سفیر فرانسه را از ایران اخراج کنید

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان شرکت کننده در تجمع عصر امروز مقابل سفارت فرانسه در تهران که در اعتراض به اهانت نشریه فرانسوی «شارلی ابدو» به ساحت پیامبر گرامی اسلام (ص) برگزار شد، در بیانیه پایانی خود ضمن محکومیت این اقدام، خواستار اخراج سفیر فرانسه از ایران شدند.

متن کامل بیانیه به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

روند رو به رشد گرایش به اسلام در بین مردم کشورهای غربی، حاکمان این کشورها را به تکاپوی جلوگیری از امواج خروشان این حرکت با سیاه نمایی چهره ی رحمانی اسلام ناب محمدی انداخته است.حمله ی مشکوک و پرابهام هفته ی گذشته ی مترسک های ریش دار صهیونیست ها، با ادعای دروغین دفاع از اسلام، به دفتر مجله ی دست چندم و مبتذل نویس شارلی ابدو در فرانسه، بار دیگر بهانه ی مورد نیاز سردمداران تفکر الحاد را برای تنگ کردن فضا بر مسلمانان و ترسیم چهره ای خشن از اسلام، به دست آنان داد. اگرچه اصل داستان تعریف شده توسط دولت فرانسه در این باره خود دارای شبهات فراوانی است.

مردم هوشیار و نکته سنج جهان چگونه می توانند باور کنند که بنا به ادعای دولت فرانسه، در یک اقدام مضحک که بیشتر به سکانسی از یک فیلم کمدی می ماند تا یک ماجرای واقعی، تروریست ها با در دست داشتن کارت های شناسایی خود به دفتر این نشریه حمله کرده و سپس کارتهای خود را برجای گذارند تا احتمالا دولت فرانسه را درتکمیل این داستان مضحک یاری کنند! ادعایی که یادرآور ادعای حیرت انگیز سناریونویسان حادثه ی یازدهم سپتامبر مبنی بر سالم ماندن کارتهای شناسایی هواپیماربایان در انفجار مهیب برج های دوقلوست. به راستی چگونه است که تروریست ها در تمامی اقدامات تروریستی، کارتهای شناسایی خود را به همراه دارند؟

به فاصله کوتاهی از این حادثه مشکوک، تیغه دوم قیچی غرب برای بریدن ریشه ی اسلام گرایی در اروپا به حرکت درآمده و نشریه ی شارلی ابدو در اقدامی غیرانسانی و غیراخلاقی که نشان دهنده ی فاصله ی عمیق صاحبان تاریک اندیش آن با تمدن و فرهنگ و آزادی اندیشه است، اقدام به انتشار کاریکاتورهایی توهین آمیز علیه پیامبر رحمت و مهربانی کرده و به خیال خام خود تلاش کردند تا از این طریق و در جایگاه غریقی که برای جلوگیری از غرق شدن چنگ به هر خس و خاشاکی می اندازد، در برابر امواج اسلام خواهی مردم اروپا که برآمده از آگاهی آنان نسبت به شکست و به بن بست رسیدن لیبرالیسم است؛ مانعی هرچند موقت و کوتاه مدت ایجاد کنند.

حاکمان کاخ الیزه اکنون در برابر این سوال منطقی قرار دارند که آیا زمانی که با رویای سقوط حکومت مشروع و قانونی سوریه، به ایجاد گروههای خونریز و تروریستی می پرداختند، حساب بازگشت این تروریست ها به کشورهایشان در اروپا را نیز کرده بودند؟

دانشجویان بسیجی و انقلابی ایران، هم صدا با ملت شریف و مسلمان این کشور و همه ی مسلمانان بلکه آزادیخواهان جهان، ضمن محکوم کردن سناریوی پرابهام حمله ی تروریستی در پاریس، توهین بی شرمانه ی گردانندگان نشریه ی فرانسوی به پیامبر اعظم را که تحت تاثیر حمایت های بی دریغ دولت این کشور انجام گرفت، محکوم کرده و به دولت مردان فرانسه پیشنهاد می کنیم که به جای توسل به این اقدامات بی شرمانه، در مورد حقیقت پیام اسلام و دلیل گرایش روزافزون مردم خسته از لیبرالیسم در اروپا، به این دین الهی بیشتر بیندیشند و بدانند که با خاک پاشیدن به رخ خورشید نمی توانند از تابش انوار آن جلوگیری کنند.

شوربختانه و با کمال تاسف پس از این هتک حرمت بی شرمانه به ساحت ملکوتی پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) و در حالی که ملت شریف ایران منتظر برخورد قاطع دستگاه دیپلماسی کشورمان با دولت فرانسه بودند، جناب آقای ظریف وزیر خارجه ی دولت یازدهم در اقدامی نسنجیده و مغایر با اصول انقلاب اسلامی و حتی مغایر با اصول شناخته شده و مورد پذیرش دیپلماتیک، تنها دو روز پس از انتشار این کاریکاتورهای ننگین، به پاریس سفر کرده و با وزیر امورخارجه ی دولت فرانسه دیدار کرد.

دانشجویان انقلابی ملت ایران و فرزندان معنوی حضرت امام روح الله (رحمت الله علیه) از وزارت خارجه و شخص وزیر محترم می خواهند تا هرچه سریعتر نسبت به تشریح دلایل این اقدام غیرقابل پذیرش خود اقدام کرده و ضمن عذرخواهی از ملت ایران و مسلمانان جهان، مقدمات اخراج سفیر این دولت هتاک از کشور را فراهم کند؛ همچنین از رئیس جمهوری محترم نیز می خواهیم در کوتاهترین زمان ممکن، واکنش درخور نسبت به این حرکت نسنجیده ی جناب ظریف ابراز داشته و ایشان و وزارت خارجه را ملزم به اخراج سفیر فرانسه از کشورمان و جلوگیری از بازگشت او تا زمان عذرخواهی رسمی دولت آن کشور از پیشگاه رسول اعظم (صلی الله علیه و آله) و همه ی مسلمانان جهان بکند».