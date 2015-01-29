مشکلات استان گیلان باید دوستانه حل و فصل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی در همایش ائمه جمعه استان گیلان که صبح پنج شنبه در دارالقرآن شهرستان لاهیجان برگزارشد،بااشاره به عملکرد ائمه جمعه اظهار داشت: انتقاد درست را باید پذیرفت و ائمه جمعهباید در نمازهای جمعه انتقادات اصولی، دوستانه و غمخوارانه را مطرح کنند و مردم انتظار دارند که ائمه جمعه برای آنان مسائل و مشکلات استان را مطرح کرده و درباره آنها توضیح دهند.

وی در ادامه سخنان خود گفت: نباید بگذاریم مردم نسبت به نظام بدبین شوند و روحانیون باید با افزایش سطح علمی،دینی و فقهی خود، به عنوان مرجع برای مردم به حساب آیند.

قربانی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب که خطاب به جوانلان اروپایی گفته شده است بیان کرد: سخنان رهبری برای ما تکلیف ایجاد کرده که ائمه جمعه باید این تکلیف را درک کرده و در نماز جمعه راجع به مسائل مطرح شده در این سخنان با مردم صحبت کنند.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد:اگر افکار جامعه منحرف بشود داعش و تکفیری ها خلق می شوند و اگر سطح افکار جامعه را بالا ببریم، اندیشه های امام خمینی(ره) در جامعه رواج پیدا می کند.

در این همایش استاندار گیلان نیز با اشاره نقش ائمه جمعه گفت:پایبندی به اصل ولایت فقیه اصلی ترین شرط برای انقلاب است و مدیران استانی هم باید به این اصل پایبند بوده و درکنار این شرط باید با سیاستهای دولت تدبیر و امید هم همسو باشند.

نجفی افزود: کسانی که سیاستهای دولت را قبول نداشته و اجرایی نکنند نمی توانند با دوله همگام بوده و به ملت خدمت کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه یکی از نکات بارز در استان گیلان، همراهی و همسویی ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه در این استان با سیاستهای دولت است.