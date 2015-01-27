به گزارش خبرنگار مهر، در بخشی از کتاب «جاودانگی» آمده است: «همینگوی و گوته در جاده‌‌های آن دنیا در حال راه رفتن هستند و شما از من می‌پرسید که هدفم از کنار هم قرار دادن آن‌ها چه بوده است. هرچه باشد این دو نفر اصلا چیز مشترکی با هم ندارند! پس چه؟ به نظر شما گوته در آن دنیا دوست دارد با چه کسی وقت بگذراند؟...»

«جاودانگی»، یکی از مشهورترین اثار میلان کوندرا، نویسنده چک و محصول سال‌ها تلاش و مطالعه در تاریخ و فرهنگ اروپاست. پیداست که برای برخی جزئیات، کوندرا چه کتاب‌ها که نخوانده و چه کندوکاوها که نکرده، از فنون استفاده از زیج توسط منجمان تا زندگینامه‌ گوته و همینگوی؛ از تاریخ موسیقی و ادبیات تا مباحث روز در زمینهی رابطه‌ اقتصاد، فرهنگ و سیاست؛ از تاریخ سیاسی معاصر تا مسائل جنبش‌های جدید زیست محیطی و...

رمان «جاوداگی» از انسان و تنهایی‌اش و دردها و رنج‌های بی‌پایانش سخن می‌گوید. نگارش این اثر به گونه‌ای است که به قول نویسنده «نه شتاب آمیز است ونه چنان فشرده و سنگین که فهم آن را دشوار سازد» با آنکه رمان «جاودانگی» از مایه‌ای فلسفی برخوردار است اما ندیشه ها به شکلی درقالب داستان ریخته شده و با طنزی زیرکانه و جدیتی هوشمندانه درآمیخته که خواننده حس نمی‌کند با اندیشه‌ای چنین عمیق سر و کار دارد.

آنچه میلان کوندرا در رمان «جاودانگی» به آن پرداخته از مباحث وجودی او درباره هستی، معنای زندگی، هویت انسانی تا معنای رابطه، دوستی، عشق و جنسیت چنان مسأله‌آمیز و مسأله‌زاست که باید هر یک را به تنهایی کندوکاو کرد. گذشته از این موارد، طنز ظریف کوندرا به جذابیت کارش بسیار افزوده است.

«جاودانگی» به تعبیر خود کوندرا، «ضیافتی است با غذاهای بسیار» و نه «شبیه مسابقه‌ دوچرخه سواری» ؛ دریچه‌ای که کوندرا از زبان رمان به جهان باز می‌کند هرچه بیشتر تحت تأثیر زیست اجتماعی او در وطن ترک گفته اش «جمهوری چک» در دوران حکومت کمونیست‌هاست گرچه نویسنده از زندگی‌نامه‌نویسی بیزار است و می‌گوید: «زندگی شخصی نویسنده فقط مربوط به خود اوست، زیرا زندگی‌نامه نویسنده به شکل و ماهیت اثر آسیب می‌رساند.»

پیش از این مترجمانی چون فروغ پوریاوری و حشمت‌الله کارانی رمان «جاودانگی» را به فارسی برگردانده بودند. این بار حسین کاظمی یزدی، این کتاب را ترجمه و از سوی «نیکو نشر» منتشر کرده است و باز این پرسش به ذهن می‌رسد: آیا وجود ترجمه‌های متفاوت از یک اثر، موجب سردرگمی مخاطب در انتخاب نمی‌شود؟

رمان «جاودانگی» نوشته میلان کوندرا با ترجمه حسین کاظمی یزدی را انتشارات نیکو نشر در ۱۵۰۰ نسخه و به قیمت ۲۸ هزار تومان منتشر کرده است.