مصاف تیم فوتبال صبا و پدیده مشهد در قم/ صبا در پی کسب نخستین پیروزی

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران امروز وارد هفته هجدهم خود می‌شود که در یکی از بازی‌ها، صبای قم و پدیده مشهد مسابقه‌ای حساس را برگزار می‌کنند.

شرایط جدول به گونه‌ای است که صبا و پدیده مشهد هر یک انگیزه‌های خاص خود را دارند و پدیده مشهد با توجه به حضور در رده دهم جدول رده بندی به دنبال راهی برای صعود به رده‌های میانه جدول است.

صبا، روند رو به رشد و دومین تجربه با تارتار

با وجود اینکه صبا پس از هفته چهارم با افت مواجه شد اما بازی خوب و تساوی ارزشمند این تیم در اصفهان برابر سپاهان و سپس ۳ پیروزی باارزش برابر سایپا، پیکان و گسترش فولاد و در ‌‌‌‌نهایت تساوی با استقلال، نشان داد صبا تیمی قابل احترام و توانمند است که هرگز و برای هیچ تیمی حریف آسانی نیست.

گرچه شکست آن‌ها برابر نفت کمی کار آن‌ها را مختل کرد اما صبا با پیروزی خارج از خانه برابر فولاد خوزستان دست به کار بزرگی زد تا نیم فصل را با رتبه ششم به پایان برساند.

با وجود جدایی مرفاوی که به باشگاه صبا شوک وارد کرد اما و بازیکنان معترض این تیم نیز بخشی از مبالغ قرارداد خود را دریافت کردند تا مشکلات این تیم کم شود.

با حضور مهدی تارتار به عنوان سرمربی جدید صبا و جو مثبت و امیدوارکننده در تمرینات صبا، به نظر می‌رسد شرایط برای کسب ۳ امتیاز دیگر برای صبای قم مهیا است.

صبا در ترکیب دیدار احتمالا با ترکیبی متفاوت پا به میدان می‌گذارد و باید دید تارتار به بازیکنان تازه وارد خود از جمله چاخواشویلی گرجستانی و کوشکی بازی می‌دهد یا خیر.

صبا از ۱۷ بازی خود در لیگ بر‌تر ۲۴ امتیاز کسب کرده و در رده هفتم جدول رده بندی لیگ بر‌تر ایستاده اما نمی‌خواهد پس از یک دوره صعودی و دلچسب، با امتیاز دادن در قم نیم فصل دوم را به شکلی تلخ ادامه دهد و با شکست به استقبال بازی با نفت مسجد سلیمان برود.

روند صعودی صبا هم از نظر کیفیت فنی و هم از نظر انگیزشی، شانس خوبی برای کسب یک پیروزی شیرین و ادامه نتایج خوب اخیر صبا ایجاد می‌کند و صبا می‌تواند با یک پیروزی دلچسب شرایط مناسبی پیدا کند و رتبه خود را در جدول ارتقا دهد.

درباره پدیده مشهد

پدیده مشهد پس از اینکه لیگ بر‌تر را خوب شروع کرد و نتایح قابل توجهی به دست آورد با افت شدیدی روبرو شد و در نیم فصل نخست و ۲ بازی از نیم فصل دوم از ۱۷ بازی خود، ۴ پیروزی، ۸ تساوی و ۵ شکست در کارنامه دارد و با آمار ۱۶ گل زده و ۱۷ گل خورده عملکردی ضعیف در خط حمله داشته است.

آن‌ها فصل را خیلی هم بد آغاز نکردند و در ۵ هفته نخست ۲ پیروزی و ۳ تساوی داشتند که نتیجه‌ای نسبتا خوب بود اما پدیده در ۱۲ هفته بعد تا پایان هفته هفدهم از ۳۶ امتیاز ممکن فقط ۱۱ امتیاز آن را گرفت تا حالا با ۲۰ امتیاز در رده دهم حضور داشته باشد.

ملوان با تیم‌های حاضر در رده‌های پایین‌تر جدول که به خطر سقوط نزدیک هستند بین ۲ تا ۶ امتیاز فاصله دارد و این بدان معناست که پدیده برای دور شدن از رده‌های پایین جدول باید به فکر به دست آوردن چند نتیجه خوب باشد.

شاگردان علیرضا مرزبان که رضا حقیقی از پرسپولیس را به تیم خود اضافه کرده‌اند و رضا عنایتی را از دست داده‌اند برای کسب امتیاز به قم می‌آیند.

تغییرات در جدول

پیروزی صبا برابر پدیده در قم در صورت وقوع، می‌تواند صبا را حداکثر یک رده در جدول رده بندی بالا ببرد اما تساوی یا شکست صبا در قم، ممکن است سبب سقوط یک یا ۲ پله‌ای صبا در جدول با توجه به احتمال پیروزی پرسپولیس و ذوب آهن بر حریفان خود شود.

پیروزی پدیده برابر صبای قم نیز می‌تواند مشهدی‌ها را حداکثر یک یا ۲ رده در جدول بالا ببرد اما اگر آن‌ها در قم به صبا ببازند به انتهای جدول نزدیک‌تر می‌شوند و کار برای شاگردان مرزبان گره می‌خورد.

