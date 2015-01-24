موافق تعطيلی ادارات هرمزگان در روزهای پنج شنبه هستم/ پيگيری اخذ مجوز

به گزارش خبرنگار مهر، رضا برومند ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینكه برقراری مجدد تعطیلی ادارات استان هرمزگان در روزهای پنج شنبه از مجرای قانونی، مجدانه در حال پیگیری است، عنوان كرد: این تعطیلی طبق مجوز و اختیاری كه به استانداران داده شده بود در ۵ استان كشور برقرار شد اما امسال این مجوز طبق تبصره ای از قانون مدیریت خدمات كشوری عملا لغو شد.

وی اضافه كرد: در این تبصره قانون مدیریت خدمات كشوری در سال ۹۳ به صراحت آمده است ساعت كاری كارمندان دولت باید ۴۴ ساعت در ۶ روز هفته باشد و قید تاكید بر لزوم ۶ روز هفته موجب شد تا دستگاه های نظارتی و بازرسی طی مكاتباتی خواستار لغو تعطیلی پنج شنبه ها كه مغایر با این تبصره از قانون است شوند.

وی گفت: قبل از اعلام لغو تعطیلی پنج شنبه ها، جلساتی را با دستگاه های نظارتی و سازمان بازرسی برگزار كردیم و مكاتبات متعددی را با هیئت دولت و وزارت كشور انجام دادیم كه این مكاتبات تبدیل به جزوه ای قطور شده است اما پاسخ همه این مراجع منفی بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان با بیان اینكه شخصا موافق با تعطیلی ادارات استان در روزهای پنج شنبه هستم، خاطرنشان كرد: اما اگر می خواهد اتفاقی بیافتد باید از مجرای قانون باشد و در همین راستا فرصت را تا رسیدن به فصل گرما غنیمت شمرده و در حال انجام پژوهش، نظر سنجی و جمع آوری مستندات منطقی برای متقاعد ساختن هیئت دولت در این رابطه هستیم.

دكتر برومند خاطرنشان كرد: هیئت دولت می تواند این مجوز را به استان بدهد كه مجدد تعطیلی پنج شنبه ها در هرمزگان برقرار شود و مجدانه در حال پیگیری گرفتن این مجوز هستیم.

وی ابراز داشت: نتایج نظر سنجی ها می گوید اكثر افراد از روند قبلی رضایت داشته و موافق این تعطیلی هستند و پژوهشی در این زمینه در حال انجام است تا توجیهات علمی و مستندات كاهش مصرف انرژی جمع آوری و بتوانیم برای سال ۹۴ این مجوز را اخذ كنیم.

وی با بیان اینكه در صورت اخذ مجوز تعطیلی پنج شنبه ها، ساعت كاری متفاوت از شرایط قبل خواهد بود افزود: در حال بررسی هستیم تا ساعاتی كه بیشترین راندمان كاری را می تواند داشته باشد تعیین كنیم و تقسیم ساعت كاری روزهای پنج شنبه ها در دیگر روزهای هفته را به گونه ای انجام دهیم كه موجب افزایش بهره وری كارمندان و ادارات شود.

وی در پایان خاطرنشان كرد: تمام سعی و تلاش مجموعه استانداری و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی بر ایجاد فرایندی بهتر جهت افزایش راندمان كاری كارمندان دولت در استان هرمزگان است و در این رابطه برنامه ها را بر اساس تدبیر و عقلانیت، طبق قانون و با تصمیمات مشورتی و كارشناسی به پیش خواهیم برد.