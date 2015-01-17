به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر اميرحسين دوايی مرکزی ،گفت:‌ درحال حاضر فن‌ راهی به صورت پايلوت در دانشگاه علم و صنعت ايران شکل گرفته و اين فن ‌راه، مجموعه فضای مجهزی است که طی آن دانشجويان تحت نظر يک استاد به مدت دو يا سه ماه در آنجا مستقر می‌شوند و ايده‌ های خود را به مرحله محصول می‌ رسانند .

وی با بيان اينکه چهار ايستگاه خلاقيت برای ارائه خدمات در اطراف اين فن‌ راه‌ ايجاد شده است، افزود: يکی از اين ايستگاه‌ ها، بازارچه فناوری است که طی آن تجهيزات مورد نياز دانشجويان از داخل و يا خارج از دانشگاه تهيه و در اختيارشان قرار می‌ گيرد و سرويس مناسبی را برای استاد و دانشجو فراهم می‌ کند .

دکتر دوايی مرکزی کارگاه يا آزمايشگاه نمونه‌ سازی سريع را يکی ديگر از ايستگاه ‌های خلاقيت در کنار فن ‌راه‌ عنوان کرد و گفت:‌ در اين راستا با تعدادی از شرکت های بيرون دانشگاه قراردادهايی منعقد شده است تا در اين کارگاه ‌ها مستقر و در فرآيند ساخت نمونه به دانشجويان و اساتيد کمک ‌کنند.

رييس پژوهشگاه علم و صنعت ايران، دفتر مشاوره فنی و اقتصادی را از ديگر ايستگاه ‌های ارائه خدمات به فن‌ راه‌ عنوان کرد و گفت: اين دفتر در زمينه مباحث اقتصادی و بيمه و غيره، مشاوره‌ هايی را به دانشجويان فعال در فن ‌راه‌ ارائه می‌ کند.

وی فن ‌راه‌ و مجموعه ايستگاه‌ های خلاقيتی کنار آن را فضايی دانست که دانشجويان می ‌توانند با استفاده از تجهيزاتی که در اختيارشان قرار گرفته است به صورت کوتاه مدت تحت نظر يک استاد ايده خود را به محصول تبديل کنند.

به گفته معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ايران، ايده از سوی استاد و تيم ‌های دانشجويی اعلام می‌ شود و پس از بررسی به مدت دو يا سه ماه فضای فن ‌راه در اختيار متقاضيان قرار می‌ گيرد و افراد به کمک اين فن‌ راه می‌ توانند علاوه بر انجام يک کار گروهی، کانديدای خوبی برای حضور در مراکز رشد دانشگاه نيز باشند.