به گزارش خبرنگارمهر، مجید فرخی شامگاه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان زنجان افزود: برنامهها متعددی در راستای جذب معبران سفرهای نوروزی به داخل شهر زنجان داریم که فستیوال فروش میتواند یکی از مؤثرترین آنها برای رونق اقتصاد شهر در ایام نوروز واقع شود.
وی با بیان اینکه فستیوال فروش میتواند بازار زنجان را در ایام نوروز از حالت تعطیلی خارج کند ادامه داد: باز بودن برخی از بازارهای فروش شهر زنجان در ایام نوروز میتواند بر رونق اقتصادی فروشندگان تاثیر گذار باشد.
فرماندار زنجان با اشاره به اینکه باید در راستای جذب گردشگر برای تعطیلات نوروز همه ارگانها نهایت تلاش خود را انجام دهند گفت: در تلاشیم با اجرای هر یک از برنامهها حداقل ۱۰ درصد از مسافران عبوری از اتوبان زنجان با برنامههای مختلف فرهنگی هنری و گردشگری به داخل شهر بکشانیم.
فرخی با اشاره به لزوم تبلیغات گسترده برای برگزاری فستیوال فروش تصریح کرد: با ارائه پوسترهای تبلیغی متنوع در سراسر شهر و تبلیغات گسترده با استفاده از رسانههای مختلف میتوان وجود فستیوال فروش در شهرستان زنجان را به سراسر کشور معرفی کرد.
وی با اشاره به اینکه در راستای راه اندازی فستیوال فروش جلسهای با حضور اصناف و اتحادیهها برگزار میشود،گفت: تخفیفهای ارائه شده توسط فروشندگان در برخی از فروشگاههای مشخص تعیین میشود که در این راستا ظرفیت موجود در بازار زنجان قابل بهرهگیری است.
نظر شما