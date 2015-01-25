هیچ منبع ذخیره ای برای جبران قطعی آب شرب در سمنان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین عصر یکشنبه در نشست کمیته تامین آب شهرستان سمنان در محل فرمانداری این شهرستان، افزود: تخصیص نیافتن ردیف اعتباری چشمه روزیه در بودجه سال ۹۴ تامین آب شرب شهرستان سمنان را با مشکل جدی مواجه می کند.

وی هدف از تشکیل این نشست را مدیریت کم آبی در شهرستان و ترویج فرهنگ صرفه جویی و استفاده بهینه از آب و پیشگیری از قطعی احتمالی آب عنوان کرد.

سعدالدین اظهار داشت: با توجه به استمرار خشکسالی و کم شدن آبدهی قنوات چشمه ها و چاه های آب شرب، شهرستان سمنان با مشکل جدی کم آبی روبه رو شده و تخصیص نیافتن بودجه در ردیف اعتبارات بودجه ۹۴ در پروژه چشمه روزیه و تکمیل سیستم تصفیه خانه فاضلاب سمنان مشکلات عدیده ای را در تامین آب منطقه به همراه خواهد داشت.

مدیر آب و فاضلاب شهری سمنان نیز از شناسایی، تذکر و قطع آب مشترکان پر مصرف، تامین آب خام برای فضای سبز، نصب شیرهای هوشمند پدالی کم مصرف در ادارات و آموزش عمومی در صرفه جویی و مصرف بهینه برای کاهش مصرف آب خبر داد.

کاشی تصریح کرد: با قدمت ۵۰ ساله شبکه آبرسانی ۳۰ درصد این شبکه نیاز به تعویض دارد.

وی، کاهش آبدهی چشمه روزیه از ۵۲۰ لیتر در ثانیه به ۲۴۵ لیتر را خط قرمز تامین آب شرب سمنان عنوان کرد و افزود: در صورت همکاری و مشارکت نکردن مردم در کاهش مصرف آب ناچار به قطعی آب خواهیم بود.

مدیر شرکت آب و فاضلاب استان سمنان نیز با اشاره به طرح های کوتاه مدت در تامین آب روستاهای شرق سمنان، لایروبی قنات روستای آبخوری و شناسایی چشمه ها و خرید آن را بخشی از این طرح ها اعلام و تصریح کرد: طرح اصلاح شبکه آبرسانی و توسعه آن در شهرستان سمنان در دستور کار قرار گرفته است.

طاهری، از ارتقای کمی و کیفی پساب تصفیه خانه ها فاضلاب سمنان با اولویت مصرف در بخشی کشاورزی و سپس بخش صنعت با رعایت استانداردهای زیست محیطی خبر داد و گفت: بیش از هشت واحد صنعتی بزرگ، خرید و انتقال پساب تصفیه خانه سمنان را پیگیری می کنند و این موضوع در حال پیگیری است.

در این نشست مقرر شد پیگیری ردیف اعتباری چشمه روزیه و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب سمنان، حفر چاه جدید برای تامین منابع آب شرب، جلوگیری از استفاده آب شرب در بخش کشاورزی در روستاهای شرق شهرستان، اتصال ادارات شهرستان به شبکه آب خام برای آبیاری فضاهای سبز، تامین اعتبار اجرای طرح انتقال آب چاه محمدآباد برای روستاهای شرق سمنان و اجرای طرح یکسان سازی آب شرب شهرستان سمنان پیگیری شود.