رونمایی «فرماندهان ورودممنوع»/ اولین اشتباه آخرین اشتباهشان بود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «فرماندهان ِ ورودممنوع» پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۸ بهمن با حضور جمعی از تخریب‌چیان زمان جنگ و فرماندهان دفاع مقدس در مجموعه فرهنگی سیدالشهدا برگزار شد.

پخش کلیپ صوتی و تصویری مقدمه سردار قاسم سلیمانی بر این کتاب بخش نخست این مراسم بود.

سردار محسن انصاری معاون بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه برنامه گفت: امیداوریم کتاب‌هایی که با موضوع شهدا و دفاع مقدس چاپ می‌شوند، فقط کتاب نباشند بلکه منتقل‌کننده مفاهیم به آیندگان باشند. در زمان جنگ، ۲ گروه از رزمندگان گمنام‌تر از دیگران بودند یکی بچه‌های اطلاعات عملیات و دیگری بچه‌های تخریب. این کتاب خاطرات ۳۰ نفر از تخریب‌چیان زمان جنگ را که عموما از فرماندهان تخریب بودند، شامل می‌شود. این کتاب توسط رحیم مخدومی تدوین شده و حاج قاسم سلیمانی نیز برای آن مقدمه‌ای نوشته است.

وی افزود: تخریب‌چی‌ها نیروهای شهادت‌طلبی هستند که جلوی مجاهدین خدا می‌روند. آن‌ها مومنینی بودند که پا به زمینی می‌گذاشتند که می‌دانستند، اولین اشتباه در آن، آخرین اشتباه است چون یا منجر به شهادت می‌شد، یا اسارت و یا جانباز شدن. چون هنگامی که وارد یک میدان مین می‌شدند، از چینش یا نوع مین‌هایی که در آن زمین کاشته شده بود، خبر نداشتند. کسی که در تخریب فعالیت می‌کرد، با میدانی پر از مجهولات روبرو بود و یک انسان مجاهد و ایثارگر بوده که به سمت خطر می‌رفته اما دارای خلاقیت بوده است.

معاون بنیاد شهید ادامه داد: تخریب‌چی مجاهدی است فداکار، ایثارگر، جلودار و هموارکننده راه برای مجاهدانی که برای آزادسازی قدس حرکت کردند چون امام خمینی(ره) گفت راه قدس از کربلا می‌گذرد و رزمندگان ما قصد داشتند از کربلا به سمت قدس بروند. امروز هم در آستانه آزادسازی قدس هستیم، همان‌طور که رهبر انقلاب چند روز پیش بشارت آزادسازی قدس را دادند؛ به یاد زمانی می‌افتیم که امام خمینی می‌فرمود کمونیسم روزی به موزه‌های تاریخ خواهد پیوست. این فرهنگ، یعنی تولید چنین تخریب‌چی‌ها و ایثارگرانی، گنجینه‌ای است که باید به آیندگان منتقل شود. هدف از انتشار کتاب «فرماندهان ورود ممنوع» نیز همین است.

انصاری گفت: بنیاد شهید تا به حال، هزار و ۷۰۰ عنوان کتاب چاپ کرده و کتاب «شهدای دانشجو» را به عنوان نامزد کتاب سال، در کارنامه دارد. بدانیم که اگر نتوانیم پیام شهدا و رزمندگان دفاع مقدس را منتقل کنیم، آیندگان حتما با آن‌ها به عنوان افسانه روبرو می‌شوند.

در ادامه پیام محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در سال‌های دفاع مقدس، در این برنامه پخش شد.

رحیم مخدومی تدوین‌کننده کتاب در بخش بعدی این مراسم گفت: این کتاب، نگاه جدیدی به عرصه دفاع مقدس دارد. یکی از ویژگی‌های مهم آن، راویانش هستند. این ۳۰ نفر همگی جزو پیشکسوتان جنگ و تخریب هستند و جمع کردن خاطراتشان در یک اثر، کار سختی است، به ویژه این‌که هرکدام یک مسئولیت و مدیریت دارند. این بود که برای تولید این کتاب، ‌ جلسات هفتگی برگزار می‌شد و راویان با جدیت، دور هم جمع می‌شدند.

این داستان‌نویس گفت:‌ راویان کتاب «فرماندهان ورودممنوع» ۳ نقطه اشتراک دارند: پیشکسوت و فرمانده هستند. همه در رسته تخریب جا دارند و سوم این‌که همه در قید حیات و جزو شهدای زنده هستند. مصاحبه با این تخریب‌چی‌ها به نیت این انجام شد که هرکدام یک کتاب مستقل بشود و این کار ادامه پیدا خواهد کرد. منتهی برای انتشار این کتاب، به این نکته بسنده کردیم که گزیده و خاطرات ناب را در آن به چاپ برسانیم. در ادامه هم دفاتر دوم و سوم این خاطرات گردآوری و تدوین خواهد شد. علاوه بر تخریب، رسته‌های دیگری نیز در جنگ هستند که قابلیت پرداخت و تولید فرهنگی را دارند. این کتاب از اتفاقات مهم در این حوزه است چون وقتی پیشکسوتان یک حوزه کنار هم جمع می‌شوند، یک هم‌افزایی به وجود می‌آید. اگر این کتاب یک راوی داشت، امکان خطا وجود داشت و خاطرات از یک زاویه روایت می‌شدند. اما وجود ۳۰ راوی، خاطرات را قابل اطمینان و اتکا می‌کند.

مخدومی ادامه داد: از دیگر ویژگی‌های این کتاب، گستره تاریخی خاطرات است که از پیش از انقلاب شروع شده و تا ایام تفحص شهدا و پاک‌سازی‌ها را در بر می‌گیرد. شیوه کتاب، مستندنگاری است. یعنی مصاحبه شفاهی صورت گرفته و تحقیق گروهی انجام شده است. بنابراین در لحن راویان دست برده نشد و خاطرات فقط پالایش شدند. در عین حال، از راوی‌ها یادداشت و تائید خاطرات گرفته شده و از عکس‌های آن‌ها که با خاطرات مرتبط هستند، استفاده شد. این که راوی خاطره خودش ویراستار باشد، کمتر اتفاق می‌افتد. اما در این کتاب نمونه‌هایی چون آقای مومنی راد وجود دارند که خاطره مطالعه کردند و در ویرایش کمک کردند. گستره جغرافیایی راویان نیز از دیگر ویژگی‌های کتاب است. این راوی‌های نمایندگان ملیت‌های کشور ما هستند.

مدیر انتشارات رسول آفتاب همچنین گفت: نکته بسیار مهم این است که این کتاب، بانک سوژه برای هنرمندان است و در آن سوژه‌هایی چون مبارزات با طاغوت، مبارزات آیت‌الله طالقانی، درگیری با غائله‌های مختلف از جمله گروهک‌ها، تاسیس واحدها و یگان‌ها، آزمون و خطاها، لحظات جانباز شدن، فرار از بیمارستان، استحاله توابین، نقش مادران و طنازی‌های تخریب‌چی‌ها وجود دارد. ماجرای عملیات انهدام سد دربنده‌خان در عراق هم جالب است که بچه‌های تخریب با محاسبات زیاد برای انجامش آماده شدند اما وقتی که برای گرفتن تائید نزد امام خمینی‌(ره) رفتند، ایشان با این تحلیل که ممکن است به زن و بچه‌ها و مردم بیگناه عراقی آسیب برسد، با آن موافقت نکردند.