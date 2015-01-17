رویکرد شیلات در پرورش ماهی تیلاپیا مشکل آفرین می شود

موسوی ثابت دقایقی پیش در گفتگو باخبرنگار مهر با انتقاد از رویکرد سازمان شیلات گفت: در کشور ما دراکثر موارد بر روی گونه‌هایی که در کشورهای دیگر و با شرایط محیطی دیگری پرورش یافته­ اند سرمایه گذاری می‌شودکه این رویکرد ما را با مشکل مواجه می‌کند.

وی با اشاره به دو سرمایه گذاری قبلی شیلات در پرورش میگو و ماهی قزل آلا افزود: در حال حاضر پرورش دهندگان قزل آلا در غرب کشور با یک بیماری در ماهیان خود مواجه شدند که این بیماری تولید پرورش دهندگان را متوقف و این تولید کنندگان را با ضرر و زیان زیادمواجه کرده است.

استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا با اشاره به نحوه زندگی ماهی تیلاپیا گفت: این ماهی بومی آفریقا بوده و با هر شرایط محیطی می‌تواند خود را تطبیق بدهد.

موسوی ثابت افزود: این ماهی حتی گرمای ۳۸ درجه سانتیگراد را تحمل می‌کند و در آب‌های شور و حتی آلوده نیز زنده می کند.

وی با اشاره به نگرانی سازمان محیط زیست درباره پرورش این ماهی در گیلان توضیح داد: این ماهی به دلیل همه چیز خوار بودن می‌تواند به ماهی غالب هر اکوسیستم تبدیل شده و به راحتی می‌تواند ماهیان بومی هر اکوسیستمی را از بین ببرد.

موسوی ثابت در ادامه افزود: از ۱۵ سال قبل این ماهی به عنوان آکواریومی وارد ایران شده است و حالا صید آن در آب‌های خوزستان رکورد زده است.

استاد دانشگاه گیلان ادامه داد: هرچند با قاطعیت نمی‌توان در حال حاضر درباره بودن ماهی تیلاپیا در آب‌های گیلان نظر داد اما با توجه به نبود نظارت کافی بر این موضوع،دور از ذهن نیست که رشد این گونه ماهی را نه تنها در گیلان که در سراسر ایران شاهد باشیم.