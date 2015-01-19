سرنوشت جمهوری اسلامی ایران به نتیجه مذاکرات هسته ای وابسته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران بروجردی روند مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ۱+۵ را مطلوب دانست و گفت: البته سرنوشت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور قدرتمند و تعیین کننده، به نتیجه مذاکرات وابسته نیست.

وی افزود: مذاکرات با ۱+۵ نشان داد که فضاسازی های خلاف واقع آمریکایی ها علیه ملت ایران مبنی بر ساخت بمب هسته ای کذب محض بوده و استقبال ایران از مذاکرات همه آن فضاسازی ها را خنثی کرد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با صبر و حوصله در حال مذاکرات هسته ای است تصریح کرد: هدف ایران در انجام این مذاکرات خروج از بن بست ها و باز شدن گره هاست.

وی افزود: اگر نتیجه نهایی مذاکرات یک توافق باشد حتماً برد با جمهوری اسلامی خواهد بود و اگر این توافق حاصل نشود، صورتحساب آن به پای آمریکایی ها نوشته خواهد شد.

بروجردی ادامه داد: از عمده معضلاتی که می تواند این مذاکرات را از توافق دور کند دخالتهای رژیم صهیونیستی در مذاکرات و فشار آوردن به آمریکایی ها است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: البته ما صادقانه در حال ادامه دادن روند مذاکرات تا رسیدن به توافق هسته ای هستیم و تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی ایران که مورد تایید مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و دولت هستند، این مسئولیت سنگین را دنبال می کنند و امیدداریم این تیم هوشیار مذاکرات را به نتیجه روشن و صریحی برسانند.