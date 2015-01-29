حفظ حقوق شهروندی ضامن امنیت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیلیان ظهر پنجشنبه بابیان اینکه شورای اداری تبیین سیاستهای دولت در نظام جمهوری اسلامی است افزود: خدمت بیمنت وظیفه مسئولان است و تلاش کنیم کاستی ها را کاهش داده و بر پایه احترام به قوانین در رفتار اداری در مسیر خدمت قدم برداریم.
وی ضمن تأکید بر اشتباه کمتر در عرصه مدیریت از مسئولان خواست که در راستای شریعت اسلامی و نظام اسلامی ایران به گفتار خود توجه داشته باشند.
فرماندار آستانهاشرفیه از رسانههای خبری درخواست کرد که در برجسته کردن تلاشهای دولت برای خدمت به مردم اطلاع رسانی کرده و در انعکاس تلاش مدیران موفق و ناموفق و چالشهای فراروی آنان در رسانه ها از هیچ کوششی دریغ نکنند.
رئیس اداره اطلاعات آستانهاشرفیه آسیبشناسی را لازمه داشتن دیدگاه کارشناسی عنوان کرد و گفت: آسیبهای اجتماعی نوعی بیماری اجتماعی است که در جامعه به وجود میآید و اگر بخشی از ساختار خوب عمل نکند عوامل مختلفی در بروز حوادث و جرائم دخالت میکنند.
این مسئول افزود: بیماری اجتماعی زمانی به وجود میآید که افراد جامعه، جامعه پذیر نباشند و اجرای عدالت با ایجاد امنیت، مناسبترین بستر تعادل در یک جامعه است.
وی ابتداییترین حقوق یک شهروند را داشتن امنیت اجتماعی عنوان و تاکید کرد: اگر امنیت در جامعه نباشد امورات جامعه مختل خواهد شد.
رئیس اداره اطلاعات بابیان روایتی از امام علی (ع) گفت: حاکمان اسلامی پاسبانان خداوند در زمین هستند و سزاوارترین آنان در نزد خدا کسانی هستند که برای مردم امنیت به وجود میآورند.
وی با تأکید بر اینکه اگر در حوزهای کارکرد نادرست وجود داشته باشد بینظمی گریبانگیر جامعه خواهد شد ادامه داد: بینظمی باعث عدم تعادل و بی ثباتی در جامعه میشود.
این مسئول بابیان این مطلب که توسعه بر بستر امنیت شکل میگیرد، به تحلیل جنگ نرم استکبار علیه ملت ایران و منطقه پرداخت و گفت: دشمن در حال شکلدهی جنگ جهانی سوم است که در فضای مجازی این جنگ را آغاز کرده است.
اسماعیلیان اظهار داشت: امروز دشمن دریافته است که جرئت مقابله با نظام، حزبالله لبنان و یمن را ندارد لذا با رویکرد رسانهای و فضای مجازی درصدد تخریب اسلام برآمده و جنگ رسانه ای راآغاز کرده است.
وی یادآور شد: فرهنگ غنی اسلامی باید بهجایی برسد که از پدیدههای آسیبزا به دورباشیم و با رویکردهای فرهنگساز به مقابله با دشمن بپردازیم.
در ادامه نشست رییس دادگستری و نماینده مردم آستانهاشرفیه و بندر کیاشهر در حوزههای صیانت از حقوق شهروندی، تحولات منطقه و تأثیرات انقلاب اسلامی برجهان و دستاوردهای نظام و دولت گزارشی ارائه کردند.
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