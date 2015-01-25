به گزارش خبرگزاری مهر، سریال پلیسی «قورباغه و قناری» به تهیه‌کنندگی حبیب‌الله کاسه‌ساز از تولیدات جدید شبکه یک سیما است که با همکاری نیروی انتظامی تهیه شده و در عید نوروز امسال از این شبکه روی آنتن خواهد رفت.

سریال طنز و پلیسی «قورباغه و قناری» با هدف نحوه پیشگیری و برخورد باعاملان فروش مواد مخدر و همچنین آگاهی بخشیدن به خانواده‌ها درباره چگونگی نفوذ تولیدكنندگان و پخش كنندگان مواد مخدر در بین جوانان تولید شده است.

در خلاصه داستان این سریال آمده است: سرهنگ احمد نادری در کنار سرهنگ علی نصرالهی با بازی مهدی فخیم‌زاده با یک باند قاچاقچی مواد مخدر درگیر می‌شوند. همچنین سرهنگ نادری با بازی حبیب دهقان نسب که یکی از فرماندهان ستاد مبارزه با موادمخدر است با سرهنگ نصرالهی دوست و همکار قدیمی هستند و رفت و آمد خانوادگی هم دارند. قصه این سریال درباره عملیات فوق‌سری در نیروی انتظامی است که فقط پنج نفر از آن اطلاع دارند.

«قورباغه و قناری» مرداد ماه امسال با حضور سردار سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی ناجا در لوکیشنی در جاده مخصوص کرج و کارخانه ارج کلید خورد.

مهدی فخیم زاده، حبیب دهقان نسب، بیوک میرزایی، فریبا کوثری، شقایق فراهانی، رامین راستاد، امیرمحمد زند، مهدی کاسه ساز، گلناز خالصی، حمید قلی خانی، رانا قیصرنژاد، مهدی محمودی‌نژاد، حکیمه وثاقتی، ساناز بندانی و محمد صادقی بازیگران این مجموعه پلیسی هستند.