زیرساخت های مدارس خراسان جنوبی برای اسکان مسافران نوروزی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کرباسچی ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان اظهارکرد: آموزش و پرورش به عنوان یکی از اصلی‌ترین نهادهای موثر در ستاد تسهیلات سفر استان بوده که کمک شایانی به مجموعه استان در اسکان مسافران انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه در تعطیلات نوروزی سال گذشته ۴۰ آموزشگاه با ۶۱ کلاس درس آماده پذیرایی از مسافران نوروزی بوده است، تصریح کرد: در این ایام تعداد ۱۲۰ هزار مسافر در مدارس استان اسکان داده شده‌اند.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از این تعداد هفت هزار ۵۵۷ نفر غیرفرهنگی بودند، گفت: الویت ما در پذیرش مسافران، افرا فرهنگی بوده اما با این وجود مانع اسکان غیرفرهنگیان در مدارس نشده‌ایم.

کرباسچی اضافه کرد: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته مسافران به صورت گذری از خراسان جنوبی عبور می‌کردند اما در دو، سه سال اخیر این استان به عنوان هدف گردشگری انتخاب شده است بنابراین نیاز است تا زیرساخت‌های مدارس برای استقبال از این مسافران تقویت شود.

مدارس برای اسکان مسافران ساخته نشده‌اند/ لزوم تجهیز مدارس برای اسکان مسافران

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه مدارس برای اسکان مسافران ساخته نشده‌اند، بیان کرد: ما در زمینه سرویس‌های بهداشتی و حمام در بسیاری از آموزشگاه‌های استان با مشکل مواجه هستیم که همین امر سبب شد بعضی از دستگاه‌های متولی از جمله بهداشت، آموزش و پرورش را مورد بازخواست قرار دهند.

کرباسچی اعتبار مورد نیاز برای تجهیز هر کلاس برای اسکان مسافران را حدود سه میلیون تومان عنوان کرد و افزوذ: با توجه به کمبود اعتبار آموزش و پرورش برای تهیه زیرساخت‌ها و تجهیز کلاس‌ها نیازمند اختصاص اعتبارات استانی در این زمینه هستیم.

اعتبارات ستاد سفر هم مشکلی از مدارس استان حل نکرد

کرباسچی یادآور شد: سال گذشته در ستاد تسهیلات سفر حدود ۱۰۰ میلیون تومان برای انجام این کار به تصویب رسید که تنها ۱۴ میلیون تومان از آن اختصاص یافت و در واقع هیچ مشکلی در این زمینه حل نشده است.

وی ادامه داد: سال گذشته وزارت آموزش و پرورش مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان در این زمینه اخصاص داد و امسال نیز مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای آن در نظر گرفته شده اما تخصیص این اعتبار منوط به تخصیص اعتبارات استانی شده است.

یک ریال از اعتبارات ستاد سفر به میراث فرهنگی اختصاص نیافت

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار مسافر ورودی به این استان داشته‌ایم، اظهارکرد: بیشتر این مسافران در شهرهای غربی استان از جمله طبس و فردوس اسکان داده شدند.

حسن رمضانی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود یک‌هزار تخت برای اسکان مسافران در استان وجود دارد، عنوان کرد: با توجه به حجم ورودی مسافر به استان این میزان بسیار کم بوده و یکی از دلایلی که خراسان جنوبی به عنوان هدف گردشگری انتخاب نمی‌شود نیز همین کمبود فضای اسکان مسافران است.

وی با تأکید بر اینکه مدارس یکی از مکان‌های خوب برای اسکان مسافران هستند، بیان کرد: به همین دلیل تأمین زیرساخت‌ها و تجهیز مدارس برای اسکان مسافران یک امر ضرروی بوده و باید در این زمینه اعتبار مناسب به آموزش و پرورش اختصاص یابد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با انتقاد از اینکه هنوز یک ریال از اعتبارات ستاد سفر به میراث فرهنگی اختصاص داده نشده است، گفت: اگر هم اعتباری به این مجموعه اختصاص یافته بیشتر اعتبارات هزینه‌ای بوده است.

رمضانی یادآور شد: متاسفانه در حال نزدیک شدن به تعطیلات نوروزی سال ۹۴ هستیم اما ما هنوز نتوانسته‌ایم اضافه کاری پرسنل خود در تعطیلات نوروزی سال گذشته را پرداخت کنیم.