باید بودجه سالانه برای احیا و ترمیم امامزادگان اختصاص یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صابری، نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آثار فرهنگی اماکن مذهبی بر جامعه اظهار داشت: توجه مردم نسبت به بقاع متبرکه و اماکن مذهبی ریشه در علایق دینی و اعتقادات مذهبی مردم دارد.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه دولت به تامین زیرساخت‌های فرهنگی بقاع متبرکه افزود: اگر بتوانیم در بقاع متبرکه زیرساخت‌های مناسب فرهنگی ایجاد کنیم، قطعاً شاهد اثرگذاری‌های بیشتر و مطلوب‌تر اجتماعی آنها خواهیم بود.

وی بیان کرد: امامزادگان، مکان‌های شریف و مقدسی هستند و با توجه به اینکه محل رجوع اقشار مختلف مردم از پیر و جوان و زن و مرد بوده، باید متولیان امر همچون سازمان‌ اوقاف و امور خیریه البته با کمک های مالی دولت و مجلس بر اساس قانون اساسی توجه و اهتمام ویژه‌ای نسبت به این اماکن داشته ‌باشند.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از این اماکن مذهبی و مساجد و بقاع در مسیر تردد زائران بی‌شماری از سراسر کشور به حرم حضرت ثامن‌الحجج (ع) هستند، گفت: در مسیر تردد زائران به مشهد مقدس، مکان‌های زیارتی فراوانی در استان گلستان که در حاشیه بزرگراه تهران- مشهد واقع شده، وجود دارد که قطعاً به عنوان منزلگاه‌های زائران و ظرفیت‌های دینی، مذهبی و اجتماعی محسوب می‏شوند.

صابری با بیان اینکه انتظار ما سرمایه‌گذاری دولت در این بخش نیست، افزود: انتظار از دولت در این بخش، اختصاص بودجه سالانه در قالب کمک به احیا و ترمیم امامزادگان و بقاع متبرکه و فراهم‌سازی شرایط و امکانات رفاهی و امنیتی مردم است.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مردم همواره خودجوش و در قالب هدایای نقدی در این زمینه سهیم بوده و هستند؛ اما از دولت نیز انتظار می‏رود که در این زمینه فعالانه‌تر وارد شود.

وی با اشاره به برگزاری همایش ملی میقات‌الرضا (ع) به میزبانی استان سمنان گفت: قطعاً برگزاری چنین همایش‌هایی در توجه و رسیدگی به بقاع متبرکه، اماکن زیارتی، مباحث امنیتی و جاده‌ای و مهیا کردن امکانات و تسهیلات رفاهی برای مردم بسیار حائز اهمیت و ضروری است.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: برگزاری همایش‌ها صرف حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و ... نباشد؛ بلکه باید خروجی برگزاری چنین همایش‏هایی تدوین برنامه‌ای جامع برای بهسازی و تحولی بنیادین در این مسیر باشد.