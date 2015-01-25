صادرات غیرنفتی، شاهراه توسعه دلارهای غیرنفتی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا نورانی با تشریح ضرورت توجه ویژه دولت به صادرات غیرنفتی گفت: در شرایط فعلی به نظر می رسد که دولت با حمایت های خود می تواند صادرات غیرنفتی کشور را توسعه بخشد و بر مبنای این توسعه، نگرانی خود از کاهش درآمدهای نفتی و وابستگی بودجه به این درآمدها را تقلیل دهد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: البته نقش اصلی توسعه صادرات غیرنفتی به عهده فعالان اقتصادی و تشکل ها است؛ اما به طور قطع دولت با مقررات زدایی و برداشتن قوانین و مقررات زاید، ارایه مشوق های تجاری و رایزنی در بازارهای بین المللی برای کسب موقعیت بهتر در بازار کالاهای صادراتی، می تواند یاری رسان صادرکنندگان باشد.

وی با اشاره به پیش رو بودن انتخابات اتاق های بازرگانی سراسر کشور خاطرنشان کرد: در این برهه از تاریخ اقتصاد ایران، به نظر جایگاه تشکل های اقتصادی مهم تر و با اهمیت تر از هر زمان دیگری است.

به گفته نورانی، هم اکنون اتاق بازرگانی استقلال کافی در بخش توسعه اقتصادی ندارد و با توجه به اینکه در شاهراه فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد، نمی‌تواند از بخش خصوصی به خوبی بهره گیرد. این در حالی است که توسعه اقتصادی با رویکردهای اصولی صورت می پذیرد.

وی اظهار داشت: خوشبختانه امروز کاهش نرخ نفت در جهان ما را وادار می‌کند که بار دیگر نگاهی به توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشیم و این می‌تواند حرکتی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار در کشور باشد. آن چیزی که مهم است، واگذاری به بخش خصوصی است که دراصل ۴۴ بیان شده است.

نورانی معتقد است که ابتدا باید دولت تصمیم بگیرد که آیا تمایل به واگذار کردن توسعه اقتصادی به بخش خصوصی دارد و اگر این جواب مثبت باشد، به نظر من بهترین حرکت این است که اتاق‌ها جایگاه اصلی خود را بیابند و پارلمان بخش خصوصی شناسایی شود.