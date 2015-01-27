به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی پیش از ظهر سه شنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهارکرد: در حال حاضر منابع مالی کشور پایین و نیازهای آن بسیار بالا است.

وی با اشاره به عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز به بسیاری از بخش‌ها، تصریح کرد: شاید بتوان عدم اختصاص اعتبار به بعضی از بخش‌ها را پذیرفت چراکه خسارت وارده شده به این بخش‌ها در آینده تنها خسارت‌های مالی خواهد بود.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: اما بی‌توجهی به آموزش و پرورش که نقش مؤثری در آینده کشور داردد، پذیرفتنی نیست.

حسینی افزود: شاید یکی از دلایلی که اعتبار مناسب به این حوزه داده نمی‌شود، به دلیل همین نوع نگاهی است که به این بخش وجود دارد لذا به آن به عنوان یک بخش مهم در توسعه کشور توجه نمی‌شود.

وی به پراکندگی بالای جمعیت در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: تراکنش بالای جمعیت در استان و حساسیت نقطه مرزی از یک سو و نگه‌داشت جمعیت در این منطقه حساس از سوی دیگر، خدمات‌رسانی به مردم را بسیار مهم و سخت کرده است.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: مسئولان تصمیم‌گیرنده در مرکز با تأملی به حساسیت منطقه باید نگاه خاص و ویژه‌ای به این استان کنند.

حسینی با بیان اینکه خراسان جنوبی از یک محرومیت تاریخی رنج می‌برد، عنوان کرد: برای خروج از این محرومیت و توسعه استان نیازمند مشارکت و همکاری همه دستگاه‌ها در این زمینه هستیم.

وی با تأکید بر اینکه با روند تخصیص اعتبار که در چند سال گذشته کشور در پیش گرفته است، ما نمی توانیم خراسان جنوبی را از این وضعیت نجات داده و آهنگ توسعه با رشد قابل ملاحظه‌ای داشته باشیم، بیان کرد: در همین راستا نیازمند توجه خاص مسئولان کشوری و استانی به امکانات و شرایط استان هستیم.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی بر حل مشکلات موجود در سطح آموزش و پرورش با مشارکت همه دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: لازم است تا دولت و تمامی دستگاه‌های مرکزی و ملی علاوه بر بودجه مستقیم وزارتخانه، درصد مشخصی از اعتبارات هر دستگاه برای کمک به آموزش و پرورش اختصاص یابد.

حسینی اضافه کرد: همچنین دستگاه‌ها می توانند از امکاناتی که به طور معمول در اختیار آن‌ها قرار داشته و برای خود دستگاه غیرضروری است، در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند تا بخشی از مشکلات این بخش حل شود.

وی تصریح کرد: بنابراین تصور می‌شود که در برنامه‌ریزی بودجه و تخصیص اعتبار به آموزش و پرورش باید نگاه جدیدی ایجاد و از این روال معمول که پاسخگوی نیازمندهای حداقلی نیست، خارج شویم.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی با انتقاد از عدم عضویت معاونین سیاسی اجتماعی استاندارها در بسیاری از جلسات تصمیم‌گیری استان، گفت: متاسفانه مسئولیت به ما داده شده ولی در هیچکدام از جلسات تصمیم‌گیری از جمله جلسه توسعه و برنامه‌ریزی استان عضو نیستیم و به همین دلیل نمی‌توانیم از حقوق آموزش و پرورش در این جلسه حمایت کنیم.

حسینی بر پیگری مباحث هوشمندسازی مدارس و تجهیز دارالقرآن‌های سطح استان تأکید کرد و افزود: بسیاری از هزینه‌ها در همه بخش‌ها برای درمان بوده و متاسفانه هیچگاه پیشگیری مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

وی اظهارکرد: همه ما این را باور داریم که پیشگیری بهتر از درمان است اما در مقام عمل و تخصیص اعتبار توجه‌ای به آن نمی‌کنیم.