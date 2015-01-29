تغییر نگرش در تحول نظام مدیریتی آذربایجان شرقی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، داود بهبودی بعد از ظهر پنج شنبه در نشست شورای هم اندیشی مدیران استان اظهار داشت: هنر مدیریت دور زدن موانع و مشکلات بوده و واقعیت آن است که همه ما در سبک مدیریت دولتی رشد کرده‌ایم و هر روز دم از وجود مشکلات می‌زنیم.

وی ادامه داد: در حقیقت با توجه به موانع و مشکلات به وجود آمده باید به سمت تغییر نگرش در تحول نظام مدیریتی باشیم و انعطاف مقرراتی نیز لازم است تا بتوانیم فضا را متحول کنیم.

بهبودی با تاکید بر تقویت بدنه اجرایی دستگاه‌های استان گفت: در حال حاضر با خلاء نیروهای سطح مدیریتی در سیستم اداری استان مواجهیم و باید از بدنه فعلی نیروسازی کنیم.



وی با بیان این که وحدت مدیریتی استان آذربایجان شرقی می‌تواند زبانزد و الگوی دیگر استان‌ها شود، اظهار داشت: مجموعه مدیران استان، مجموعه‌ای یکپارچه است که توانمندی بالایی دارد و باید این توانمندی بالا را در صحنه ملی به نمایش گذاشت.

معاون برنامه‌ریزی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: عارضه‌ای که در دوره‌های اخیر گریبان گیر بدنه مدیریتی شده این است که مدیران رده‌های بالا تلاش خوبی از خودشان نشان می دهند اما در رده‌های پایین‌تر این امر کمی کم‌رنگ‌تر می‌شود که برای درگیر کردن بدنه باید تدابیری اندیشید و با ابزارهای مختلف بدنه ادارات را نیز وارد عرصه کار و فعالیت کرد.



وی با بیان این که چالشی که در ادارات وجود دارد، نبود افراد جایگزین است و ادارات خالی از افراد سطح مدیریتی هستند، افزود: باید از بدنه فعلی نیروسازی کنیم تا وقتی مدیری از جایگاه خود خارج شد، آن اداره با مشکل روبه‌رو نشود.