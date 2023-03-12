رویای صهیونیستی اتحاد علیه ایران در منطقه محکوم به شکست است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با بازتوئیت مقام سابق صهیونیستی درباره توافق تهران- ریاض، نوشت: اتحاد علیه ایران در منطقه، یک رؤیای غیرقابل تحقق است که اسرائیل روز به روز نسبت به آن ناامیدتر می‌شود.

وی افزود: اتحاد علیه کشوری که در منطقه متحد و ابزار قدرت دارد، قدرتش ریشه مردمی دارد و در خدمت مردم است و رهبری مقتدر دارد، شکل نمی‌گیرد یا در همان ابتدا محکوم به شکست است.

دنیس سیترینویچ مسئول سابق امور ایران در سازمان اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی، توافق تهران- ریاض را پایانی بر رؤیای اتحاد منطقه‌ای علیه ایران عنوان کرده بود.