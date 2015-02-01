به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحیات چاپ لندن، منابع آگاه به بازدید «علاءالدین بروجردی» رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران از لبنان اعلام کردند که وی در جریان سفر اخیر خود به بیروت بر حمایت ایران از مقاومت تاکید کرده است.

وی اعلام کرده است: مقاومت لبنان منبع قدرت برای این کشور و قوای بازدارندگی در برابر اسرائیل است. بروجردی در جریان دیدار با تمام سلام نخست وزیر لبنان تاکید کرد که تهران نسبت به روابط حسنه با این کشور با تمامی طرف های لبنان نه یک گروه خاص اهتمام می ورزد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی ایران خاطرنشان کرد: شهدای قنیطره فصل جدیدی را در مناقشه با رژیم صهیونیستی گشودند. همچنین تمام سلام نیز خطاب به بروجردی ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه حمایت ایران از برقراری ثبات در لبنان ادامه داشته باشد گفت: ما امیدواریم شما به پیشبرد امور تا زمان پایان خلأ ریاست جمهوری در لبنان کمک کنید تا نظام دموکراسی در لبنان با انتخاب رئیس جمهوری جدید تقویت شود.

بنا بر اعلام منابع آگاه، بروجردی متعهد شد که خواسته تمام سلام را به مقامات جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کند.