حادثه هفتم تیر بزرگترین ضربه به تشیع بعد از واقعه عاشورا بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن غفوریفرد، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه و از اعضای حزب جمهوری اسلامی در نشست بازخوانی مواضع و برنامههای حزب جمهوری که در مجتمع سرچشمه تهران برگزار شد، با بیان اینکه حزب جمهوری در اسفند ماه 57 شکل گرفت و من از تابستان 57 در جریان تاسیس آن بودم، اظهار داشت: در همان تابستان 57 شهید باهنر با من تماس گرفتند و گفتند میخواهیم با شما جلسهای داشته باشیم و در آن جلسه مشخص شد که شهید بهشتی، آیتالله خامنهای، آیتالله هاشمی رفسنجانی و آیتالله موسوی اردبیلی قصد دارند حزبی فراگیر را تشکیل دهند.
وی افزود: اولین باری که مواضع حزب را اعلام کردیم، فروردین ماه 58 بود و اولین تجمع رسمی حزب در میدان آزادی و با سخنرانی آیتالله خامنهای صورت گرفت و من مسئول بیان مواضع حزب جمهوری اسلامی که درواقع مواضع نظام محسوب میشد، بودم.
غفوریفرد تاکید کرد: در آن زمان مواضع حزب جمهوری اسلامی در خصوص اقتصاد، سیاست و سیاست خارجی بود و من مسئول اعلام آنها بودم و این مواضع در جلسات مختلف بر روی آن کار میشد.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به مسئولیتهای شهید بهشتی به عنوان یکی از مدیران ارشد نظام و یکی از اعضای شورای انقلاب، گفت: شهید بهشتی یکی از مسئولین درجه یک اداره کشور در آن زمان بود و به عنوان یکی از اعضای شورای انقلاب هم کار دولت و هم کار مجلس را انجام میداد. حزب جمهوری اسلامی با مدیریت ایشان در آن زمان با سرعت زیادی گسترش پیدا کرد و اساسنامه آن این بود که هر گاه اعضای حزب به 300 نفر برسد، باید کنگره تشکیل شود و این در حالی بود که در اولین روزهای اعلام موجودیت حزب، چند هزار نفر عضو حزب جمهوری اسلامی شدند و اعضای استانی هم که قرار نبود عضویت پیدا کنند، به عضویت حزب درآمدند.
وی افزود: در این شرایط شهید بهشتی برای حزب و تدوین مواضع آن توانستند کتاب «مواضع ما» را بنویسند.
غفوریفرد با بیان اینکه در آن زمان استان خراسان یکی از بزرگترین پایگاههای بنیصدر و گروههای چپی بود، افزود: در آن زمان در خیابان دانشگاه مشهد بیش از مسکو، عکس استالین بر دیوارهای خیابان مشاهده میشد. من یادم است که بنیصدر در سفری که به خراسان داشت، در هواپیما توهینهای بسیاری را به شهید بهشتی، شهید باهنر و شهید رجایی میکرد. اما شهید بهشتی با عظمتی که داشت در واکنش به اهانتهای آن همواره سکوت میکرد.
وی با بیان اینکه بنیصدر در جریان تدوین و تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان ابتدای انقلاب، پای این قانون را امضا نکرد، گفت: شهید بهشتی با بزرگمنشی که داشت، در قبال این اقدام بنیصدر میگفت، شاید وی در جلسه غایب بوده است و نتوانسته پای قانون اساسی را امضا کند.
عضو حزب جمهوری اسلامی با بیان اینکه جلسات این حزب بیشتر حول مباحث اقتصادی بود، تاکید کرد: اقتصاد قبل از انقلاب، سرمایهداری بود و اولین جایی که مطرح شد بخش تعاونی در اقتصاد گنجانده شود، در حزب جمهوری اسلامی بود. بعد از انقلاب عمده صنایع خوابیده بود، صنایع دولتی تعطیل شده بود و یک مقدار از این صنایع بعد از انقلاب مصادره شده بود و برخی از سرمایهداران بزرگ مانند هژبر یزدانی از کشور فرار کرده بودند و به دستور امام، بنیاد مستضعفان برای ساماندهی این صنایع تشکیل شده بود.
غفوریفرد، بزرگترین مشکل کشور در آن زمان را بیکاری دانست و تاکید کرد: من زمانی که استاندار خراسان بودم، 600 راننده کامیون از صنایع مختلف به علت بیکاری در مقابل استانداری تحصن میکردند.
وی با اشاره به دیدگاه آقای هاشمی رفسنجانی در خصوص مسائل اقتصادی در آن زمان، گفت: در مورد بخش تعاونی، هاشمی میگفت که اگر مشکل اقتصادی حل شود، انقلاب بیمه خواهد شد چرا که انقلاب از ناحیه اقتصاد ضربه میخورد.
غفوریفرد بزرگترین ضربه به تشیع بعد از حادثه عاشورا را انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ماه سال 1360 دانست و افزود: بزرگترین سرمایه کشور که مدیریت آن بود، در آن زمان از بین رفت و برنامههای افرادی همچون شهید بهشتی که مباحث اقتصادی نیز در آن مشاهده میشد، با شهادت ایشان به اتمام رسید.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه پیشنهاد اول ما برای ریاست جمهوری در ابتدای انقلاب، شهید بهشتی بود، گفت: ما در آن زمان میدانستیم که بنیصدر خود را برای ریاست جمهوری آماده میکند. حتی در آن زمانی که قانون اساسی را مینوشتند، در ابتدای طرح اول آن، تمام اختیارات با رئیسجمهور بود و سپس ولایت فقیه به آن اضافه شد و تمام اختیاراتی که به رئیسجمهور از جمله فرماندهی کل قوا داده شده بود، به رهبری نظام داده شد و این به دلیل عملکرد و خیانتهایی بود که بنیصدر به نظام کرد.
غفوریفرد با بیان اینکه در ابتدای انقلاب، امام موافق نبود که روحانیت در راس کارهای اجرایی قرار گیرد، گفت: امام معتقد بود که روحانیت تنها باید جنبه نظارت داشته باشد، حتی بعد از شهادت شهید رجایی هم آمدند به من گفتند که در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شو، زیرا معلوم نیست امام موافق ریاست جمهوری یک فرد روحانی شود.
وی بزرگترین ضربهای که به انقلاب اسلامی وارد شد را حادثه هفتم تیر دانست و افزود: در این حادثه نزدیک به 30 نفر از نمایندگان مجلس و اعضای ارشد ادارهکننده نظام، شهید شدند و درواقع میتوانیم بگوییم که در آن زمان با این حادثه اجرای قانون اساسی هم به مشکل برخورده بود.
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