موضع جدید ریاض در قبال توافق هسته ای

«مصطفی فحص» تحلیلگر عرب در مقاله ای که در روزنامه سعودی الشرق الاوسط منتشر شده، به تشریح سیاست خارجی ریاض پس از مرگ «ملک عبدالله» پرداخته است. در این مقاله آمده است: بر خلاف آنچه تهران در نظر دارد، ریاض از نزدیک شدن ایران و آمریکا نگران نیست و خواستار حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای ایران است. اما به اعتقاد وی ریاض نمی خواهد که این توافق به باز گذاشتن دست ایران در منطقه منجر شود.

«جونی منیر» تحلیلگر لبنانی نیز در روزنامه «الجمهوریه» در تحلیلی با عنوان «عربستان و توافق ایران و آمریکا» نوشت: مشارکت وزیرخارجه ایران در مراسم خاکسپاری ملک عبدالله دور از ذهن نبود، تهران در نظر دارد با حصول توافق هسته ای با آمریکا [گروه 1+5] خاورمیانه در آستانه ورود به مرحله جدیدی قرار بگیرد. در همین راستا به نظر می رسد طی روزهای آتی میانجیگری پادشاهی عمان میان تهران و ریاض که مدتی است جایگاه خود را از دست داده بار دیگر تقویت شود. البته این بدان معنا نیست درباره موضوعات مورد اختلاف دو طرف [ایران و عربستان] از جمله درباره یمن، عراق، سوریه و لبنان کاملا توافق صورت گیرد.

تعویق تحریمهای کنگره علیه ایران

پایگاه مصری «الیوم السابع» در گزارشی به نقل از منابع صهیونیستی اعلام کرد: کنگره در حال بررسی تعویق طرح تشدید تحریمها علیه ایران است. بر این اساس، دو عضو کنگره آمریکا از حزب جمهوریخواه و دموکرات که طرح تشدید تحریمها علیه ایران را ارائه کرده اند اخیرا خواستار تعویق اجرای آن در راستای دادن فرصت دادن به «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا برای رسیدن به توافق هسته ای با ایران، هستند.

بنابراین گزارش، این دو سناتور با ارائه این طرح خواستار تعویق تشدید تحریمهای ایران تا ماه مارس 2015 (تقریبا دو ماه دیگر) شده اند. این در حالی است که رسانه های آمریکایی طی روزهای اخیر همچنان به پوشش روابط تنش آمیز میان واشنگتن و تل آویو مشغول هستند. این روابط از زمانی دچار تنش شد که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدون هماهنگی با کاخ سفید از قبول دعوت رئیس مجلس نمایندگان آمریکا برای سخنرانی درباره ایران در کنگره خبر داد.

خوشبینی روحانی به توافق هسته ای

موضوع دیگری که مورد توجه روزنامه الیوم السابع قرار گرفته ابراز خوشبینی «حسن روحانی» رئیس جمهوری ایران به نزدیک بودن زمان رسیدن به توافق میان ایران و گروه 1+5 بوده است. البته رئیس جمهوری ایران، عزم سیاسی کشورهای غربی لازمه رسیدن به این توافق دانسته است.

اظهارات روحانی در دیدار با سفیر جدید اردن در تهران که در آن بر عزم ایران برای برقراری ثبات و امنیت در منطقه تاکید کرده بود، نیز مورد توجه رسانه های عربی قرار گرفته است.

این رسانه ها همچنین به اظهارات رئیس جمهوری ایران درباره لزوم حل مسئله فلسطین و بازگشت آوارگان فلسطینی به موطن خود، توجه داشته اند.

اظهارات اخیر نتانیاهو و لیبرمن درباره مذاکرات

پایگاه لبنانی العهد، در گزارشی به اظهارات اخیر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و «آویگدور لیبرمن» نخست وزیر این رژیم پرداخته است. نتانیاهو که در حال بازدید از مرکز موشکی و فضایی نیروی هوایی این رژیم بوده بار دیگر در برابر توافق هسته ای احتمالی موضع گرفته و آن را برای تل آویو خطرناک دانسته است.

لیبرمن نیز که برای دیدار با «سرگئی لاوروف» وزیرخارجه روسیه به مسکو سفر کرده، گفته است: اسرائیل با جدیت تحولات مربوط به مذاکرات هسته ای ایران را دنبال می کند و خواستار حصول توافقی نیست که برای امنیت اسرائیل اثر منفی داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به اینکه تل آویو حق هرگونه پاسخی به تحولات رخ داده در موضوع هسته ای ایران را دارا است، افزود: اسرائیل ترجیح می دهد که توافقی با ایران صورت نگیرد تا اینکه شاهد توافقی بد میان دو طرف باشیم. ما معتقدیم در شرایط کنونی شرایط لازم برای انعقاد توافق با ایران که همه طرفها را ارضی نگه دارد، وجود ندارد. پایگاه العهد همچنین به برگزاری نشستی در مونیخ با حضور وزیران خارجه ایران، آمریکا، آلمان و فرانسه برای بررسی نتایج مذاکرات هسته ای اشاره کرده است.

لیبرمن حتی پا را فراتر از این گذاشته و اعلام کرد: روسیه به عدم تحویل موشکهای زمین به هوای اس 300 به ایران پایبند است و اسرائیل این موضع مسکو را محترم می شمارد.

موقعیت جدید ژئوپلیتکی ایران

پایگاه لبنانی النشره، در گزارشی با عنوان «زمانی که ایران هم مرز زمینی با عربستان شد» به تحولات اخیر یمن پرداخته است. در این گزارش آمده است: از لحاظ جغرافیایی ایران و عربستان مرز زمینی مشترک ندارند اما حوادث پی در پی رخ داده در یمن، ایران را در فاصله چند متری مرزهای زمینی عربستان سعودی قرار داده است.

در ادامه این گزارش با اشاره مواضع برخی مقامات ارشد نظامی ایران درباره گسترش نفوذ ایران در منطقه، عنوان شده است که این اظهارات از بابت ایجاد موج رسانه ای نیست و نگاهی به وقایع سوریه، لبنان، عراق و یمن نشان می دهد که این مواضع واقعیتی ملموس و حقیقی است.

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گزارش: محمدعلی تخت رونده