ششمین کارگاه استاندارسازی و تعالی رفتار کارکنان کوپ کردستان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده انتظامی استان کردستان در اختتامیه این کارگاه آموزشی که ظهر امروز پنج شنبه در آمفی تئاتر کانون فرهنگی هنری امام خمینی(ره) سنندج برگزار شد، گفت: در این کارگاه آموزشی 600 نفر از کارکنان کلانتری ها و پاسگاه های سطح شهرستان سنندج و روسای کلانتری های سطح استان شرکت کرده بودند.

سردار مسعود خرم نیا عنوان کرد: این کارگاه آموزشی در قالب دو دوره به مدت یک هفته در سنندج به طول انجامید و در سال های آینده هم این دوره های آموزشی را در سایر شهرستان های استان هم برگزار خواهیم کرد.

وی اظهارداشت: برای اینکه کارکنان نیروی انتظامی در مواجه و ارائه خدمت به مردم رفتاری متعالی و برخواسته از آموزه های دین مبین اسلامی داشته باشند برگزاری چنین کارگاه هایی امری ضروری است.

وی بااشاره به اینکه پلیس پیشگیری یکی از یگان های نیروی انتظامی است که بیشترین ارتباط و نزدیکی را با مردم دارد، ادامه داد: براساس گزارشات رئیس پلیس پیشگیری استان این دوره های آموزشی از کیفیت بالایی برخودردار بوده و کارکنان نیروی انتظامی هم با شوق و اشتیاق فراوان در آن شرکت کردند.

فرمانده نیروی انتظامی استان کردستان بیان کرد: بی شک خروجی این دوره ها را در ارزیابی هایی که هر سال انجام می شود و هم چنین در نظرسنجی های مردمی شاهد خواهیم بود.

مشاور هیئت رئیسه ناجا و مدیردوره های استانداردسازی و تعالی رفتاری کارکنان نیروی انتظامی در ابتدای این اختتامیه با اشاره به اینکه این استارت آغاز این کارگاه های آموزشی هفت سال پیش و در تهران زده شد، گفت: تلاش کردیم در قالب این دوره های آموزشی تئوری هایی برای استاندارسازی در ناجا تبیین کنیم.

محمد حسین الیاسی ارتقای روحیه در کارکنان کوپ را یکی از مولفه های مورد نظر در این دوره ها خواند و اظهارداشت: خوشبختانه نیروهای کوپ در سنندج از روحیه و نشاط و شادابی بالایی برخوردار هستند.