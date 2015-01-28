سال آینده با چالش جدی قطعی آب بوشهر مواجه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، روح اله طاهریان پور، ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: به دلیل کاهش شدید ورودی آب به میزان 10 تا 15 درصد از خط انتقال آب کازرون به بوشهر که ناشی از کم بارشی در سرچشمه‌ها و خشک شدن رودخانه‌های این شهرستان است، و به دلیل نداشتن منابع جدید آب برای استان بوشهر در سال جدید با چالش جدی قطعی آب مواجه هستیم.

وی گفت: استان بوشهر 619 روستا با جمعیت 312هزار نفر دارد که 30 درصد جمعیت استان را شامل می شود و از این تعداد، 102 روستا تحت پوشش تامین آب روستایی ما نیستند و 517 روستا معادل 99 درصد جمعیت روستایی استان، تحت پوشش هستند.

رتبه نخست بوشهر در پوشش آبرسانی به جمعیت روستایی در کشور

وی با بیان اینکه از لحاظ پوشش جمعیت روستایی تحت پوشش شبکه آب و فاضلاب استان در سطح کشور رتبه نخست را داریم، افزود: اما در بخش شاخص بهره مندی روستاها از لحاظ کیفیت و مطلوبیت آب روستایی 10درصد از تراز کشوری پایین تر هستیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر ابراز داشت: امسال پروژه های زیادی در بخش آب و فاضلاب روستایی استان در نظر گرفته‌ایم که در صورت تامین اعتبار، آمار شاخص بهره مندی مان را از 65درصد فعلی به 70درصد خواهیم رساند.

طاهریان پور گفت: منابع تامین آب روستایی استان از سه محل است که 20درصد آن از خط انتقال آب کوثر، 40درصد از خط انتقال آب کازرون ـ بوشهر و 40درصد نیز از چاه ها و منابع آب زیرزمینی تامین می شود.

مجتمع آبرسانی تنگستان بزرگترین مجتمع آبرسانی کشور است

وی اظهار کرد: برای تامین آب روستایی در سال های آینده، منتظر منابع آب پیش بینی شده از طریق آب شیرین‌کن‌ها و سدهایی که آبفا و شرکت آب منطقه ای استان پیگیر احداث آنها هستند، هستیم تا بتوانند در کمبود آب استان بوشهر کمک کننده باشند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر با بیان اینکه، احداث سد خائیز در شهرستان تنگستان که در سفر اخیر دولت به بوشهر تامین اعتبار آن مصوب شد، در تامین آب این شهرستان که دومین شهرستان استان از لحاظ گستره جمعیت روستایی را دارد، کمک شایانی خواهد کرد و آب شهر به همراه 116 روستا با جمعیت 48هزار نفر را تامین خواهد کرد.

طاهریان پور ادامه داد: مجتمع آبرسانی واقع در تنگستان، بزرگترین مجتمع آبرسانی کشور است که در سال 1392 به بهره برداری خواهد رسید و 160کیلومتر خط انتقال آب ، 5ایستگاه پمپاژ و یک مخزن پنج هزار متر مکعبی را دارا است.

رشد 28 درصد اعتبارات امسال آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر

وی تصریح کرد: اعتبارات امسال آب و فاضلاب روستایی استان به نسبت سال 1393 رشد 28 درصدی داشته و تا این لحظه، 48 میلیارد تومان اعتبار برای استان منظور شده که تا کنون 25 میلیارد تومان آن محقق شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر بیان داشت: امسال برای نخستین بار موفق به اخذ 12 میلیارد تومان اعتبار از منابع اعتبارات ملی شده ایم که در چند سال گذشته این کار صورت نگرفته است.

روح اله طاهریان پور گفت: یک شبکه فاضلاب در روستای هاله شهرستان عسلویه به اتمام رسانده ایم که تصفیه خانه آن نیز حداکثر در سال 1394 تکمیل و به بهره برداری می رسد تا نخستین شبکه فاضلب روستایی استان را داشته باشیم.

23 مجتمع آبرسانی در استان در دست احداث است

وی افزود: روستاهای بساتین عسلویه و دویره و احمدی بوشهر، سه روستای دیگری هستند که اعتبارات شبکه فاضلاب آنها از محل وام بانک توسعه اسلامی به حساب وزارت نیرو واریز شده و تلاش می شود عملیات اجرایی آنها در سال آینده آغاز و طی سه سال به بهره برداری برسند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر از آغاز عملیات اجرای 10پروژه آب روستایی با اعتبار 15 میلیارد تومان در دهه فجر امسال خبر داد و اضافه کرد: حدودا 150 کیلومتر شبکه و خط انتقال آب در قالب این پروژه ها ایجاد می شود که در نظر است تا پایان تیرماه سال آینده تکمیل شوند و از این طریق، شاخص بهره مندی آب روستایی استان را 5درصد بهبود ببخشیم.

طاهریان پور گفت: 23 مجتمع آبرسانی در استان در دست احداث است که 12 تای آنها کد ملی گرفته و در اولویت احداث در سطح کشور هستند که به لحاظ ریالی، 87درصد مجتمع های آبرسانی استان به شمار می روند و اجرای آنها، تاثیر زیادی در کیفیت و پایداری آب خواهد داشت.