رتبه های جهانی دانشگاه تهران/ توافقات بین المللی فقط روی کاغذ است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود نیلی‌احمدآبادی در پنجمین نشست هم‌اندیشی معاونان و مدیران همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه‌ها و پارک های علم و فناوری که صبح امروز با حضور وزیر علوم در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: ۶۰ درصد فضای فیزیکی اطراف دانشگاه تهران برای اجرای طرح ساماندهی به تملک دانشگاه تهران درآمده است.

وی ادامه داد: ما امیدواریم دولت و وزارت علوم از دانشگاه تهران برای اجرای طرح ساماندهی حمایت کنند تا ما بتوانیم این طرح را هر چه زودتر اجرایی کنیم.

نیلی‌احمدآبادی به فعالیت های دانشگاه تهران در مجامع مختلف بین المللی اشاره کرد و گفت: دانشگاه تهران دارای ۳۴۵ موافقت‌نامه بین المللی است اما متاسفانه بیشتر این توافقنامه‌ها فقط روی کاغذ است و کمتر شکل عملی می گیرد.

سرپرست دانشگاه تهران در ادامه به رتبه دانشگاه تهران در رنکینگ های داخلی و جهانی اشاره کرد و گفت: اخیرا ISC (نظام رتبه‌بندی جهان اسلام) اعلام کرد دانشگاه تهران رتبه اول را در بین دانشگاه‌های جهان اسلام کسب کرده است و رتبه این دانشگاه در سطح جهانی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ است که البته من فکر می کنم کیفیت دانشگاه های تهران بسیار بهتر از آن چیزی است که در رده بندی های جهانی به آن اشاره می شود.

وی در ادامه به تعداد دانشجویان خارجی این دانشگاه اشاره کرد و ادامه داد از سال ۹۰ تا ۹۳ یک هزار و ۵۸۲ دانشجوی خارجی در این دانشگاه جذب شده اند که بیشترین تعداد آنها در مقطع کارشناسی‌ارشد، دکترا و کارشناسی هستند.

نیلی‌احمدآبادی افزود: در نیم سال اول سال تحصیلی جاری، ۲۹۷ دانشجوی خارجی در این دانشگاه پذیرفته شده اند که ۸۰ درصد آنها بورسیه و ۲۰ درصد غیربورسیه هستند.

سرپرست دانشگاه تهران اضافه کرد: این دانشجویان بیشتر از کشورهای افغانستان، عراق، سوریه و پاکستان هستند.

وی در ادامه به فعالیت های بین المللی در عرصه آموزش عالی اشاره کرد و گفت: در دانشگاه تهران فعالیت های بین المللی بسیار مورد توجه است. فعالیت های بین المللی در ذات دانشگاه ها است. این دانشگاه در این زمینه فعالیت های زیادی از جمله امضای تفاهم نامه، تبادل استاد و دانشجو، اجرای دوره‌های مشترک، فعالیت های خوبی داشته که باید زمینه فعالیت های بیشتر فراهم شود.

نیلی‌احمدآبادی در ادامه به آئین نامه اساتید وابسته دانشگاه تهران اشاره و تصریح کرد: بر اساس این آئین نامه عضو هیات علمی که دارای مرتبه استادی و دانشیاری و دارای انتشارات معتبر علمی باشد، می تواند عضو وابسته دانشگاه تهران باشد که از تمام مزایای این دانشگاه به جز حقوق و دستمزد برخوردار است در حال حاضر دانشگاه تهران دارای ۱۲۳ عضو وابسته است که این اساتید از برجسته‌ترین اساتید بین المللی هستند و با دانشگاه تهران در اجرای پایان نامه ها مشارکت می کنند.

سرپرست دانشگاه تهران در ادامه افزود: تحقق فعالیت های بین المللی منوط به این مساله است که مسئولان ارشد کشور به این مساله توجه کافی داشته باشند. وزارت خارجه کشور بیش از گذشته زمینه توسعه فعالیت های علمی و بین المللی را فراهم کند، نمایشگاه های دانشجویی در خارج از کشور تشکیل شود.