتشار اخبار و رویدادهای فناوری اطلاعات، گزیده بهترین مقالات حوزه‌ توسعه‌ کسب و کار و کارآفرینی و کارت های عضویت با شارژ اولیه نمونه هایی از خدمات ارائه شده در این مرکز است.

در این مرکز نوآوری و فناوری نخبگان فناوری اطلاعات که با حمایت پارک علم و فناوری پردیس و شرکت دانش بنیان فناوری اطلاعات پاسارگاد راه اندازی شده است پیش‌بینی برگزاری رویدادهای آموزشی و نشست‌های تخصصی دیده شده و اعضای این مرکز نیز می‌توانند برای برگزاری جلسات فردی یا گروهی خود از آن استفاده کنند.