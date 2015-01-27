عراق نیازمند کمک اطلاعاتی و حمایت لجستیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق روز گذشته اظهار داشت: عراق از بحران تروریست ها رنج می برد و برای مقابله با آن نیازمند حمایت لجستیک و کمک های اطلاعاتی است.

وی در جریان دیدار با «استیوارت جونز» سفیر واشنگتن در بغداد با اعلام این خبر افزود: نیروهای امنیتی و داوطلب مردمی عراق با دستاوردهای میدانی خود ثابت کردند که ما به نیروهای زمینی خارجی نیاز نداریم.

جعفری در ادامه گفت: عراق به پوشش هوایی و کمک های انسانی نیاز دارد. وی از کشورهای همسایه عراق خواست که آوارگان عراقی را که تعداد آنها بیش از دو میلیون نفر است و در شرایط دشواری بسر می برند از کمک های انسانی خود محروم نکنند.

سفیر آمریکا در عراق نیز در ادامه مدعی شد: حملات هوایی ائتلاف علیه داعش این گروه را تضعیف کرده است و خسارت بسیاری را به آن وارد کرده است. وی بر حمایت واشنگتن در ادامه کمک به عراق در روند مبارزه با داعش تاکید کرد.