ترکیب احتمالی

ترکیب احتمالی صبای قم: مهرداد طهماسبی، جلال علیمحمدی، پیروز قربانی، روزبه چشمی، وحید علی آبادی، حسین بادامکی، فرشید باقری، هادی شکوری، جواد کاظمیان، حسین کوشکی و محمد امین آرام طبع/ سرمربی: مهدی تارتار

ترکیب احتمالی پدیده مشهد: مجتبی روشنگر، رضا ناصحی، میلان یوانوویچ، ایگور پراهیچ، مسعود نظرزاده، زوران کنژویچ، اکبر صادقی، عباس محمد رضایی، محمد‌نژاد مهدی، یونس شاکری و رضا حقیقی/ سرمربی: علیرضا مرزبان

دیدار تیم‌های صبای قم و پدیده خراسان رضوی در هفته هجدهم لیگ بر‌تر فوتبال از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه روز پنج شنبه ۹ بهمن در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم برگزار می‌شود.

مرزبان: آغاز ناگهانی لیگ برتر شوک آور بود

سرمربی پدیده می گوید، تیمش برای حضور در رقابت های لیگ برتر انگیزه بسیاری دارد و تلاش می کند در پایان فصل جایگاه مناسبی را به دست بیاورد.

علیرضا مرزبان با ابراز رضایت از روند آماده سازی تیمش در طول تعطیلات نیم فصل اظهار کرد: در طول این تعطیلات به آن چیزی که می خواستیم دست پیدا کردیم و با آمادگی بسیار مطلوب ادامه رقابت ها را پیگیری می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پدیده با بیان این که رضا حقیقی یکی از خریدهای خوب پدیده برای نیم فصل دوم بود گفت: فضا برای حقیقی در پدیده مهیاست و این بازیکن با انگیزه زیادی که دارد می تواند برای ما بسیار مفید باشد. البته این بازیکن برای بازگشت به تیم ملی نیز انگیزه زیادی دارد و همین امر هم می تواند کمک بسیاری به ما کند.

مرزبان اضافه کرد: محمد غلامی هم می تواند جای خالی رضا عنایتی را در پدیده پر کند. به شخصه دوست داشتم رضا عنایتی به آن چیزی که می خواهد دست پیدا کند و در قبال رفتن او موضعی نگرفتم.

او همچنین به دیدار مقابل صبای قم اشاره کرد و گفت: صبا یکی از تیم های خوب لیگ برتر است و اولین مصاف بعد از تعطیلات نیم فصل برای هر تیمی کمی دشوار است. تیم صبای قم هم از ساختار خوبی برخوردار است و با تمام توان به دیدار این تیم می رویم.

مرزبان در ادامه با ابراز تاسف از شروع ناگهانی دیدارهای لیگ برتر گفت: چند روز مدت زمانی نیست که برای آن ناگهان برنامه تیم ها را به هم زد. و شوک آور بود در حال حاضر همه تیم های لیگ برتری از شروع ناگهانی رقابت ها ناراضی هستند و نمی دانیم وقتی تا آخر اردیبهشت زمان داریم، این همه اصرار برای ۴ یا ۵ روز زودتر شروع شدن رقابت ها چیست.

تارتار: برای کسب ۳ امتیاز به میدان می رویم

سرمربی تیم فوتبال صبای قم معتقد است صبا با توجه به بضاعتش در نیم فصل بازیکن گرفته است و در بازی با پدیده هم برای کسب ۳ امتیاز به میدان می رود.

مهدی تارتار اظهار داشت: لیگ بر‌تر با وقفه بلندمدتی وبرو بود و حالا پس از این توقف طولانی، آغاز دوباره لیگ با چالش‌هایی برای همه تیم‌ها همراه است و بدیهی است که ناهماهنگی‌هایی وجود داشته باشد اما این ناهماهنگی‌ها به مرور حل می‌شود.

وی افزود: در جزیره کیش اردوی خوبی برگزار کردیم و تمرینات بسیار خوبی داشتیم البته نقطه ضعف این اردو این بود که زمانی در کیش حاصر شدیم که تیم‌های لیگ برتری کیش را ترک کرده بودند و لیگ یکی‌ها در کیش بودند اما به طور کلی این اردو برای ما بسیار مفید بود.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم درباره نقل و انتقالات این تیم گفت: بازیکنان صبا با توجه به بضاعت این تیم جذب شده‌اند و نفرات خوبی به صبا آمده‌اند اما برای اینکه هماهنگ‌تر شویم و شرایط تیمی خوبی پیدا کنیم باید صبر داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال صبای قم با اشاره به مصدومان تیمش تصریح کرد: مصدومیت بازیکنان ما یکی از مشکلات جدی ماست و ابوالفضل ابراهیمی و آمبونو آچیله از قبل مصدوم بودند البته یکی دو مصدوم جزئی داریم به ممکن است به بازی با پدیده برسند اما محروم نداریم.

تارتار افزود: پدیده در نیم فصل نخست بازی‌های باکیفیتی را پشت سر گذاشت و نفرات خوبی را در نیم فصل جذب کرده و می‌دانیم که گرفتن ۳ امتیاز از بازی با پدیده سخت است اما امیدوارم در بازی با این تیم با ارائه یک بازی خوب و هدفمند ۳ امتیاز بازی را به دست آوریم.