ارسلان قاسمی در گفتگو با مهر در واکنش به تفاهم سازمان شیلات با سازمان محیط زیست برای تولید ماهی تیلاپیا در کشور اظهارداشت: اگر این تولید همان طور که گفته می‌شود در حد ۱۰ مزرعه و کارهای تحقیقاتی باشد، ما بحثی در این زمینه نداریم اما موضوع چیز دیگری است.

وی تصریح کرد: سازمان‌های شیلات و دامپزشکی با راه‌اندازی پرورش تیلاپیا در این ۱۰ مزرعه، قصد نوعی فرار به جلو و تطهیر واردات این ماهی به کشور را دارند.

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران با بیان اینکه مجوزهای واردات تیلاپیا توسط دولت صادر می‌شود، افزود: باید از آنان پرسید دلیل این همه واردات تیلاپیا به کشور چیست؟

قاسمی با اشاره به اینکه حمایت از تولید باید سرلوحه کار این سازمان‌ها قرار بگیرد، گفت: ما درباره گونه‌هایی که سال‌ها درباره آن‌ها در کشور کار شده و بعضا هم بومی هستند چنین حمایتی را مشاهده نمی‌کنیم.

وی با بیان اینکه میگو، ماهیان خاویاری و کپور جزو گونه‌هایی هستند که مورد حمایت قرار ندارند، افزود: با وجود تمام این مسائل پرورش گونه جدید در کشور، چه سودی دارد؟ پس از مدتی این گونه نیز به سرنوشت سایرین دچار خواهد شد.

چین بزرگترین تولیدکننده ماهیان خاویاری شد

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران شرایط تولید ماهیان خاویاری و قزل‌آلا را مطلوب ندانست و تصریح کرد: ایران خاستگاه خاویار است اما در حال حاضر چین به بزرگترین تولیدکننده این ماهی تبدیل شده و ما حتی از کشور اسپانیا نیز در این زمینه عقب افتاده‌ایم.

قاسمی با تاکید بر اینکه واردات تیلاپیا آسیب جدی به تولید قزل‌آلا زده است، ادامه داد: ایران جزو ۳ کشور برتر دنیا در زمینه تولید قزل‌آلا است با وجود این مساله، چرا ما باید به تولید خود آسیب بزنیم و آن را در معرض خطر قرار دهیم؟

وی اضافه کرد: درحال حاضر نیز در این زمینه مشکل پیدا کرده‌ایم و تولیدکنندگان زمانی که می‌بینند امنیت شغلی ندارند و تولیدشان باید با یک ماهی بی کیفیت در بازار رقابت کند، دلسرد شده و از حوزه تولید کنار می‌روند.

مدیرعامل اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان ایران با بیان اینکه طبق اعلام فائو تیلاپیا گونه‌ای پرتولید است، اظهار داشت: اما با توجه به آسیب‌هایی که این ماهی می‌تواند وارد کند و ارزش غذایی و کیفیت پایین آن، تولید تیلاپیا به صلاح نیست.

قاسمی با اشاره به اینکه درباره تولید تیلاپیا در کشور نگرانی‌های زیست محیطی زیادی وجود دارد، ادامه داد: به همین دلیل بوده که سازمان محیط زیست تاکنون با پرورش این ماهی موافقت نکرده بود و درحال حاضر نیز با تولید محدود آن موافقت کرده است.

وی اضافه کرد: ما باید در زمینه تولید گونه‌هایی که روی آن‌ها در کشور کار شده و همچنین گونه‌های کم خطر فعالیت کنیم.

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